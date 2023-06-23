Захарова раскритиковала посла Израиля из-за слов о Бандере - 23.06.2023 Украина.ру
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Захарова раскритиковала посла Израиля из-за слов о Бандере
Захарова раскритиковала посла Израиля из-за слов о Бандере - 23.06.2023 Украина.ру
Захарова раскритиковала посла Израиля из-за слов о Бандере
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 22 июня в своем телеграм-канале подвергла критике слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который назвал украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича героями Украины
2023-06-23T09:09
2023-06-23T09:09
нацизм
захарова
израиль
зарубежье
украина
бандера
новости
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В интервью интернет-порталу ITON-TV израильский дипломат заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины.Он признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, &lt;...&gt; хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, &lt;...&gt; и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что это заявление дипломат сделал "на чистейшем русском". Она также напомнила, что Бродский — уроженец пережившего блокаду Ленинграда."О каких "героях" может говорить Михаил Бродский?" — задалась вопросом российский дипломат, заметив, что и в Германии в конце 1920-х — начале 1930-х годов "общество находилось в поиске своих героев".Она указалаа, что если бы так когда-то рассуждали советские солдаты, то сейчас не было бы ни самого Бродского, ни памяти о холокосте.
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нацизм, захарова, израиль, зарубежье, украина, бандера, новости
нацизм, Захарова, Израиль, Зарубежье, Украина, Бандера, Новости

Захарова раскритиковала посла Израиля из-за слов о Бандере

09:09 23.06.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 22 июня в своем телеграм-канале подвергла критике слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который назвал украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича героями Украины
В интервью интернет-порталу ITON-TV израильский дипломат заявил, что отношение многих стран к таким личностям, как Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник, значительно отличается от взгляда граждан Украины.
Он признал, что "эти люди поддерживали идеологию нацизма, <...> хотели видеть Украину без евреев, так же как без поляков, без коммунистов". В то же время "для большинства украинцев — это герои, которые боролись за независимость, <...> и остановить этот процесс сегодня невозможно", считает Бродский.
В итоге посол призвал не увязывать оказание помощи Киеву с тем, что "Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника".
Захарова, в свою очередь, обратила внимание, что это заявление дипломат сделал "на чистейшем русском". Она также напомнила, что Бродский — уроженец пережившего блокаду Ленинграда.
"О каких "героях" может говорить Михаил Бродский?" — задалась вопросом российский дипломат, заметив, что и в Германии в конце 1920-х — начале 1930-х годов "общество находилось в поиске своих героев".

"Это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. <...> Про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы", — подчеркнула Захарова.

Она указалаа, что если бы так когда-то рассуждали советские солдаты, то сейчас не было бы ни самого Бродского, ни памяти о холокосте.
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