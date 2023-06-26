Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС - 26.06.2023 Украина.ру
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Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС
Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС - 26.06.2023 Украина.ру
Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС
После того как конфликт завершится, Украина вряд ли станет членом ЕС, так как не сумеет одержать победу на поле боя, заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич в интервью газете „Известия“
2023-06-26T10:03
2023-06-26T10:03
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Никакие поставки западного оружия не смогут помочь Украине победить на поле боя, что ставит под сомнение и перспективу членства Киева в ЕС.Синчич прокомментировал принятый накануне 11-й пакет санкций против ЕС, отметив, что его обсуждение заняло около четырех месяцев, так как уже почти нечего включать в новые санкции. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.Ранее в ЕК предложили утвердить финансовый резерв для Украины в размере 50 млрд евро на следующие года, Синчич полагает, что многие страны ЕС поддержат эту инициативу, однако после провала украинского контрнаступления Брюссель проведет переоценку своей политики.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идёт медленнее, чем ожидалось, но риска отправки НАТО своих военных нет никакого: войска и армии НАТО слабы и не имеют достаточного количества техники, особенно после того, как много ее было отправлено на Украину, подчеркнул Синчич.„Однако вмешательство Польши — более серьезная возможность, но, вероятно, не для борьбы с российскими силами, а для захвата западных областей Украины“, — отметил он.Ранее Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. Синчич отметил коррумпированность Украины и отсутсвие свободы СМИ, так как Зеленский запретил СМИ, какие хотел, а остальные поставил под жесткий контроль.По его словам, в ЕС вступают, опираясь на политические, а не на юридические или экономические критерии. „Помните, что ЕС — огромный американский проект, а Брюссель — это столица США в Европе, там присутствуют и НАТО, и институты ЕС“, - резюмировал он.
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новости, украина, ес, зарубежье, киев, польша, брюссель, сми, владимир зеленский
Новости, Украина, ЕС, Зарубежье, Киев, Польша, Брюссель, СМИ, Владимир Зеленский

Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС

10:03 26.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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После того как конфликт завершится, Украина вряд ли станет членом ЕС, так как не сумеет одержать победу на поле боя, заявил участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич в интервью газете „Известия“
Никакие поставки западного оружия не смогут помочь Украине победить на поле боя, что ставит под сомнение и перспективу членства Киева в ЕС.

"Я думаю, Украина не войдёт в ЕС до окончания (конфликта. — ред.). Но, скорее всего, этого вообще никогда не произойдёт, потому что Украина не может выиграть и будет либо нейтральной, либо вообще перестанет существовать", — пояснил Синчич.

Синчич прокомментировал принятый накануне 11-й пакет санкций против ЕС, отметив, что его обсуждение заняло около четырех месяцев, так как уже почти нечего включать в новые санкции. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.
Ранее в ЕК предложили утвердить финансовый резерв для Украины в размере 50 млрд евро на следующие года, Синчич полагает, что многие страны ЕС поддержат эту инициативу, однако после провала украинского контрнаступления Брюссель проведет переоценку своей политики.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идёт медленнее, чем ожидалось, но риска отправки НАТО своих военных нет никакого: войска и армии НАТО слабы и не имеют достаточного количества техники, особенно после того, как много ее было отправлено на Украину, подчеркнул Синчич.
„Однако вмешательство Польши — более серьезная возможность, но, вероятно, не для борьбы с российскими силами, а для захвата западных областей Украины“, — отметил он.
Ранее Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. Синчич отметил коррумпированность Украины и отсутсвие свободы СМИ, так как Зеленский запретил СМИ, какие хотел, а остальные поставил под жесткий контроль.
По его словам, в ЕС вступают, опираясь на политические, а не на юридические или экономические критерии. „Помните, что ЕС — огромный американский проект, а Брюссель — это столица США в Европе, там присутствуют и НАТО, и институты ЕС“, - резюмировал он.
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Закулисная дипломатия в действии. США по просьбе Киева собирают друзей РФ для обсуждения мира на УкраинеУкраинские чиновники, включая президента страны Владимира Зеленского, неоднократно и категорично заявляли, что никакого диалога с Россией быть не может и посредники ему тоже не нужны – исход конфликта должен решиться на поле боя
 
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