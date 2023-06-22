https://ukraina.ru/20230622/1047476349.html

Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"

Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад" - 22.06.2023 Украина.ру

Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"

Иностранные журналисты не смогли дословно перевести на английский язык выражение Владимира Путина "хрен им". За трудности перевода цепляться не стоит, на Западе и так все поняли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-06-22T12:34

2023-06-22T12:34

2023-06-22T12:34

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Западные журналисты неточно перевели фразу президента России Владимира Путина "хрен им". В англоязычных изданиях русское выражение грубого отказа заменили на "идите в ад". По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, иностранные журналисты и так все поняли, цепляться за трудности перевода не стоит. У России больше ядерных вооружений, чем у стран Запада, заявил на Петербургском экономическом форуме 16 июня Владимир Путин. За рубежом об этом знают, и пытаются склонить Москву к переговорам по сокращению вооружений. "Хрен им, как говорят у нас в народе", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20230621/1047449823.html

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новости, россия, владимир путин, ядерное оружие, москва, запад