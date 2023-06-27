https://ukraina.ru/20230627/1047597872.html

Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись

Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись - 27.06.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись

Мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сыграл на руку Киеву, который хочет устроить провокацию на ЗАЭС накануне саммита НАТО, считает сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:14

2023-06-27T13:35

интервью

мятеж

чвк "вагнер"

пригожин

александр лукашенко

владимир путин

аэс

нато

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей «Вагнера» в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.— Владимир Константинович, зачем Александру Лукашенко понадобился Пригожин и его ЧВК в Белоруссии?— Я бы так вопрос не ставил. Насколько мы знаем, пока этот конфликт на нас не обрушился, не обращался с просьбой к Владимиру Владимировичу передать ему ЧВК «Вагнер». «Вагнер» нам был нужен самим.Когда Александр Григорьевич вмешался, «Вагнер» получил весьма сложную конфигурацию в системе. Тот факт, что Лукашенко по согласованию с Путиным вмешался в эту историю, мне представляется вовсе не попыткой заполучить себе тот или иной бонус. А вмешаться в трудную минуту в ситуацию в России так же, как Россия вмешалась в трудную ситуацию в Белоруссии осенью 2020 года. Это взаимопомощь двух стран.Теперь, когда это произошло, когда бог, жизнь и остальные участники процесса управили так, можно подумать, зачем там ему «Вагнер», какие задачи он будет выполнять, сохранит ли он те же самые функции. Поживем-увидим…В одном я уверен, то, как действуют Лукашенко и Путин, - во благо России и Белоруссии. Это позитивная история, это, если хотите, Союзное государство в действии.- А история ЧВК в России, практики создания частных военных организаций, будет закончена и мы перейдем к единоначалию в армейском руководстве?- К единоначалию, когда все структуры подчиняются Верховному главнокомандующему, в армии мы перейдем. Но это не значит, что в практике страны не будет сложных ситуаций, когда понадобятся такие силы как частная военная компания, как бы она не называлась.Есть специальные организации, службы, военные соединения, которые выполняют задачи, которые нельзя декларировать, но необходимо выполнять и проводить руками армии. Я не считаю, что произошедшее – конец этого института. Конечно, ЧВК "Вагнер" сильно себя скомпрометировала, как участник единого процесса.- Накануне саммита НАТО Киев прибегнул к ядерному шантажу, обвиняя Россию в подготовке теракта на ЗАЭС. Чего добивается украинская сторона?- Украинская сторона добивается крайнего обострения процесса и захода натовских вооруженных сил под предлогом того, что Россия представляет гигантскую угрозу для Европы.Никакой угрозы для Европы нет, все это чепуха, но они делают все, чтобы это доказать. Они для этого устраивали Бучу, ситуацию с Каховским водохранилищем. На руку им играет ситуация с "Вагнером", но мы ее разрулили.Знаете, есть в интернете карта, простенькая, но интересная. На ней красной стрелкой обозначено движение ЧВК на Ростов, а из Ростова на Москву. Далее уже синим цветом стрелка поворачивает на Киев. Как гипотеза, как новая опасность для наших недругов. Я бы на их месте задумался.

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

https://ukraina.ru/20230627/1047577174.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, мятеж, чвк "вагнер", пригожин, александр лукашенко, владимир путин, аэс, нато