https://ukraina.ru/20230623/1047499592.html

Захарова раскритиковала посла Израиля из-за слов о Бандере

Захарова раскритиковала посла Израиля из-за слов о Бандере - 23.06.2023 Украина.ру

Захарова раскритиковала посла Израиля из-за слов о Бандере

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 22 июня в своем телеграм-канале подвергла критике слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который назвал украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича героями Украины

2023-06-23T09:09

2023-06-23T09:09

2023-06-23T09:09

нацизм

захарова

израиль

зарубежье

украина

бандера

новости

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В интервью интернет-порталу ITON-TV израильский дипломат заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины.Он признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, <...> хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, <...> и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что это заявление дипломат сделал "на чистейшем русском". Она также напомнила, что Бродский — уроженец пережившего блокаду Ленинграда."О каких "героях" может говорить Михаил Бродский?" — задалась вопросом российский дипломат, заметив, что и в Германии в конце 1920-х — начале 1930-х годов "общество находилось в поиске своих героев".Она указалаа, что если бы так когда-то рассуждали советские солдаты, то сейчас не было бы ни самого Бродского, ни памяти о холокосте.

https://ukraina.ru/20230616/1047317118.html

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нацизм, захарова, израиль, зарубежье, украина, бандера, новости