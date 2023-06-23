Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против Израиля - 23.06.2023 Украина.ру
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Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против Израиля
Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против Израиля - 23.06.2023 Украина.ру
Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против Израиля
Израиль не передает Украине оружие, чтобы оно не было использовано против него, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интерью изданию The Jerusalem Post 22 июня
2023-06-23T11:19
2023-06-23T11:19
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израиль
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иран
оружие
сирия
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Израиль не поставляет оружие Украине из-за опасения, что оно будет использовано против него.Это не теоретическая возможность, это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ", отметил премьер. Израиль должен быть осторожен в вопросе военных поставок на Украину, добавил он.Израиль находится в ситуации, отличной от Польши, Германии, Франции или любой другой страны, оказывающей военную помощь Украине. Нетаньяху отметил, что у Израиля и Россия близкая военная граница, так как израильские пилоты летают рядом с российскими над небом Сирии.Большинство глав правительств западных стран, по словам Нетаньяху, понимают, что Израиль находится в иной ситуации, чем любой из них.
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новости, зарубежье, израиль, украина, россия, иран, оружие, сирия
Новости, Зарубежье, Израиль, Украина, Россия, Иран, оружие, Сирия

Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против Израиля

11:19 23.06.2023
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкНетаньяху
Нетаньяху
© пресс-служба президента Украины
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Израиль не передает Украине оружие, чтобы оно не было использовано против него, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интерью изданию The Jerusalem Post 22 июня
Израиль не поставляет оружие Украине из-за опасения, что оно будет использовано против него.
"У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас", - заявил Нетаньяху.
Это не теоретическая возможность, это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ", отметил премьер. Израиль должен быть осторожен в вопросе военных поставок на Украину, добавил он.
Израиль находится в ситуации, отличной от Польши, Германии, Франции или любой другой страны, оказывающей военную помощь Украине. Нетаньяху отметил, что у Израиля и Россия близкая военная граница, так как израильские пилоты летают рядом с российскими над небом Сирии.
Большинство глав правительств западных стран, по словам Нетаньяху, понимают, что Израиль находится в иной ситуации, чем любой из них.
Александр Перенджиев интервью
19 июня, 13:25
Александр Перенджиев: Израиль решил заработать на "контрнаступе" ВСУ, но России есть чем ответитьРоссии в геополитической борьбе нужно жестче воздействовать на тех, кто активно помогает США. А с теми, кто придерживается нейтралитета, нужно сделать так, чтобы они как минимум остались в нейтральной позиции, а как максимум — перешли на нашу сторону в части обеспечения безопасности мира и военно-техническом сотрудничестве
 
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