https://ukraina.ru/20230623/1047512486.html

Полковник Геннадий Алехин: Когда наступление ВСУ захлебнется, Россия может ударить 100-тысячной армией

Полковник Геннадий Алехин: Когда наступление ВСУ захлебнется, Россия может ударить 100-тысячной армией - 23.06.2023 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Когда наступление ВСУ захлебнется, Россия может ударить 100-тысячной армией

По всем правилам военного искусства, если будут поставлены задачи наступать, у нас будет превосходство над противником по численности минимум 1:3, учитывая, какие серьезные потери ВСУ понесли в личном составе и технике на Запорожском направлении

2023-06-23T14:21

2023-06-23T14:21

2023-06-23T14:21

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россия

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сергей шойгу

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минобороны рф

чвк "вагнер"

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Естественно, что враг еще не ввел в бой все резервы. В Генштабе и в штабе Объединенной группировке это учитывают. Но учитывая наши ошибки и промахи, особенно под Харьковом, численное превосходство у нас будет, считает пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что формирование резервной армий ВС РФ завершится к концу июня. По его словам, она получит более 3700 единиц техники.- Геннадий Тимофеевич, поясните, пожалуйста, простыми словами, что это означает.- В основном эта армия будет формироваться из контрактников и добровольцев, которые подпишут контракты до 1 июля.Мы уже неоднократно говорили, что еще не все наши резервы задействованы в ходе СВО. Это и есть наш второй эшелон. Именно из этих резервов и комплектуется эта армия.Из кого эта армия может состоять? Возьмем для примера легендарную 58-ую армию, которая была укомплектована 1 июня 1995 года. В состав этой армии входили дивизии, бригады и вертолетный полк. Она была размещена в разных регионах Северного Кавказа.Я не знаю, какова будет численность этой армии сейчас. Потому что численность бригады может составлять от 1,5 до 4 тысяч бойцов, а в состав корпуса могут входить две дивизии численностью до 20 тысяч. Но в любом случае речь идет о несколько десятков тысяч человек с соответствующей техникой и штатной комплектацией.На мой субъективный взгляд, это и есть ударный артиллерийский и танковый кулак будущего наступления в СВО.Более того, украинская кампания показала, что в современной войне огромное значение имеют различные инженерные подразделения, которые могут действовать как в обороне, так и в наступлении. Так что в этой армии будет создан крупный инженерный узел, который будет использоваться на том или ином направлении.Повторюсь, это тот самый наш резерв, который сегодня преобразуется в штатную структуру в виде армии. Всем же прекрасно понятно, что сейчас мы ведем оборонительные бои, за которыми последовать наши наступательные действия.- Какова общая численность нашей группировки непосредственно в зоне СВО? К 24 февраля она составляла около 150 тысяч. Потом мы призвали 300 тысяч мобилизованных, из которых 150 на фронте, а 150 в резерве. Означает ли это, что сейчас у нас там чуть меньше 300 тысяч?- Нет. Это все относительно. Официально об этом предпочитают не говорить. И правильно делают. Но, судя по различным сообщениям из открытых источников, на линии фронта в данный момент у нас примерно 200 тысяч человек. Еще у нас есть немалый резерв, из которого мы создадим целую армию, о чем и сказал Сергей Шойгу.- Вы сказали, что численность этого резерва составит несколько десятков тысяч человек. Что могут сделать эти несколько десятков, учитывая, что противник превосходит нас по численности вооруженных сил?- Несколько десятков – это условность. Это может быть и 50, и 100 тысяч. На этом вообще не надо акцентировать внимание. Тем более, что по некоторым данным, помимо этой армии мы создаем дополнительные корпуса.В любом случае, по всем правилам военного искусства, если будут поставлены задачи наступать, у нас будет превосходство над противником по численности минимум 1:3. Учитывая, какие серьезные потери ВСУ понесли в личном составе и технике на Запорожском направлении.Естественно, что враг еще не ввел в бой все резервы. В Генштабе и в штабе Объединенной группировке это учитывают. И, учитывая наши ошибки и промахи, особенно под Харьковом, численное превосходство у нас будет.Отмечу также, что у нас на задний план уходят нелепые разговоры о тактике и стратегии наших вооруженных сил. События на юге показали, что мы воюем по классическим схемам советской военной науки с применением современных средств (контрбатарейная борьба и беспилотники). И это приносит нам успех.- Будет ли в состав этой армии входить ЧВК "Вагнер", который сейчас якобы готовит новую группировку численностью в 30-60 тысяч бойцов?- Конечно будет. Хотя численность ее мы тоже не знаем. Я не комментирую непонятные взаимоотношения между руководством "Вагнера" и Минобороны. Это не красит наше информационное пространство. Но я не сомневаюсь, что подразделения "Вангера" будут в штатной структуре Минобороны и участвовать в дальнейших наступательных действиях.- Мы о формировании этого резерва говорили минимум полгода. А сколько нужно времени, чтобы его окончательно укомплектовать?- Трудно сказать. Но мне кажется, что вопрос о формировании такой штатной структуры и ее комплектования начал прорабатываться после наших неудач в сентябре прошлого года.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230622/1047483739.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сергей шойгу, сво, минобороны рф, чвк "вагнер", вс рф, танк, артиллерия, инженерные войска вс рф