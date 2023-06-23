https://ukraina.ru/20230623/1047511888.html
Запад готовится к поражению Украины: Стариков назвал верный признак и сказал, чем опасен Зеленский. Видео
Запад готовится к поражению Украины: Стариков назвал верный признак и сказал, чем опасен Зеленский. Видео - 23.06.2023 Украина.ру
Запад готовится к поражению Украины: Стариков назвал верный признак и сказал, чем опасен Зеленский. Видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 23.06.2023
2023-06-23T13:44
2023-06-23T13:44
2023-06-23T13:44
николай стариков
украина
нато
видео
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру прокомментировал провал украинского наступления, разработки Киевом ядерного оружия и рассказал о том, что надеется получить Киев на июльском саммите НАТО:00:41 – Танки Leopard горят, "контрнаступ" провалился: с каким докладом выступит Киев на июльском саммите НАТО?02:45 – Удары по Чонгару 22 июня: начало массированной атаки ВСУ или наследие нацизма?06:14 – Разработка "грязной" ядерной бомбы на Украине: следствие провала наступления или банальная провокация?08:50 – Сможет ли Россия помешать передаче Украине западного ядерного оружия?12:25 - Стал ли визит госсекретаря Блинкена в Китай подготовкой встречи Си Цзиньпина и Байдена?14:00 – Зерновая сделка: зачем она была нужна России и зачем расторгать её именно в июле?16:10 – Генпрокуратура запретила деятельность Всемирного фонда природы в России: причины и последствия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай стариков, украина, нато, видео, видео
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру прокомментировал провал украинского наступления, разработки Киевом ядерного оружия и рассказал о том, что надеется получить Киев на июльском саммите НАТО:
00:41 – Танки Leopard горят, "контрнаступ" провалился: с каким докладом выступит Киев на июльском саммите НАТО?
02:45 – Удары по Чонгару 22 июня: начало массированной атаки ВСУ или наследие нацизма?
06:14 – Разработка "грязной" ядерной бомбы на Украине: следствие провала наступления или банальная провокация?
08:50 – Сможет ли Россия помешать передаче Украине западного ядерного оружия?
12:25 - Стал ли визит госсекретаря Блинкена в Китай подготовкой встречи Си Цзиньпина и Байдена?
14:00 – Зерновая сделка: зачем она была нужна России и зачем расторгать её именно в июле?
16:10 – Генпрокуратура запретила деятельность Всемирного фонда природы в России: причины и последствия