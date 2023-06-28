"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу - 28.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230628/1047646173.html
"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу
"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу - 28.06.2023 Украина.ру
"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу
Председатель партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс написал письмо генеральному прокурору, директору Управления по защите Конституции и главе Службы государственной безопасности страны с просьбой оценить деятельность поэтессы Лианы Бокши, известной под псевдонимом Ланга. Об этом 28 июня сообщило местное издание tv3.lv
2023-06-28T16:02
2023-06-28T16:03
новости
латвия
партия
поэтесса
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047644615_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fb22ad6419b29cc4ad2c374fba048de.jpg
В тексте письма Шлесерса говорится о том, что поэтесса, прикрываясь "реализатором государственной политики" целенаправленно культивирует ненависть к тем представителям меньшинств, разговорным языком которых является русский.Шлесерс отметил, что Бокша распространяет информацию, которая является языком вражды и "точно соответствует" характеристикам Статьи 78 Уголовного кодекса Латвии "Действия, заведомо направленные на возбуждение национальной, этнической или расовой вражды или розни"."Играть со свободой слова, конституционными устоями страны и правами меньшинств недопустимо. В Латвии свобода и достоинство каждого человека должны быть защищены, потому что каждый гражданин в нашей стране является ценностью, которая имеет право чувствовать себя в безопасности в своей стране", - говорится в письме Шлесерса.Он попросил соответствующие органы проверить не только деятельность поэтессы, но и возможную поддержку ее со стороны недружественных стран.Сама Бокша заявила, что письмо это не читала, но считает использованный в нем термин "национальная ненависть" странным, заимствованным еще со времен СССР. Также поэтесса утверждает, что не сделала ничего противозаконного, а просто отстаивает национальные интересы своего государства.Поэтесса Лиана Бокша известна своими русофобскими выходками. В частности, она преследует граждан за использование русского языка и предприятия, желающие видеть у себя в коллективе русскоязычных сотрудников.В Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным примерно для 37% населения страны. В отношении русского языка регулярно вводятся ограничения, а за соблюдением закона о госязыке следит специальная государственная структура под названием "Центр госязыка".
https://ukraina.ru/20230628/1047641694.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047644615_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_5f1fb6ceea166782b2af3ba2534075d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, партия, поэтесса, русофобия
Новости, Латвия, партия, поэтесса, Русофобия

"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу

16:02 28.06.2023 (обновлено: 16:03 28.06.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Ave Maria Mõistlik
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© commons.wikimedia.org / Ave Maria Mõistlik
Читать в
Председатель партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс написал письмо генеральному прокурору, директору Управления по защите Конституции и главе Службы государственной безопасности страны с просьбой оценить деятельность поэтессы Лианы Бокши, известной под псевдонимом Ланга. Об этом 28 июня сообщило местное издание tv3.lv
В тексте письма Шлесерса говорится о том, что поэтесса, прикрываясь "реализатором государственной политики" целенаправленно культивирует ненависть к тем представителям меньшинств, разговорным языком которых является русский.
Шлесерс отметил, что Бокша распространяет информацию, которая является языком вражды и "точно соответствует" характеристикам Статьи 78 Уголовного кодекса Латвии "Действия, заведомо направленные на возбуждение национальной, этнической или расовой вражды или розни".
"Играть со свободой слова, конституционными устоями страны и правами меньшинств недопустимо. В Латвии свобода и достоинство каждого человека должны быть защищены, потому что каждый гражданин в нашей стране является ценностью, которая имеет право чувствовать себя в безопасности в своей стране", - говорится в письме Шлесерса.
Он попросил соответствующие органы проверить не только деятельность поэтессы, но и возможную поддержку ее со стороны недружественных стран.
Сама Бокша заявила, что письмо это не читала, но считает использованный в нем термин "национальная ненависть" странным, заимствованным еще со времен СССР. Также поэтесса утверждает, что не сделала ничего противозаконного, а просто отстаивает национальные интересы своего государства.
Поэтесса Лиана Бокша известна своими русофобскими выходками. В частности, она преследует граждан за использование русского языка и предприятия, желающие видеть у себя в коллективе русскоязычных сотрудников.
В Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным примерно для 37% населения страны. В отношении русского языка регулярно вводятся ограничения, а за соблюдением закона о госязыке следит специальная государственная структура под названием "Центр госязыка".
Зеленский
15:07
"Лучшие мировые практики": Зеленский призвал Раду легализовать каннабисВладимир Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Соответствующее видео 28 июня Зеленский опубликовал в своих соцсетях
 
НовостиЛатвияпартияпоэтессаРусофобия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49С Запорожьем не получилось, теперь на Украине предложили переименовать Бровары
17:49Срок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание всушников
17:46У ВСУ — серьёзные проблемы на фронте, Киев это признал: что говорили об Украине в мире 28 июня
17:30"Население сломается". Жена Зеленского переживает за психическое здоровье украинцев
17:30"Эта банда имеет боевой опыт". Белорусский эксперт рассказал, чем займутся "вагнеровцы" в республике
17:29"Сидит, но не шевелится". Пропавший Залужный пришел в Раду на полтора часа
17:28Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"
17:23Виктор Кутырь о том, похож ли Пригожин на Емельяна Пугачева, и о бежавших из Москвы во время мятежа
17:12Новые лица, ненавидящие друг друга. В США нашли замену Трампу и Байдену
17:06Блинкен: Китай может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине
17:04Наступление на Оскол: Анпилогов рассказал о главном страхе американских военных. Видео
17:02Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО
17:00Слово есть, а её самой нет: эксперты об украинской Конституции
16:47В Киеве выставили на продажу "Цветы Украины"
16:34Для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО – Зеленский
16:28Трещины в монолите власти. Социологи о настроениях украинцев
16:26Захарова заявила, что Россия против участия стран в "Саммите мира" и объяснила, почему
16:03"Смрад стоит ужасный". Балицкий объяснил, почему ВСУ не вывозят тела погибших солдат
16:02"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу
16:02Зеленский надеется, что ВВП Украины увеличится до триллиона долларов
Лента новостейМолния