https://ukraina.ru/20230627/1047577174.html

Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара

Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара - 27.06.2023 Украина.ру

Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара

Представители Украины систематически заявляют о желании России нанести удар тактическим ядерным оружием по территории Украины, либо организовать взрыв на Запорожской АЭС

2023-06-27T12:59

2023-06-27T12:59

2023-06-27T12:59

запад

провокация

эксклюзив

украина

запорожская аэс

магатэ

россия (рф)

сво

ядерное оружие

зарубежье

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Киевский режим с подачи британских кураторов стремится осуществить провокацию, обвинив Москву в применении ядерной бомбы в отношении Украины или стремлении РФ подорвать ЗАЭС. Запад же стремится закрепить имидж Украины как жертвы "агрессии России", компрометируя РФ на международной арене, чтобы от Москвы отвернулись союзники и нейтральные страны.Переход контроля РФ над ЗАЭС и манипуляции Киева28 февраля 2022 г. в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ взяли ЗАЭС под свой контроль, о сложившейся ситуации МАГАТЭ было уведомлено 2 марта. Еще до начала СВО украинский президент Владимир Зеленский допустил выход Киева из Будапештского меморандума, который предусматривал об отказ Украины от ядерного оружия под определенные гарантии. Команда Зеленского вопреки предостережениям решила действовать в парадигме западных партнеров, направленных на обострение российско-украинских отношений. В последнее время спикеры киевского правительства неоднократно вбрасывали в информационное поле тезис о подготовке России к подрыву ЗАЭС. Так, глава украинской разведки Кирилл Буданов 25 июля утверждал, что ВС РФ установили технику со взрывчаткой на 4 из 6 реакторов станции ВС РФ установили технику со взрывчаткой, готовую к использованию в любой момент. В похожем стиле высказался и Владимир Зеленский. А несколькими днями ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о намерении Киева утроить учения на случай возможного подрыва станции, которые предусматривают установку стационарных постов для измерения радиации. При этом пропагандисты продвигали тезис, что власть сможет в первые же дни потенциальной аварии на ЗАЭС снизить радиационный фон на 70-80%, не поясняя, каким именно образом.Как Украина убеждала Запад грядущем ЧернобылеКиевский режим неоднократно обстреливал ЗАЭС из артиллерии, а также осуществил в конце 2022 года неудачную десантную операцию по захвату станции, но Запад закрывал на это глаза. Параллельно в украинском сегменте ТикТок блогеры массово записывают с инструкциями, что делать гражданскому населению в случае аварии на ЗАЭС.С осени прошлого года эксперты МАГАТЭ предоставляли отчет о состоянии АЭС, в котором констатировали нарушение ее физической цельности и работоспособности систем безопасности, сбои подачи электроэнергии и систем снабжения, отметили работу персонала в сложных условиях и проблемы с плановым радиационным мониторингом. Организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии. Правда, сторона, ведущая обстрел станции, в документе не была обозначена.15 сентября 2022 года Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России прекратить боевые действия на территории ЗАЭС, но Киев но не упоминался. Проект резолюции Совета безопасности ООН был подготовлен Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в орган. Документ был принят 26 голосами из 35 представленных в Совете стран. Россия и Китай выступили против, от голосования воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР. В связи с этой резолюцией постоянное представительство России при международных организациях в Вене распространило заявление, в котором "главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности" станции были названы систематические обстрелы ЗАЭС украинской стороной, "которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают".2 июля 2022 года начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-милимметровыми минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в течение дня ВСУ послали для ударов по Энергодару шесть ударных беспилотников, как минимум три из них были сбиты. ЗАЭС продолжала работу в штатном режиме. 20 июля по территории ЗАЭС нанесли удар три украинских дрона-камикадзе. На протяжении августа – октября фиксировали неоднократные налеты беспилотников и артиллерийские удары по станции. С призывом создать вокруг ЗАЭС периметр безопасности еще в августе 2022 года выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, зона АЭС должна быть демилитаризована и на ней не должны быть размещены военные и их снаряжение. Эту идею разделяют Украина, Евросоюз и США. Российскую позицию озвучил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он, в частности, отметил, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил. При этом российский президент Владимир Путин и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Россия соблюдает конвенцию о нераспространении ядерного оружия. Применить его Москва может исключительно в случае угрозы суверенитету и существования России как независимого государства.Почему России невыгоден взрыв на ЗАЭСНемаловажным фактором того, что Москве невыгоден ядерный инцидент на ЗАЭС выступает то, что возможная катастрофа на станции категорически противоречит интересам РФ. Ведь зона возможного поражения может охватить Запорожскую, часть Херсонской области, Донбасс, Крым, Белгородскую область, ряд других регионов страны. Впрочем, команда Зеленского перед лицом неудачного "контрнаступления" стремится напомнить о боевых действиях на Украине, сместив акценты. Украинское общество на фоне провального наступления ВСУ стараются мотивировать к дальнейшему сопротивлению РФ. Киев не может найти иных способов противодействия обороне ВС РФ, кроме как дискредитации ее имиджа на международной арене. Союзникам РФ и нейтральным странам пытаются внушить, что Москва целенаправленно готовит крупнейшую техногенную катастрофу XXI века - без малейших доказательств. Киевскому режиму спускают любые манипуляции, призванные отвлечь от возможной ядерной провокации. Ее активно продвигают как Киев, который стремится отвлечь общество от наступления, так и его западные "партнеры".Выводы1. Украинская пропаганда активно распространяет намерение РФ взорвать ЗАЭС, не предъявляя значимых доказательств. Также украинскому и западному обществу внушается, что катастрофа неизбежна, чем подогревается общественное мнение.2. Имидж РФ стремятся подорвать среди дружественных и нейтральных стран.3. Международные организации, будучи зависимы от Запада, не могут назвать истинных виновников обстрелов ЗАЭС, иначе рухнет образ Украины как "жертвы".4. Команда Зеленского нарушила договор о нераспространении ядерного оружия и пытается придать легитимность данному шагу.5. Потенциальная провокация на ЗАЭС – одна из последних ситуаций, которая может привлечь западную общественность. Те, кто стремятся к дальнейшему продолжению войны с РФ, препятствуя тезисам о желании западных элит перейти к мирному кейсу.

https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

запад, провокация, эксклюзив, украина, запорожская аэс, магатэ, россия (рф), сво, ядерное оружие, зарубежье