https://ukraina.ru/20230630/1047715368.html

В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти

В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти - 30.06.2023 Украина.ру

В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти

В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации. Об этом 30 июня сообщили власти украинской столицы

2023-06-30T12:55

2023-06-30T12:55

2023-06-30T12:55

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украина

запорожская аэс

киев

радиация

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Несколько дней назад в ряде регионов Украины начались командно-штабные учения. Легенда тренировок - теракт на Запорожской АЭС, который якобы готовит Россия против Украины."По всей видимости, Киев начал ядерный шантаж западных стран. Возможность подрыва украинскими спецслужбами ЗАЭС обсуждается еще с лета прошлого года", - прокомментировал происходящее Телеграм-канал "Укропский фреш".22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты. Однако врач Евгений Комаровский поспешил успокоить киевлян, сказав, что до украинской столицы радиация в случае взрыва на ЗАЭС "не достанет".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.При этом заверения киевского режима, что Москва якобы собирается подорвать станцию усилились после подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС.

https://ukraina.ru/20230630/1047711985.html

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новости, украина, запорожская аэс, киев, радиация