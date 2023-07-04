https://ukraina.ru/20230704/1047792082.html

Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обысках

Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обысках - 04.07.2023 Украина.ру

Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обысках

Основателю группы "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли при обысках в санкт-петербургском офисе компании. Об этом 4 июля сообщила "Фонтанка", а по данным 78.ru, ЧВК вернули и технику, также изъятую во время следственных действий

2023-07-04T13:59

2023-07-04T13:59

2023-07-04T14:20

новости

чвк "вагнер"

пригожин

деньги

обыски

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По информации СМИ, деньги вечером 2 июля забрал водитель Пригожина, у которого была соответствующая доверенность.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Пока российские военные работали над подавлением бунта, представители следствия проводили розыскные мероприятия. В их ходе были обнаружены два автомобиля компании, где в общей сложности находилось порядка 10 миллиардов рублей.Тогда же Пригожин пояснил, что эти средства предназначены на зарплаты вагнеровцам и выплаты родственникам погибших.Мятеж завершился к вечеру 24 июня, когда с Пригожиным провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чвк "вагнер", пригожин, деньги, обыски