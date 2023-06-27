https://ukraina.ru/20230627/1047593627.html

"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина

"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина - 27.06.2023 Украина.ру

"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями СМИ сообщил, что во время субботнего телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о своей полной поддержке действий российского лидера, а также обсудил предстоящий осенний визит российского лидера в Республику

2023-06-27T12:48

2023-06-27T12:48

2023-06-27T12:49

новости

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

чвк "вагнер"

россия (рф)

зарубежье

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Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным его предстоящий визит в Казахстан и выразил полную поддержку его действий, направленных на сохранение конституционного порядка в России.Токаев добавил, что учитывая потенциал российского государства и личности его общенационального лидера, "никаких сомнений в этом не было".Ранее Токаев выразил обеспокоенность произошедшими событиями в России и также встал на сторону властей РФ. Кроме того, он провёл совещание с казахстанскими силовиками, посвящённое ситуации вокруг "Вагнера".Президент Казахстана был одним из трёх постсоветских лидеров, с которыми Путин обсудил действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Двумя другими были президенты Узбекистана и Белоруссии Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко.Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что в Лондоне готовы к любым сценариям развития ситуации внутри России. Он добавил, что британская сторон будет наблюдать за происходящим.

https://ukraina.ru/20230627/1047586364.html

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новости, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, чвк "вагнер", россия (рф), зарубежье