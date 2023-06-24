Александр Тиханский: Наступление ВСУ в Запорожье разбилось о "резиновую оборону" российской армии - 24.06.2023 Украина.ру
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Александр Тиханский: Наступление ВСУ в Запорожье разбилось о "резиновую оборону" российской армии
Александр Тиханский: Наступление ВСУ в Запорожье разбилось о "резиновую оборону" российской армии - 24.06.2023 Украина.ру
Александр Тиханский: Наступление ВСУ в Запорожье разбилось о "резиновую оборону" российской армии
Несмотря на понесенные потери, ВСУ сохранили резервы, которые могут быть брошены в наступление, считает военно-политический аналитик, кандидат социологических наук. полковник запаса, профессор Академии военных наук Александр Тиханский
2023-06-24T08:34
2023-06-24T08:34
интервью
всу
оборона
запорожье
белоруссия
польша
нато
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Иванович, насколько велика вероятность того, что Киев может начать военную операцию против Белоруссии накануне саммита НАТО и после провала наступления на Запорожском направлении?- По моей информации вероятность этого близка к нулю. За последние полгода основные трассы, инфраструктурные объекты со стороны Украины были заминированы противотанковыми и противопехотными минами. Погранслужбу заменили на добровольческие батальоны. То тесть создать группировку возле наших границ, которую бы мы не видели, - маловероятно.Украина сама хотела полностью изолировать южную границу Белоруссии, и она сейчас почти изолирована. На территории Украины у белорусских границ размещены только добробаты. И серьезных вооружений там не наблюдается. Во всяком случае, на сегодняшний день. В любом случае, создав группировку ВСУ будут разбиты Россией, удар может быть нанесен "Калибрами".- Неудачи, которые потерпели ВСУ при наступлении, это результат особой тактики российской армии?- Я бы воспользовался комментарием президента Путина, который сказал, что расслабляться не стоит, поскольку резервы у ВСУ есть. Где они их введут, это уже второй вопрос. Как сейчас говорят на Украине, пока F-16 не прибудут, нам нечего идти в наступление. Да, они не достигли своих целей, но возможности для наращивания усилий у них есть.- Наша сторона, российская армия, видимо, решила действовать от обороны, истощая резервы ВСУ?- Сейчас это называется "резиновая оборона". Мы можем отойти, нанести удар по тому же месту и снова занять эти позиции. Как это было в Пятихатках, которые уже шесть раз переходили из рук в руки. Но каждый раз, водружая флаги, ВСУ несут большие потери.- На каком направлении ВСУ еще смогут преподнести сюрпризы российскому командованию?- До сих пор приоритетным является Запорожское направление. Здесь стоят вопросы безопасности Запорожской АЭС, обмелевшее Каховское водохранилище, которое сейчас легко можно будет перейти. Если оно подсохнет, то по нему пройдет и тяжелая техника. И в данном случае фронт для россиян увеличился на 200 километров, и эти прорехи надо еще латать, выстраивая линию обороны.- Украинцам, очевидно, тогда придется менять тактику, потому что события последних дней показали, что попытки наступать на подготовленную оборону наших войск оборачиваются большими потерями?- У натовских генералов есть привычные методы ведения боя. А какие потери несут украинцы, их абсолютно не волнует. Поэтому никакой смены тактики не будет Лобовые атаки, поиск прорех в обороне россиян… Максимум в бой ходило по шесть-восемь танков и три роты пехоты. Вот такой "контрнаступ". А попутно разгоняется истерия: Дайте нам самолёты, тогда мы победим.- Существует ли военная угроза Белоруссии со стороны Польши и Литвы?- Я бы не принимал Литву во внимание. На сегодняшний день там ситуация с вооруженными силами аховая. Из-за своей русофобии почти все вооружение они передали Украине.Но Беларусь ощущает жесткую военную угрозу со стороны Польши. Наращиваемая там группировка, формирование двух дивизий под Калининградом и Гродно, внушают большие военные опасения. Во время военных учений в Германии применялись и те самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие. Все это наращивает военную эскалацию в белорусском приграничье.Говорить о холодных головах в польском руководстве уже невозможно. Уровень русофобии там поднялся настолько, что уже рационально они мыслить не могут. Например, заявление того же Анджея Дуды. Кроме того, в Польше уже порядка 12 тысяч американских военнослужащих.Но после того, как Польша отдала все танки Украине, можно сказать, что сама она осталась без танков. Американские "Абрамсы" поставят в течение двух-трех лет. В техническом оснащении их вооруженные силы пока еще слабы.- А Литовско-польско-украинская бригада – это что-то вроде потешного полка или реальное боевое подразделение?- Ее формирование имеет больше пропагандистский характер. Такие же совместные формирования создавались в Европе и во время холодной войны. Но кроме созданных штабов техники такие подразделения почти не имели личного состава и техники. Эта идея была воплощена на бумаге, на самом деле такого реального подразделения (Литовско-польско-украинская бригада) не существует.- Как бы вы охарактеризовали батальон имени Калиновского, который воюет на стороне украинских неонацистов?- На самом деле, там порядка 92 человек. Личности около 50 из них нам известны. А остальное – это европейский сброд. Пару раз их пытались использовать в боях, но неэффективно. Нас сейчас гораздо больше беспокоят лагеря подготовки диверсантов на территории Польши, которые должны якобы поддержать госпереворот в Белоруссии.- При вторжении на территорию Белоруссии они, вероятно, заручатся поддержкой польской армии?- Это уже начало агрессии. Они прекрасно знают, что с появлением тактического ядерного оружия в Белоруссии с ними долго разбираться не будут. Об этом президент Белоруссии неоднократно предупреждал. Основной фактор применения ядерного оружия – это агрессия против Белоруссии.Если поляки попытаются войти в Белоруссию или на Украину, то пятый пункт Устава НАТО (вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс – ред.) работать не будет.
https://ukraina.ru/20230623/1047514788.html
https://ukraina.ru/20230623/1047481769.html
https://ukraina.ru/20230623/1047496570.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, оборона, запорожье, белоруссия, польша, нато
Интервью, ВСУ, оборона, Запорожье, Белоруссия, Польша, НАТО

Александр Тиханский: Наступление ВСУ в Запорожье разбилось о "резиновую оборону" российской армии

08:34 24.06.2023
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоАлександр Тиханский интервью
Александр Тиханский интервью
© Sputnik / Виктор Толочко
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Несмотря на понесенные потери, ВСУ сохранили резервы, которые могут быть брошены в наступление, считает военно-политический аналитик, кандидат социологических наук. полковник запаса, профессор Академии военных наук Александр Тиханский
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Александр Иванович, насколько велика вероятность того, что Киев может начать военную операцию против Белоруссии накануне саммита НАТО и после провала наступления на Запорожском направлении?
- По моей информации вероятность этого близка к нулю. За последние полгода основные трассы, инфраструктурные объекты со стороны Украины были заминированы противотанковыми и противопехотными минами. Погранслужбу заменили на добровольческие батальоны. То тесть создать группировку возле наших границ, которую бы мы не видели, - маловероятно.
Украина сама хотела полностью изолировать южную границу Белоруссии, и она сейчас почти изолирована. На территории Украины у белорусских границ размещены только добробаты. И серьезных вооружений там не наблюдается. Во всяком случае, на сегодняшний день. В любом случае, создав группировку ВСУ будут разбиты Россией, удар может быть нанесен "Калибрами".
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- Неудачи, которые потерпели ВСУ при наступлении, это результат особой тактики российской армии?
- Я бы воспользовался комментарием президента Путина, который сказал, что расслабляться не стоит, поскольку резервы у ВСУ есть. Где они их введут, это уже второй вопрос. Как сейчас говорят на Украине, пока F-16 не прибудут, нам нечего идти в наступление. Да, они не достигли своих целей, но возможности для наращивания усилий у них есть.
- Наша сторона, российская армия, видимо, решила действовать от обороны, истощая резервы ВСУ?
- Сейчас это называется "резиновая оборона". Мы можем отойти, нанести удар по тому же месту и снова занять эти позиции. Как это было в Пятихатках, которые уже шесть раз переходили из рук в руки. Но каждый раз, водружая флаги, ВСУ несут большие потери.
- На каком направлении ВСУ еще смогут преподнести сюрпризы российскому командованию?
- До сих пор приоритетным является Запорожское направление. Здесь стоят вопросы безопасности Запорожской АЭС, обмелевшее Каховское водохранилище, которое сейчас легко можно будет перейти. Если оно подсохнет, то по нему пройдет и тяжелая техника. И в данном случае фронт для россиян увеличился на 200 километров, и эти прорехи надо еще латать, выстраивая линию обороны.
- Украинцам, очевидно, тогда придется менять тактику, потому что события последних дней показали, что попытки наступать на подготовленную оборону наших войск оборачиваются большими потерями?
- У натовских генералов есть привычные методы ведения боя. А какие потери несут украинцы, их абсолютно не волнует. Поэтому никакой смены тактики не будет Лобовые атаки, поиск прорех в обороне россиян… Максимум в бой ходило по шесть-восемь танков и три роты пехоты. Вот такой "контрнаступ". А попутно разгоняется истерия: Дайте нам самолёты, тогда мы победим.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Вчера, 05:08
Что происходит с российской армией. Стратегия и тактика ВС РФ глазами противникаЛюбая спланированная военная операция или военный конфликт предполагает разработку тактических и стратегических концепций, но только практика может в полной мере доказать их верность или ошибочность. За российской СВО на Украине сейчас внимательно наблюдают стратеги и эксперты стран НАТО, делая свои выводы о российской армии и корректируя планы.
- Существует ли военная угроза Белоруссии со стороны Польши и Литвы?
- Я бы не принимал Литву во внимание. На сегодняшний день там ситуация с вооруженными силами аховая. Из-за своей русофобии почти все вооружение они передали Украине.
Но Беларусь ощущает жесткую военную угрозу со стороны Польши. Наращиваемая там группировка, формирование двух дивизий под Калининградом и Гродно, внушают большие военные опасения. Во время военных учений в Германии применялись и те самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие. Все это наращивает военную эскалацию в белорусском приграничье.
Говорить о холодных головах в польском руководстве уже невозможно. Уровень русофобии там поднялся настолько, что уже рационально они мыслить не могут. Например, заявление того же Анджея Дуды. Кроме того, в Польше уже порядка 12 тысяч американских военнослужащих.
Но после того, как Польша отдала все танки Украине, можно сказать, что сама она осталась без танков. Американские "Абрамсы" поставят в течение двух-трех лет. В техническом оснащении их вооруженные силы пока еще слабы.
- А Литовско-польско-украинская бригада – это что-то вроде потешного полка или реальное боевое подразделение?
- Ее формирование имеет больше пропагандистский характер. Такие же совместные формирования создавались в Европе и во время холодной войны. Но кроме созданных штабов техники такие подразделения почти не имели личного состава и техники. Эта идея была воплощена на бумаге, на самом деле такого реального подразделения (Литовско-польско-украинская бригада) не существует.
- Как бы вы охарактеризовали батальон имени Калиновского, который воюет на стороне украинских неонацистов?
- На самом деле, там порядка 92 человек. Личности около 50 из них нам известны. А остальное – это европейский сброд. Пару раз их пытались использовать в боях, но неэффективно. Нас сейчас гораздо больше беспокоят лагеря подготовки диверсантов на территории Польши, которые должны якобы поддержать госпереворот в Белоруссии.
Боевая работа самоходной гаубицы 2С19 Мста-С с закрытых огневых позиций в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Вчера, 05:25
Украина готовится к нападению на БелоруссиюЧто делать, если у вас не вышла авантюра со стратегическим наступлением, до саммита НАТО остаётся две с половиной недели и за оставшееся время вам надо убедить коллективный Запад, что вы ещё что-то можете? Надо организовать новую авантюру, имеющую больше шансов на успех
- При вторжении на территорию Белоруссии они, вероятно, заручатся поддержкой польской армии?
- Это уже начало агрессии. Они прекрасно знают, что с появлением тактического ядерного оружия в Белоруссии с ними долго разбираться не будут. Об этом президент Белоруссии неоднократно предупреждал. Основной фактор применения ядерного оружия – это агрессия против Белоруссии.
Если поляки попытаются войти в Белоруссию или на Украину, то пятый пункт Устава НАТО (вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс – ред.) работать не будет.
 
ИнтервьюВСУоборонаЗапорожьеБелоруссияПольшаНАТО
 
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