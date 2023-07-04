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Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обысках
Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обысках - 04.07.2023 Украина.ру
Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обысках
Основателю группы "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли при обысках в санкт-петербургском офисе компании. Об этом 4 июля сообщила "Фонтанка", а по данным 78.ru, ЧВК вернули и технику, также изъятую во время следственных действий
2023-07-04T13:59
2023-07-04T13:59
2023-07-04T14:20
новости
чвк "вагнер"
пригожин
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обыски
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По информации СМИ, деньги вечером 2 июля забрал водитель Пригожина, у которого была соответствующая доверенность.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Пока российские военные работали над подавлением бунта, представители следствия проводили розыскные мероприятия. В их ходе были обнаружены два автомобиля компании, где в общей сложности находилось порядка 10 миллиардов рублей.Тогда же Пригожин пояснил, что эти средства предназначены на зарплаты вагнеровцам и выплаты родственникам погибших.Мятеж завершился к вечеру 24 июня, когда с Пригожиным провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, чвк "вагнер", пригожин, деньги, обыски
Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обысках
13:59 04.07.2023 (обновлено: 14:20 04.07.2023)
Основателю группы "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли при обысках в санкт-петербургском офисе компании. Об этом 4 июля сообщила "Фонтанка", а по данным 78.ru, ЧВК вернули и технику, также изъятую во время следственных действий
По информации СМИ, деньги вечером 2 июля забрал водитель Пригожина, у которого была соответствующая доверенность.
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Пока российские военные работали над подавлением бунта, представители следствия проводили розыскные мероприятия. В их ходе были обнаружены два автомобиля компании, где в общей сложности находилось порядка 10 миллиардов рублей.
Тогда же Пригожин пояснил, что эти средства предназначены на зарплаты вагнеровцам и выплаты родственникам погибших.
Мятеж завершился к вечеру 24 июня, когда с Пригожиным провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию.