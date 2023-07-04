Неправильная борьба с наркотиками. Почём на Западе опиум для народа - 04.07.2023 Украина.ру
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Неправильная борьба с наркотиками. Почём на Западе опиум для народа
Неправильная борьба с наркотиками. Почём на Западе опиум для народа - 04.07.2023 Украина.ру
Неправильная борьба с наркотиками. Почём на Западе опиум для народа
То, что пресловутые "европейские стандарты", которые являются мерилом демократии, рыночности и прав человека, являются в общем случае двойными – общее место в рассуждениях. Тем не менее, каждое новое подтверждение этого обстоятельства вгоняет в оторопь – а что, так можно было?
2023-07-04T12:02
2023-07-04T12:02
мнения
мнение
афганистан
наркотики
опиум
талибан
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Именно такое впечатление производит статья в британской The Telegraph от 3 июля под названием "Как талибы* предприняли "самую успешную операцию по борьбе с наркотиками в истории человечества".Введённый талибами запрет на производство опия дал поразительные результаты – за год в стране, производящей 80% мирового опия, посевы опийного мака сократились на 80%!Казалось бы, надо радоваться, но нет – авторы издания пребывают в печали. Они критикуют решение талибов, объясняя, почему уничтожение ими построенной на производстве наркотиков экономики – плохо.Во-первых, в результате успешной кампании талибов "производство опиатов в таких странах, как Мьянма и Мексика, может резко увеличиться, чтобы заполнить пустоту, созданную Талибаном, со всевозможными сопутствующими воздействиями на маршруты незаконного оборота наркотиков, банды и цепочки поставок".Во-вторых, "афганские фермеры и другие лица, которые зависят от торговли маком, могут быть вынуждены покинуть страну, что ещё больше подорвёт внутреннюю экономику и усугубит давление нелегальной миграции на значительную часть Европы, Азии и Америки".В-третьих, "пробел, образовавшийся в результате краха крупнейшего в мире рынка опиума, может быть заполнен фентанилом и другими синтетическими опиоидами — веществами, передозировка которых убивает больше молодых и средних американцев (18–45 лет), чем рак, сердечно-сосудистые заболевания. болезнь или оружие".В-четвёртых, запрет уничтожил эквивалент 450 тыс. рабочих мест с полной занятостью в сельском хозяйстве и приведёт к потере от 9 до 14% ВВП страны.В общем – катастрофа.Но особенно прекрасно выглядит сопоставление двух абзацев в тексте статьи:- "Даже американское вторжение в 2001 году не смогло остановить поток наркотиков из страны".- "Талибы не в первый раз пытаются пресечь производство мака в Афганистане. (…) Аналогичный запрет был введён в 2000 году, когда группировка в последний раз была у власти, но он был фактически отменён вторжением под руководством США в следующем году".Тут прекрасно всё! Демократия и права человека? Расслабьтесь: талибы осмелились поднять руку на американскую героиновую экономику!Собственно, в предыдущих абзацах это сказано прямым текстом – в результате действий талибов подрывается логистика поставок наркотиков на рынки Европы и США, а на самих этих рынках создаётся нежелательная конкуренция со стороны синтетических опиатов. При этом Мартин Йелсма, директор программы "Наркотики и демократия" голландского Транснационального института, отмечает, что "превосходные системы здравоохранения и службы снижения вреда в Западной Европе должны оградить регион от внезапной доступности фентанила, но это может быть не так на востоке континента, где такая инфраструктура "не существует".В переводе на человеческий язык: страдают интересы влиятельных людей, получающих прибыли от мировой наркоторговли. И можно только догадываться, то ли The Telegraph транслирует идеи непосредственно наркомафии (что неприлично), то ли политического лобби наркомафии (что неприлично в ещё большей степени).Самый важный момент, который авторы упомянули только вскользь, состоит в том, что решение это не религиозное, а политическое: "запрет талибов на выращивание мака — это не решение шариата, а скорее политическое взаимодействие с международным сообществом", — сказал один из вождей племени из района Над-Али в провинции Гильменд".В общем, режиму талибов нужно международное признание, а его условием является успешная борьба против производства наркотиков. Статья в The Telegraph подводит основание для того, чтобы Запад не признавал Афганистан именно потому, что талибы выполняют свои обязательства.А вот позиция России, Индии. Ирана и Китая, надо думать, будет иной. Признание Афганистана с их стороны может открыть возможности для решения по крайней мере части экономических проблем страны, о которых пишут британские журналисты.* Организация, против которой введены санкции ООН.
https://ukraina.ru/20211214/1032877946.html
https://ukraina.ru/20210731/1031970447.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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мнения, мнение, афганистан, наркотики, опиум, талибан
Мнения, Мнение, Афганистан, наркотики, опиум, Талибан

Неправильная борьба с наркотиками. Почём на Западе опиум для народа

12:02 04.07.2023
 
© AFP2023 / SANAULLAH SEIAM
- РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© AFP2023 / SANAULLAH SEIAM
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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То, что пресловутые "европейские стандарты", которые являются мерилом демократии, рыночности и прав человека, являются в общем случае двойными – общее место в рассуждениях. Тем не менее, каждое новое подтверждение этого обстоятельства вгоняет в оторопь – а что, так можно было?
Именно такое впечатление производит статья в британской The Telegraph от 3 июля под названием "Как талибы* предприняли "самую успешную операцию по борьбе с наркотиками в истории человечества".
Введённый талибами запрет на производство опия дал поразительные результаты – за год в стране, производящей 80% мирового опия, посевы опийного мака сократились на 80%!
Казалось бы, надо радоваться, но нет – авторы издания пребывают в печали. Они критикуют решение талибов, объясняя, почему уничтожение ими построенной на производстве наркотиков экономики – плохо.
Во-первых, в результате успешной кампании талибов "производство опиатов в таких странах, как Мьянма и Мексика, может резко увеличиться, чтобы заполнить пустоту, созданную Талибаном, со всевозможными сопутствующими воздействиями на маршруты незаконного оборота наркотиков, банды и цепочки поставок".
Во-вторых, "афганские фермеры и другие лица, которые зависят от торговли маком, могут быть вынуждены покинуть страну, что ещё больше подорвёт внутреннюю экономику и усугубит давление нелегальной миграции на значительную часть Европы, Азии и Америки".
В-третьих, "пробел, образовавшийся в результате краха крупнейшего в мире рынка опиума, может быть заполнен фентанилом и другими синтетическими опиоидами — веществами, передозировка которых убивает больше молодых и средних американцев (18–45 лет), чем рак, сердечно-сосудистые заболевания. болезнь или оружие".
Зеленский в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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В-четвёртых, запрет уничтожил эквивалент 450 тыс. рабочих мест с полной занятостью в сельском хозяйстве и приведёт к потере от 9 до 14% ВВП страны.
В общем – катастрофа.
Но особенно прекрасно выглядит сопоставление двух абзацев в тексте статьи:
- "Даже американское вторжение в 2001 году не смогло остановить поток наркотиков из страны".
- "Талибы не в первый раз пытаются пресечь производство мака в Афганистане. (…) Аналогичный запрет был введён в 2000 году, когда группировка в последний раз была у власти, но он был фактически отменён вторжением под руководством США в следующем году".
Тут прекрасно всё! Демократия и права человека? Расслабьтесь: талибы осмелились поднять руку на американскую героиновую экономику!
Собственно, в предыдущих абзацах это сказано прямым текстом – в результате действий талибов подрывается логистика поставок наркотиков на рынки Европы и США, а на самих этих рынках создаётся нежелательная конкуренция со стороны синтетических опиатов.
При этом Мартин Йелсма, директор программы "Наркотики и демократия" голландского Транснационального института, отмечает, что "превосходные системы здравоохранения и службы снижения вреда в Западной Европе должны оградить регион от внезапной доступности фентанила, но это может быть не так на востоке континента, где такая инфраструктура "не существует".
В переводе на человеческий язык: страдают интересы влиятельных людей, получающих прибыли от мировой наркоторговли. И можно только догадываться, то ли The Telegraph транслирует идеи непосредственно наркомафии (что неприлично), то ли политического лобби наркомафии (что неприлично в ещё большей степени).
Самый важный момент, который авторы упомянули только вскользь, состоит в том, что решение это не религиозное, а политическое: "запрет талибов на выращивание мака — это не решение шариата, а скорее политическое взаимодействие с международным сообществом", — сказал один из вождей племени из района Над-Али в провинции Гильменд".
Уничтожение наркотических средств в Таджикистане
31 июля 2021, 09:45
Эксперт объяснил, что станет с потоками афганского наркотрафика, если талибы одержат победуТо, что талибы якобы являются борцами с наркотрафиком, — это один из мифов, который запускают и используют в своей политической практике сами талибы. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру
В общем, режиму талибов нужно международное признание, а его условием является успешная борьба против производства наркотиков. Статья в The Telegraph подводит основание для того, чтобы Запад не признавал Афганистан именно потому, что талибы выполняют свои обязательства.
А вот позиция России, Индии. Ирана и Китая, надо думать, будет иной. Признание Афганистана с их стороны может открыть возможности для решения по крайней мере части экономических проблем страны, о которых пишут британские журналисты.
* Организация, против которой введены санкции ООН.
 
МненияМнениеАфганистаннаркотикиопиумТалибан
 
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