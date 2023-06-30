https://ukraina.ru/20230630/1047725022.html

Зеленский приказал усилить границу с Белоруссией

Зеленский приказал усилить границу с Белоруссией - 30.06.2023 Украина.ру

Зеленский приказал усилить границу с Белоруссией

Владимир Зеленский сообщил, что поручил усилить оборону северной границы страны из-за "ситуации в Белоруссии". Соответствующее сообщение он разместил 30 июня в своем Телеграм-канале

2023-06-30T15:18

2023-06-30T15:18

2023-06-30T15:52

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В тексте своей публикации он написал о том, что провел ставку, на которой заслушал своих командующих, в том числе главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Александра Сырского.Что именно они рассказали Зеленскому неизвестно, однако после их докладов, он принял решение об усилении на границе с Белоруссией."Подгорает все же?", "Страшно?", "Следующей новость будет сообщение о закупке Киевом партии памперсов для взрослых", "А есть чем усилить-то?", "Усилит чем? Веревочку натянет? Орет, ведь, что ничего не хватает...", "Давай, открывай второй фронт... всё на защиту Польши. Всех на фронт: бабок и дедов, теток всяких, инвалидов, всех до последнего в топку...", "Эко торкнуло его", - отреагировали пользователи сети.Во время недавней попытки мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, представители киевского режима активно поддерживали его действия. Однако совсем скоро - когда стало понятно, что Пригожин переезжает в Белоруссию - настроения на Украине кардинально поменялись.Ранее аналогичным образом поступили власти Польши заявив, что усиливают границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов "Вагнера".По мнению эксперта-полониста ИА Regnum Станислава Стремидловского, для правящей партии Польши "Право и справедливость" прибытие "Вагнера" в Белоруссию только повод поиграть мускулами. Особенно накануне саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.В то же время, отметил эксперт, раскручивание темы "Вагнера" в Белоруссии может сыграть против Варшавы, поскольку "НАТО подумает-подумает и решит, что лучше иметь дело с Путиным, чем с непредсказуемым Пригожиным".В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.

https://ukraina.ru/20230630/1047721422.html

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новости, новости украины, украина, граница, владимир зеленский, чвк "вагнер", пригожин