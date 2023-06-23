Алексей Самойлов о ловушке Путина для ВСУ и глупости руководства Германии - 23.06.2023 Украина.ру
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Алексей Самойлов о ловушке Путина для ВСУ и глупости руководства Германии
Алексей Самойлов о ловушке Путина для ВСУ и глупости руководства Германии - 23.06.2023 Украина.ру
Алексей Самойлов о ловушке Путина для ВСУ и глупости руководства Германии
Российской армии развязали руки и дали возможность воевать так, как она умеет, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-06-23T05:34
2023-06-23T05:33
интервью
всу
германия
олаф шольц
потери всу
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Потери Киева в ходе украинского наступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел Владимир Путин.Только в танках с 4 по 21 июня потери ВСУ составили 246 машин, в том числе 13 западных. С 4 по 21 июня уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных- Алексей Николаевич, "долгожданное" наступление ВСУ забуксовало, едва начавшись. Почему западная бронетехника не сломала оборону российских войск?- Необходимо констатировать, что российское оружие оказалось очень эффективным, а обученность и готовность исполнять свой долг российских войск от уровня бойца, солдата, оператора противотанковых систем максимальной.У России три друга: авиация ВКС, армия и флот. И авиационные подразделения, и наземные, пехота и механизированные отработали великолепно. Российская техника показывает свое превосходство. Информации о применении сверхновых разработок пока не было, мы применяли стандартное вооружение.Запад спустя 70 лет жирной жизни умеет воевать только в виртуальном пространстве. А Украина, его передовой боевой отряд в борьбе с нами. Там такие же русские люди, которые приняли чуждую самоидентификацию, воевать, к сожалению, умеют. Но впереди у них, кроме больших потерь и разочарований ничего нет.- А нет ли у нас сейчас головокружения от успехов? Все-таки противник тоже быстро учится.- Пока у нас нет тех успехов, которые мы все ждем. Просто нашей армии развязали руки, начиная с рядового состава и командиров высшего звена, которым перестали быть по рукам и дали возможность воевать так, как они умеют.А когда идти в наступление, какими силами его оформлять лобовым штурмовым ударом либо обходом и обхватом знают командиры, которые этому обучены и имеют колоссальный опыт: две чеченские войны, война в Приднестровье, сирийская кампания и прочие мелкие конфликты. Плюс мы уже год тут воюем.Кружиться голове не от чего, мы Берлин еще не взяли. Головокружение начнется после Киева Чопа и Ужгорода как погранузлов нашей территории.- Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стоит на втором месте по объемам поддержки Украины после США, отправив помощь на 16,8 млрд евро. Как быть с такими объемами помощи киевскому режиму?- Чтобы предотвратить деструктивные действия некой организации, это необязательно государство, необходимо решить задачи в трех пространствах. Это политико-дипломатическое, военное и финансово-экономическое.Лишить доступа денег, заблокировать все возможные экономические операции – это то, что они хотели сделать с нами. У Шольца все очень плохо во всех трех пространствах. Запад начинает проигрывать, и они это чувствуют. Правящие группировки в Европе состоят из глупых людей, поэтому британцы и американцы ими легко манипулируют.На все, что сподобилась тупая германская элита, - это продать саму идею существования Германии. Теперь это обычная колония американцев. Да и Олаф Шольц не сильно отличается от Зеленского.Ничего из их военной помощи не сыграло на поле боя. Возможно, это была ловушка Путина, когда мы показали растерянность и неумение воевать. Теперь мы сидя в обороне прекращаем существование ВСУ при всей западной помощи. Мы еще будем разбираться, что это было: сложившаяся политическая ситуация или некий план.Если нашей армии действительно дали приказ воевать, как он может и как считает нужным, то это не будет выглядеть как кавалерийская атака. И мы будем получать от военных операций эстетическое наслаждение.
https://ukraina.ru/20230531/1046755478.html
https://ukraina.ru/20230622/1047483497.html
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Денис Рудометов
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интервью, всу, германия, олаф шольц, потери всу
Интервью, ВСУ, Германия, Олаф Шольц, потери ВСУ

Алексей Самойлов о ловушке Путина для ВСУ и глупости руководства Германии

05:34 23.06.2023
 
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Российской армии развязали руки и дали возможность воевать так, как она умеет, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Потери Киева в ходе украинского наступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел Владимир Путин.
Только в танках с 4 по 21 июня потери ВСУ составили 246 машин, в том числе 13 западных. С 4 по 21 июня уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных
- Алексей Николаевич, "долгожданное" наступление ВСУ забуксовало, едва начавшись. Почему западная бронетехника не сломала оборону российских войск?
- Необходимо констатировать, что российское оружие оказалось очень эффективным, а обученность и готовность исполнять свой долг российских войск от уровня бойца, солдата, оператора противотанковых систем максимальной.
У России три друга: авиация ВКС, армия и флот. И авиационные подразделения, и наземные, пехота и механизированные отработали великолепно. Российская техника показывает свое превосходство. Информации о применении сверхновых разработок пока не было, мы применяли стандартное вооружение.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
31 мая, 13:58
Алексей Самойлов: Если ВСУ окончательно обнаглеют, Россия зажмет Польшу и Великобританию в клещиСВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории. Нам очень больно все это видеть. Но в других пространствах тоже идут очень серьезные баталии
Запад спустя 70 лет жирной жизни умеет воевать только в виртуальном пространстве. А Украина, его передовой боевой отряд в борьбе с нами. Там такие же русские люди, которые приняли чуждую самоидентификацию, воевать, к сожалению, умеют. Но впереди у них, кроме больших потерь и разочарований ничего нет.
- А нет ли у нас сейчас головокружения от успехов? Все-таки противник тоже быстро учится.
- Пока у нас нет тех успехов, которые мы все ждем. Просто нашей армии развязали руки, начиная с рядового состава и командиров высшего звена, которым перестали быть по рукам и дали возможность воевать так, как они умеют.
А когда идти в наступление, какими силами его оформлять лобовым штурмовым ударом либо обходом и обхватом знают командиры, которые этому обучены и имеют колоссальный опыт: две чеченские войны, война в Приднестровье, сирийская кампания и прочие мелкие конфликты. Плюс мы уже год тут воюем.
Кружиться голове не от чего, мы Берлин еще не взяли. Головокружение начнется после Киева Чопа и Ужгорода как погранузлов нашей территории.
- Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стоит на втором месте по объемам поддержки Украины после США, отправив помощь на 16,8 млрд евро. Как быть с такими объемами помощи киевскому режиму?
- Чтобы предотвратить деструктивные действия некой организации, это необязательно государство, необходимо решить задачи в трех пространствах. Это политико-дипломатическое, военное и финансово-экономическое.
Лишить доступа денег, заблокировать все возможные экономические операции – это то, что они хотели сделать с нами. У Шольца все очень плохо во всех трех пространствах. Запад начинает проигрывать, и они это чувствуют. Правящие группировки в Европе состоят из глупых людей, поэтому британцы и американцы ими легко манипулируют.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Вчера, 16:07
"Наступление превратится в долгую мясорубку". Запад предлагает Украине подумать о компромиссеДеловая газета The Wall Street Journal – одно из ведущих американских политических медиа, которое традиционно продвигает повестку истеблишмента – публикует пессимистические для Киева статьи о развитии событий на Украине
На все, что сподобилась тупая германская элита, - это продать саму идею существования Германии. Теперь это обычная колония американцев. Да и Олаф Шольц не сильно отличается от Зеленского.
Ничего из их военной помощи не сыграло на поле боя. Возможно, это была ловушка Путина, когда мы показали растерянность и неумение воевать. Теперь мы сидя в обороне прекращаем существование ВСУ при всей западной помощи. Мы еще будем разбираться, что это было: сложившаяся политическая ситуация или некий план.
Если нашей армии действительно дали приказ воевать, как он может и как считает нужным, то это не будет выглядеть как кавалерийская атака. И мы будем получать от военных операций эстетическое наслаждение.
 
ИнтервьюВСУГерманияОлаф Шольцпотери ВСУ
 
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