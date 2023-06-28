https://ukraina.ru/20230628/1047641080.html

Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах"

Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах" - 28.06.2023 Украина.ру

Украинские предприниматели пожаловались Зеленскому на коррупцию и "беспредел оборотней в погонах"

Украинские предприниматели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за засилья коррупции и рейдерских атак. Манифест с обращением предпринимателей к президенту Украины выложен на сайте Федерации работодателей Украины

2023-06-28T15:13

2023-06-28T15:13

2023-06-28T15:13

новости

предприниматели

украина

владимир зеленский

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/10/1046262158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1d7dd7e1316d7a5337753b27ebfd3f5.jpg

Федерация работодателей Украины обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленского и призвала его побороть коррупцию и противодействовать рейдерским атакам и давлению на бизнес.В тексте манифеста говорится, что незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров вызвало вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу и привело к потере рабочих мест.Украинские бизнесмены выразили готовность предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, которые оказывают давление на бизнес.Также предприниматели призвали Зеленского вмешаться в ситуацию и запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить какие-либо документы, необходимые следователям.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что режим правления Владимира Зеленского абсолютно преступен. Чем хуже для него будет складываться ситуация, тем больше терактов на российской территории он попытается устроить, добавил эксперт. Это признак агонии киевского режима, когда он все больше скатывается к террору, подчеркнул Евсеев.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230622/1047479643.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, предприниматели, украина, владимир зеленский, коррупция