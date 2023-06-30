В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти - 30.06.2023 Украина.ру
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В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти
В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти - 30.06.2023 Украина.ру
В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти
В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации. Об этом 30 июня сообщили власти украинской столицы
2023-06-30T12:55
2023-06-30T12:55
новости
украина
запорожская аэс
киев
радиация
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Несколько дней назад в ряде регионов Украины начались командно-штабные учения. Легенда тренировок - теракт на Запорожской АЭС, который якобы готовит Россия против Украины."По всей видимости, Киев начал ядерный шантаж западных стран. Возможность подрыва украинскими спецслужбами ЗАЭС обсуждается еще с лета прошлого года", - прокомментировал происходящее Телеграм-канал "Укропский фреш".22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты. Однако врач Евгений Комаровский поспешил успокоить киевлян, сказав, что до украинской столицы радиация в случае взрыва на ЗАЭС "не достанет".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.При этом заверения киевского режима, что Москва якобы собирается подорвать станцию усилились после подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС.
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новости, украина, запорожская аэс, киев, радиация
Новости, Украина, Запорожская АЭС, Киев, радиация

В Киеве установили дополнительные дозиметры - власти

12:55 30.06.2023
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© AP / Andrew Kravchenko
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В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации. Об этом 30 июня сообщили власти украинской столицы
Несколько дней назад в ряде регионов Украины начались командно-штабные учения. Легенда тренировок - теракт на Запорожской АЭС, который якобы готовит Россия против Украины.
"По всей видимости, Киев начал ядерный шантаж западных стран. Возможность подрыва украинскими спецслужбами ЗАЭС обсуждается еще с лета прошлого года", - прокомментировал происходящее Телеграм-канал "Укропский фреш".
"В украинских медиа продолжается нагнетание вокруг взрыва на Запорожской АЭС. После подрыва дамбы, я уже ничему не удивлюсь. В целом, когда Порошенко, а затем Зеленский решили воевать, я себе Украину как-то так и представлял: часть затоплена, часть непригодна для жизни из-за радиации, часть разбомблена полностью, часть в России, часть в Польше, часть в Венгрии", - прокомментировал происходящее вокруг ЗАЭС украинский блогер Сергей Черкасский.
22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты. Однако врач Евгений Комаровский поспешил успокоить киевлян, сказав, что до украинской столицы радиация в случае взрыва на ЗАЭС "не достанет".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
При этом заверения киевского режима, что Москва якобы собирается подорвать станцию усилились после подрыва украинскими войсками Каховской ГЭС.
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