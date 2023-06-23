https://ukraina.ru/20230623/1047495369.html

Алексей Самойлов о ловушке Путина для ВСУ и глупости руководства Германии

Алексей Самойлов о ловушке Путина для ВСУ и глупости руководства Германии - 23.06.2023 Украина.ру

Алексей Самойлов о ловушке Путина для ВСУ и глупости руководства Германии

Российской армии развязали руки и дали возможность воевать так, как она умеет, считает политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-06-23T05:34

2023-06-23T05:34

2023-06-23T05:33

интервью

всу

германия

олаф шольц

потери всу

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Потери Киева в ходе украинского наступления уже превысили 13 тысяч человек, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании с членами Совбеза РФ, которое провел Владимир Путин.Только в танках с 4 по 21 июня потери ВСУ составили 246 машин, в том числе 13 западных. С 4 по 21 июня уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных- Алексей Николаевич, "долгожданное" наступление ВСУ забуксовало, едва начавшись. Почему западная бронетехника не сломала оборону российских войск?- Необходимо констатировать, что российское оружие оказалось очень эффективным, а обученность и готовность исполнять свой долг российских войск от уровня бойца, солдата, оператора противотанковых систем максимальной.У России три друга: авиация ВКС, армия и флот. И авиационные подразделения, и наземные, пехота и механизированные отработали великолепно. Российская техника показывает свое превосходство. Информации о применении сверхновых разработок пока не было, мы применяли стандартное вооружение.Запад спустя 70 лет жирной жизни умеет воевать только в виртуальном пространстве. А Украина, его передовой боевой отряд в борьбе с нами. Там такие же русские люди, которые приняли чуждую самоидентификацию, воевать, к сожалению, умеют. Но впереди у них, кроме больших потерь и разочарований ничего нет.- А нет ли у нас сейчас головокружения от успехов? Все-таки противник тоже быстро учится.- Пока у нас нет тех успехов, которые мы все ждем. Просто нашей армии развязали руки, начиная с рядового состава и командиров высшего звена, которым перестали быть по рукам и дали возможность воевать так, как они умеют.А когда идти в наступление, какими силами его оформлять лобовым штурмовым ударом либо обходом и обхватом знают командиры, которые этому обучены и имеют колоссальный опыт: две чеченские войны, война в Приднестровье, сирийская кампания и прочие мелкие конфликты. Плюс мы уже год тут воюем.Кружиться голове не от чего, мы Берлин еще не взяли. Головокружение начнется после Киева Чопа и Ужгорода как погранузлов нашей территории.- Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стоит на втором месте по объемам поддержки Украины после США, отправив помощь на 16,8 млрд евро. Как быть с такими объемами помощи киевскому режиму?- Чтобы предотвратить деструктивные действия некой организации, это необязательно государство, необходимо решить задачи в трех пространствах. Это политико-дипломатическое, военное и финансово-экономическое.Лишить доступа денег, заблокировать все возможные экономические операции – это то, что они хотели сделать с нами. У Шольца все очень плохо во всех трех пространствах. Запад начинает проигрывать, и они это чувствуют. Правящие группировки в Европе состоят из глупых людей, поэтому британцы и американцы ими легко манипулируют.На все, что сподобилась тупая германская элита, - это продать саму идею существования Германии. Теперь это обычная колония американцев. Да и Олаф Шольц не сильно отличается от Зеленского.Ничего из их военной помощи не сыграло на поле боя. Возможно, это была ловушка Путина, когда мы показали растерянность и неумение воевать. Теперь мы сидя в обороне прекращаем существование ВСУ при всей западной помощи. Мы еще будем разбираться, что это было: сложившаяся политическая ситуация или некий план.Если нашей армии действительно дали приказ воевать, как он может и как считает нужным, то это не будет выглядеть как кавалерийская атака. И мы будем получать от военных операций эстетическое наслаждение.

https://ukraina.ru/20230531/1046755478.html

https://ukraina.ru/20230622/1047483497.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, германия, олаф шольц, потери всу