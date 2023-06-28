https://ukraina.ru/20230628/1047646173.html

"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу

"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу - 28.06.2023 Украина.ру

"Культивирует ненависть": партия "Латвия на первом месте" потребовала проверить поэтессу-русофобку Бокшу

Председатель партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс написал письмо генеральному прокурору, директору Управления по защите Конституции и главе Службы государственной безопасности страны с просьбой оценить деятельность поэтессы Лианы Бокши, известной под псевдонимом Ланга. Об этом 28 июня сообщило местное издание tv3.lv

2023-06-28T16:02

2023-06-28T16:02

2023-06-28T16:03

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В тексте письма Шлесерса говорится о том, что поэтесса, прикрываясь "реализатором государственной политики" целенаправленно культивирует ненависть к тем представителям меньшинств, разговорным языком которых является русский.Шлесерс отметил, что Бокша распространяет информацию, которая является языком вражды и "точно соответствует" характеристикам Статьи 78 Уголовного кодекса Латвии "Действия, заведомо направленные на возбуждение национальной, этнической или расовой вражды или розни"."Играть со свободой слова, конституционными устоями страны и правами меньшинств недопустимо. В Латвии свобода и достоинство каждого человека должны быть защищены, потому что каждый гражданин в нашей стране является ценностью, которая имеет право чувствовать себя в безопасности в своей стране", - говорится в письме Шлесерса.Он попросил соответствующие органы проверить не только деятельность поэтессы, но и возможную поддержку ее со стороны недружественных стран.Сама Бокша заявила, что письмо это не читала, но считает использованный в нем термин "национальная ненависть" странным, заимствованным еще со времен СССР. Также поэтесса утверждает, что не сделала ничего противозаконного, а просто отстаивает национальные интересы своего государства.Поэтесса Лиана Бокша известна своими русофобскими выходками. В частности, она преследует граждан за использование русского языка и предприятия, желающие видеть у себя в коллективе русскоязычных сотрудников.В Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным примерно для 37% населения страны. В отношении русского языка регулярно вводятся ограничения, а за соблюдением закона о госязыке следит специальная государственная структура под названием "Центр госязыка".

https://ukraina.ru/20230628/1047641694.html

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новости, латвия, партия, поэтесса, русофобия