Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах" - 28.06.2023 Украина.ру
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Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах"
Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах" - 28.06.2023 Украина.ру
Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах"
Украинские предприниматели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за засилья коррупции и рейдерских атак. Манифест с обращением предпринимателей к президенту Украины выложен на сайте Федерации работодателей Украины
2023-06-28T15:13
2023-06-28T15:13
новости
предприниматели
украина
владимир зеленский
коррупция
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Федерация работодателей Украины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленского и призвала его побороть коррупцию и противодействовать рейдерским атакам и давлению на бизнес.В тексте манифеста говорится, что незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров вызвало вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу и привело к потере рабочих мест.Украинские бизнесмены выразили готовность предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, которые оказывают давление на бизнес.Также предприниматели призвали Зеленского вмешаться в ситуацию и запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить какие-либо документы, необходимые следователям.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что режим правления Владимира Зеленского абсолютно преступен. Чем хуже для него будет складываться ситуация, тем больше терактов на российской территории он попытается устроить, добавил эксперт. Это признак агонии киевского режима, когда он все больше скатывается к террору, подчеркнул Евсеев.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230622/1047479643.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, предприниматели, украина, владимир зеленский, коррупция
Новости, предприниматели, Украина, Владимир Зеленский, коррупция

Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах"

15:13 28.06.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Украинские предприниматели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за засилья коррупции и рейдерских атак. Манифест с обращением предпринимателей к президенту Украины выложен на сайте Федерации работодателей Украины
Федерация работодателей Украины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленского и призвала его побороть коррупцию и противодействовать рейдерским атакам и давлению на бизнес.
"Украину накрыла волна коррупции и рейдерских атак. Беспредел оборотней в погонах и судейских мантиях перешел все границы. Идет война, поэтому с их стороны это больше, чем преступление", - говорится в обращении.
В тексте манифеста говорится, что незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров вызвало вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу и привело к потере рабочих мест.
Украинские бизнесмены выразили готовность предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, которые оказывают давление на бизнес.

"Каждый, кто в условиях войны занимается вымогательством и за взятки продает честь мундира или судейской мантии, должен понести ответственность. <...> Мы сформируем публичный реестр рейдеров, который будет включать “зашкварных” силовиков и судей", - сказано в заявлении.

Также предприниматели призвали Зеленского вмешаться в ситуацию и запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить какие-либо документы, необходимые следователям.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что режим правления Владимира Зеленского абсолютно преступен.
Чем хуже для него будет складываться ситуация, тем больше терактов на российской территории он попытается устроить, добавил эксперт.
Это признак агонии киевского режима, когда он все больше скатывается к террору, подчеркнул Евсеев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
деньги евро купюры
22 июня, 13:30
ЕС выделит Киеву 50 млрд евро, если на Украине искоренят коррупцию - еврокомиссар Страны Европейского Союза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии о пакете финансирования Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом 22 июня сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис, передает Bloomberg
 
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