"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина - 27.06.2023 Украина.ру
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"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина
"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина - 27.06.2023 Украина.ру
"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями СМИ сообщил, что во время субботнего телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о своей полной поддержке действий российского лидера, а также обсудил предстоящий осенний визит российского лидера в Республику
2023-06-27T12:48
2023-06-27T12:49
новости
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
чвк "вагнер"
россия (рф)
зарубежье
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Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным его предстоящий визит в Казахстан и выразил полную поддержку его действий, направленных на сохранение конституционного порядка в России.Токаев добавил, что учитывая потенциал российского государства и личности его общенационального лидера, "никаких сомнений в этом не было".Ранее Токаев выразил обеспокоенность произошедшими событиями в России и также встал на сторону властей РФ. Кроме того, он провёл совещание с казахстанскими силовиками, посвящённое ситуации вокруг "Вагнера".Президент Казахстана был одним из трёх постсоветских лидеров, с которыми Путин обсудил действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Двумя другими были президенты Узбекистана и Белоруссии Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко.Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что в Лондоне готовы к любым сценариям развития ситуации внутри России. Он добавил, что британская сторон будет наблюдать за происходящим.
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новости, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, чвк "вагнер", россия (рф), зарубежье
Новости, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ЧВК "Вагнер", Россия (РФ), Зарубежье

"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина

12:48 27.06.2023 (обновлено: 12:49 27.06.2023)
 
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями СМИ сообщил, что во время субботнего телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о своей полной поддержке действий российского лидера, а также обсудил предстоящий осенний визит российского лидера в Республику
Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным его предстоящий визит в Казахстан и выразил полную поддержку его действий, направленных на сохранение конституционного порядка в России.
"В ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности", - сказал президент Казахстана.
Токаев добавил, что учитывая потенциал российского государства и личности его общенационального лидера, "никаких сомнений в этом не было".
"Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа", - подчеркнул Токаев.
Ранее Токаев выразил обеспокоенность произошедшими событиями в России и также встал на сторону властей РФ. Кроме того, он провёл совещание с казахстанскими силовиками, посвящённое ситуации вокруг "Вагнера".
Президент Казахстана был одним из трёх постсоветских лидеров, с которыми Путин обсудил действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Двумя другими были президенты Узбекистана и Белоруссии Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко.
Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что в Лондоне готовы к любым сценариям развития ситуации внутри России. Он добавил, что британская сторон будет наблюдать за происходящим.
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НовостиКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинЧВК "Вагнер"Россия (РФ)Зарубежье
 
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