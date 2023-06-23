Запретили пять телеканалов, заморозили активы. ЕС принял 11-й пакет санкций - 23.06.2023 Украина.ру
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Запретили пять телеканалов, заморозили активы. ЕС принял 11-й пакет санкций
Запретили пять телеканалов, заморозили активы. ЕС принял 11-й пакет санкций - 23.06.2023 Украина.ру
Запретили пять телеканалов, заморозили активы. ЕС принял 11-й пакет санкций
Евросоюз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, говорится в релизе на сайте Еврокомиссии 23 июня
2023-06-23T11:55
2023-06-23T11:55
новости
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Евросоюз принял очередной пакет антироссийских санкций. В Еврокомиссии заявили, что извлекли уроки из предыдущего опыта, и рассчитывают на большую эффективность новых ограничений.11-й пакет санкции включает в себя прекращение возможности импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба" для Германии и Польши.ЕС расширил списки персональных санкций, добавил 87 организаций, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении.Новый санкционный пакет запретил вещание еще пяти каналов.Активы более 100 физических и юридических лиц подлежат замораживанию. В их числе высшие военные чины, лица, которых Запад обвиняет в незаконной депортации детей с Украины, бизнесмены, а также российские IT-компании, предоставляющие критически важные технологии и программное обеспечение российской разведке.Страны Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов.Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
https://ukraina.ru/20230609/1047073119.html
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новости
Новости

Запретили пять телеканалов, заморозили активы. ЕС принял 11-й пакет санкций

11:55 23.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, говорится в релизе на сайте Еврокомиссии 23 июня
Евросоюз принял очередной пакет антироссийских санкций. В Еврокомиссии заявили, что извлекли уроки из предыдущего опыта, и рассчитывают на большую эффективность новых ограничений.
"Комиссия приветствует принятие Советом 11-го пакета санкций против России. Этот пакет обеспечит еще более эффективное применение и реализацию санкций ЕС против России на основе уроков, извлеченных из их применения за последний год", - говорится в релизе.
11-й пакет санкции включает в себя прекращение возможности импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба" для Германии и Польши.
ЕС расширил списки персональных санкций, добавил 87 организаций, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении.
Новый санкционный пакет запретил вещание еще пяти каналов.
Активы более 100 физических и юридических лиц подлежат замораживанию. В их числе высшие военные чины, лица, которых Запад обвиняет в незаконной депортации детей с Украины, бизнесмены, а также российские IT-компании, предоставляющие критически важные технологии и программное обеспечение российской разведке.
Страны Запада после начала СВО ввели в отношении России ряд жёстких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны – около 300 миллиардов долларов.
Конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса, отмечал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Экономический форум в Крынице - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 15:02
Forbes: "Антироссийские санкции погубили Европу"Американский журнал Forbes, который снабжает аналитикой самых влиятельных лиц на Западе, написал, что украинский конфликт стремительно разрушает некогда процветающую европейскую экономику
 
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Заголовок открываемого материала
15:42В МИД РФ ответили на новый пакет санкций ЕС
15:32Олег Неменский: Украина выступит в войне против Белоруссии, но лишь в союзе с Польшей и Литвой
15:12"Рациональные зерна". В Кремле прокомментировали слова Обамы о присоединении Крыма
15:06Урсула фон дер Ляйен рассказала о трудностях ЕС с антироссийскими санкциями
15:03Подоляк обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления
15:01В Чернигове объявили всеобщую мобилизацию — СМИ
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