В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти
© AP / Andrew Kravchenko
© AP / Andrew Kravchenko
В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации. Об этом 30 июня сообщили власти украинской столицы
Несколько дней назад в ряде регионов Украины начались командно-штабные учения. Легенда тренировок - теракт на Запорожской АЭС, который якобы готовит Россия против Украины.
"По всей видимости, Киев начал ядерный шантаж западных стран. Возможность подрыва украинскими спецслужбами ЗАЭС обсуждается еще с лета прошлого года", - прокомментировал происходящее Телеграм-канал "Укропский фреш".
"В украинских медиа продолжается нагнетание вокруг взрыва на Запорожской АЭС. После подрыва дамбы, я уже ничему не удивлюсь. В целом, когда Порошенко, а затем Зеленский решили воевать, я себе Украину как-то так и представлял: часть затоплена, часть непригодна для жизни из-за радиации, часть разбомблена полностью, часть в России, часть в Польше, часть в Венгрии", - прокомментировал происходящее вокруг ЗАЭС украинский блогер Сергей Черкасский.
22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты. Однако врач Евгений Комаровский поспешил успокоить киевлян, сказав, что до украинской столицы радиация в случае взрыва на ЗАЭС "не достанет".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
При этом заверения киевского режима, что Москва якобы собирается подорвать станцию усилились после подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС.