Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047577174.html
Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара
Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара - 27.06.2023 Украина.ру
Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара
Представители Украины систематически заявляют о желании России нанести удар тактическим ядерным оружием по территории Украины, либо организовать взрыв на Запорожской АЭС
2023-06-27T12:59
2023-06-27T12:59
запад
провокация
эксклюзив
украина
запорожская аэс
магатэ
россия (рф)
сво
ядерное оружие
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101328/38/1013283846_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_fe323657594b64fd8a76b9d71136597b.jpg.webp
Киевский режим с подачи британских кураторов стремится осуществить провокацию, обвинив Москву в применении ядерной бомбы в отношении Украины или стремлении РФ подорвать ЗАЭС. Запад же стремится закрепить имидж Украины как жертвы "агрессии России", компрометируя РФ на международной арене, чтобы от Москвы отвернулись союзники и нейтральные страны.Переход контроля РФ над ЗАЭС и манипуляции Киева28 февраля 2022 г. в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ взяли ЗАЭС под свой контроль, о сложившейся ситуации МАГАТЭ было уведомлено 2 марта. Еще до начала СВО украинский президент Владимир Зеленский допустил выход Киева из Будапештского меморандума, который предусматривал об отказ Украины от ядерного оружия под определенные гарантии. Команда Зеленского вопреки предостережениям решила действовать в парадигме западных партнеров, направленных на обострение российско-украинских отношений. В последнее время спикеры киевского правительства неоднократно вбрасывали в информационное поле тезис о подготовке России к подрыву ЗАЭС. Так, глава украинской разведки Кирилл Буданов 25 июля утверждал, что ВС РФ установили технику со взрывчаткой на 4 из 6 реакторов станции ВС РФ установили технику со взрывчаткой, готовую к использованию в любой момент. В похожем стиле высказался и Владимир Зеленский. А несколькими днями ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о намерении Киева утроить учения на случай возможного подрыва станции, которые предусматривают установку стационарных постов для измерения радиации. При этом пропагандисты продвигали тезис, что власть сможет в первые же дни потенциальной аварии на ЗАЭС снизить радиационный фон на 70-80%, не поясняя, каким именно образом.Как Украина убеждала Запад грядущем ЧернобылеКиевский режим неоднократно обстреливал ЗАЭС из артиллерии, а также осуществил в конце 2022 года неудачную десантную операцию по захвату станции, но Запад закрывал на это глаза. Параллельно в украинском сегменте ТикТок блогеры массово записывают с инструкциями, что делать гражданскому населению в случае аварии на ЗАЭС.С осени прошлого года эксперты МАГАТЭ предоставляли отчет о состоянии АЭС, в котором констатировали нарушение ее физической цельности и работоспособности систем безопасности, сбои подачи электроэнергии и систем снабжения, отметили работу персонала в сложных условиях и проблемы с плановым радиационным мониторингом. Организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии. Правда, сторона, ведущая обстрел станции, в документе не была обозначена.15 сентября 2022 года Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России прекратить боевые действия на территории ЗАЭС, но Киев но не упоминался. Проект резолюции Совета безопасности ООН был подготовлен Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в орган. Документ был принят 26 голосами из 35 представленных в Совете стран. Россия и Китай выступили против, от голосования воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР. В связи с этой резолюцией постоянное представительство России при международных организациях в Вене распространило заявление, в котором "главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности" станции были названы систематические обстрелы ЗАЭС украинской стороной, "которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают".2 июля 2022 года начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-милимметровыми минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в течение дня ВСУ послали для ударов по Энергодару шесть ударных беспилотников, как минимум три из них были сбиты. ЗАЭС продолжала работу в штатном режиме. 20 июля по территории ЗАЭС нанесли удар три украинских дрона-камикадзе. На протяжении августа – октября фиксировали неоднократные налеты беспилотников и артиллерийские удары по станции. С призывом создать вокруг ЗАЭС периметр безопасности еще в августе 2022 года выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, зона АЭС должна быть демилитаризована и на ней не должны быть размещены военные и их снаряжение. Эту идею разделяют Украина, Евросоюз и США. Российскую позицию озвучил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он, в частности, отметил, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил. При этом российский президент Владимир Путин и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Россия соблюдает конвенцию о нераспространении ядерного оружия. Применить его Москва может исключительно в случае угрозы суверенитету и существования России как независимого государства.Почему России невыгоден взрыв на ЗАЭСНемаловажным фактором того, что Москве невыгоден ядерный инцидент на ЗАЭС выступает то, что возможная катастрофа на станции категорически противоречит интересам РФ. Ведь зона возможного поражения может охватить Запорожскую, часть Херсонской области, Донбасс, Крым, Белгородскую область, ряд других регионов страны. Впрочем, команда Зеленского перед лицом неудачного "контрнаступления" стремится напомнить о боевых действиях на Украине, сместив акценты. Украинское общество на фоне провального наступления ВСУ стараются мотивировать к дальнейшему сопротивлению РФ. Киев не может найти иных способов противодействия обороне ВС РФ, кроме как дискредитации ее имиджа на международной арене. Союзникам РФ и нейтральным странам пытаются внушить, что Москва целенаправленно готовит крупнейшую техногенную катастрофу XXI века - без малейших доказательств. Киевскому режиму спускают любые манипуляции, призванные отвлечь от возможной ядерной провокации. Ее активно продвигают как Киев, который стремится отвлечь общество от наступления, так и его западные "партнеры".Выводы1. Украинская пропаганда активно распространяет намерение РФ взорвать ЗАЭС, не предъявляя значимых доказательств. Также украинскому и западному обществу внушается, что катастрофа неизбежна, чем подогревается общественное мнение.2. Имидж РФ стремятся подорвать среди дружественных и нейтральных стран.3. Международные организации, будучи зависимы от Запада, не могут назвать истинных виновников обстрелов ЗАЭС, иначе рухнет образ Украины как "жертвы".4. Команда Зеленского нарушила договор о нераспространении ядерного оружия и пытается придать легитимность данному шагу.5. Потенциальная провокация на ЗАЭС – одна из последних ситуаций, которая может привлечь западную общественность. Те, кто стремятся к дальнейшему продолжению войны с РФ, препятствуя тезисам о желании западных элит перейти к мирному кейсу.
https://ukraina.ru/20230627/1047567960.html
https://ukraina.ru/20230625/1047546043.html
https://ukraina.ru/20230621/1047442121.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Виталий Диденко
Виталий Диденко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101328/38/1013283846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a204dd91312f224808f4cbe5e72b41d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запад, провокация, эксклюзив, украина, запорожская аэс, магатэ, россия (рф), сво, ядерное оружие, зарубежье
Запад, провокация, Эксклюзив, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия (РФ), СВО, Ядерное оружие, Зарубежье

Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара

12:59 27.06.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
С. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) Ярс - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Виталий Диденко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Представители Украины систематически заявляют о желании России нанести удар тактическим ядерным оружием по территории Украины, либо организовать взрыв на Запорожской АЭС
Киевский режим с подачи британских кураторов стремится осуществить провокацию, обвинив Москву в применении ядерной бомбы в отношении Украины или стремлении РФ подорвать ЗАЭС.
Запад же стремится закрепить имидж Украины как жертвы "агрессии России", компрометируя РФ на международной арене, чтобы от Москвы отвернулись союзники и нейтральные страны.
Переход контроля РФ над ЗАЭС и манипуляции Киева
28 февраля 2022 г. в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ взяли ЗАЭС под свой контроль, о сложившейся ситуации МАГАТЭ было уведомлено 2 марта.
Еще до начала СВО украинский президент Владимир Зеленский допустил выход Киева из Будапештского меморандума, который предусматривал об отказ Украины от ядерного оружия под определенные гарантии.
Команда Зеленского вопреки предостережениям решила действовать в парадигме западных партнеров, направленных на обострение российско-украинских отношений.
ядерный атомный взрыв
03:38
Накануне саммита НАТО. Зачем власти Украины готовят страну и Европу к ядерному апокалипсисуНа этой неделе в Киеве снова стали пугать Запад и украинцев подрывом Запорожской атомной станции. Зеленский и глава ГУР МОУ Буданов в унисон заявили, что ВС РФ якобы заминировали станцию и намерены ее подорвать
В последнее время спикеры киевского правительства неоднократно вбрасывали в информационное поле тезис о подготовке России к подрыву ЗАЭС. Так, глава украинской разведки Кирилл Буданов 25 июля утверждал, что ВС РФ установили технику со взрывчаткой на 4 из 6 реакторов станции ВС РФ установили технику со взрывчаткой, готовую к использованию в любой момент.
В похожем стиле высказался и Владимир Зеленский. А несколькими днями ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о намерении Киева утроить учения на случай возможного подрыва станции, которые предусматривают установку стационарных постов для измерения радиации.
При этом пропагандисты продвигали тезис, что власть сможет в первые же дни потенциальной аварии на ЗАЭС снизить радиационный фон на 70-80%, не поясняя, каким именно образом.
Как Украина убеждала Запад грядущем Чернобыле
Киевский режим неоднократно обстреливал ЗАЭС из артиллерии, а также осуществил в конце 2022 года неудачную десантную операцию по захвату станции, но Запад закрывал на это глаза.
Параллельно в украинском сегменте ТикТок блогеры массово записывают с инструкциями, что делать гражданскому населению в случае аварии на ЗАЭС.
С осени прошлого года эксперты МАГАТЭ предоставляли отчет о состоянии АЭС, в котором констатировали нарушение ее физической цельности и работоспособности систем безопасности, сбои подачи электроэнергии и систем снабжения, отметили работу персонала в сложных условиях и проблемы с плановым радиационным мониторингом.
Организация призвала создать вокруг ЗАЭС зону безопасности, чтобы предотвратить вызванные боевыми действиями аварии. Правда, сторона, ведущая обстрел станции, в документе не была обозначена.
15 сентября 2022 года Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России прекратить боевые действия на территории ЗАЭС, но Киев но не упоминался. Проект резолюции Совета безопасности ООН был подготовлен Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в орган.
Документ был принят 26 голосами из 35 представленных в Совете стран. Россия и Китай выступили против, от голосования воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.
В связи с этой резолюцией постоянное представительство России при международных организациях в Вене распространило заявление, в котором "главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности" станции были названы систематические обстрелы ЗАЭС украинской стороной, "которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают".
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
25 июня, 08:12
Богдан Безпалько о вариантах использования ядерного оружия УкраинойЗапад может осуществить провокацию с украинской "грязной бомбой" для того, чтобы попытаться вынудить Китай и Индию пойти на более жесткие меры в отношении России, считает политолог, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько.
2 июля 2022 года начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ, используя беспилотные летательные аппараты, нанесли удар двумя 120-милимметровыми минами по зданиям, находящимся в непосредственной близости от Запорожской АЭС.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в течение дня ВСУ послали для ударов по Энергодару шесть ударных беспилотников, как минимум три из них были сбиты. ЗАЭС продолжала работу в штатном режиме.
20 июля по территории ЗАЭС нанесли удар три украинских дрона-камикадзе. На протяжении августа – октября фиксировали неоднократные налеты беспилотников и артиллерийские удары по станции.
С призывом создать вокруг ЗАЭС периметр безопасности еще в августе 2022 года выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его мнению, зона АЭС должна быть демилитаризована и на ней не должны быть размещены военные и их снаряжение. Эту идею разделяют Украина, Евросоюз и США.
Российскую позицию озвучил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он, в частности, отметил, что демилитаризация не обеспечит безопасность станции, а поставит ее под угрозу провокаций со стороны украинских сил.
При этом российский президент Владимир Путин и МИД РФ неоднократно подчеркивали, что Россия соблюдает конвенцию о нераспространении ядерного оружия. Применить его Москва может исключительно в случае угрозы суверенитету и существования России как независимого государства.
Почему России невыгоден взрыв на ЗАЭС
Немаловажным фактором того, что Москве невыгоден ядерный инцидент на ЗАЭС выступает то, что возможная катастрофа на станции категорически противоречит интересам РФ. Ведь зона возможного поражения может охватить Запорожскую, часть Херсонской области, Донбасс, Крым, Белгородскую область, ряд других регионов страны.
Впрочем, команда Зеленского перед лицом неудачного "контрнаступления" стремится напомнить о боевых действиях на Украине, сместив акценты. Украинское общество на фоне провального наступления ВСУ стараются мотивировать к дальнейшему сопротивлению РФ. Киев не может найти иных способов противодействия обороне ВС РФ, кроме как дискредитации ее имиджа на международной арене.
Союзникам РФ и нейтральным странам пытаются внушить, что Москва целенаправленно готовит крупнейшую техногенную катастрофу XXI века - без малейших доказательств. Киевскому режиму спускают любые манипуляции, призванные отвлечь от возможной ядерной провокации. Ее активно продвигают как Киев, который стремится отвлечь общество от наступления, так и его западные "партнеры".
Юрий Баранчик интервью
21 июня, 14:17
Юрий Баранчик: Нужно опасаться не наступления ВСУ, а провокации с ядерным оружием накануне саммита НАТОУкраина еще две недели может пытаться наступать на Южном направлении, но наиболее серьезная акция будет приурочена ко встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе, считает политолог Юрий Баранчик
Выводы
1. Украинская пропаганда активно распространяет намерение РФ взорвать ЗАЭС, не предъявляя значимых доказательств. Также украинскому и западному обществу внушается, что катастрофа неизбежна, чем подогревается общественное мнение.
2. Имидж РФ стремятся подорвать среди дружественных и нейтральных стран.
3. Международные организации, будучи зависимы от Запада, не могут назвать истинных виновников обстрелов ЗАЭС, иначе рухнет образ Украины как "жертвы".
4. Команда Зеленского нарушила договор о нераспространении ядерного оружия и пытается придать легитимность данному шагу.
5. Потенциальная провокация на ЗАЭС – одна из последних ситуаций, которая может привлечь западную общественность. Те, кто стремятся к дальнейшему продолжению войны с РФ, препятствуя тезисам о желании западных элит перейти к мирному кейсу.
 
ЗападпровокацияЭксклюзивУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭРоссия (РФ)СВОЯдерное оружиеЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
13:21Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов"
13:19На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ
13:15"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада
13:14Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись
13:11Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов
13:01Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО
13:00Запрет на импорт зерна, претензии к Израилю, стремление в ЕС и НАТО. Главное на Украине на 13:00 27 июня
12:59Ядерная провокация. Зачем Украина и Запад обвиняют Россию в подготовке ядерного удара
12:48"Укрепление порядка и законности". Токаев заявил о полной поддержке действий Путина
12:48Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия
12:48Что нас ждёт. Прислушиваясь к будущему
12:44"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник Одишвили
12:33Верховный суд определил, имеют ли иноагенты право быть наблюдателями на выборах
12:17"Решительное наступление". Полковник Макгрегор назвал следующий шаг Путина по Украине
12:14Американцы, немцы или японцы? Шеслер рассказала, какие иностранцы нужны России
12:07"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
11:38"Неуправляемый и токсичный". Рогов рассказал о попытке США образумить Зеленского
11:37WP: Если Украина не добьется успеха до конца лета, то потеряет территории на многие годы
11:17ФСБ: дело о вооруженном мятеже прекращено
Лента новостейМолния