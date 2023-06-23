https://ukraina.ru/20230623/1047504953.html

Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против Израиля

Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против Израиля - 23.06.2023 Украина.ру

Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против Израиля

Израиль не передает Украине оружие, чтобы оно не было использовано против него, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интерью изданию The Jerusalem Post 22 июня

2023-06-23T11:19

2023-06-23T11:19

2023-06-23T11:19

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Израиль не поставляет оружие Украине из-за опасения, что оно будет использовано против него.Это не теоретическая возможность, это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое "мы сейчас находим у наших границ", отметил премьер. Израиль должен быть осторожен в вопросе военных поставок на Украину, добавил он.Израиль находится в ситуации, отличной от Польши, Германии, Франции или любой другой страны, оказывающей военную помощь Украине. Нетаньяху отметил, что у Израиля и Россия близкая военная граница, так как израильские пилоты летают рядом с российскими над небом Сирии.Большинство глав правительств западных стран, по словам Нетаньяху, понимают, что Израиль находится в иной ситуации, чем любой из них.

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новости, зарубежье, израиль, украина, россия, иран, оружие, сирия