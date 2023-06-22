Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад" - 22.06.2023 Украина.ру
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Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"
Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад" - 22.06.2023 Украина.ру
Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"
Иностранные журналисты не смогли дословно перевести на английский язык выражение Владимира Путина "хрен им". За трудности перевода цепляться не стоит, на Западе и так все поняли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-06-22T12:34
2023-06-22T12:34
новости
россия
владимир путин
ядерное оружие
москва
запад
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Западные журналисты неточно перевели фразу президента России Владимира Путина "хрен им". В англоязычных изданиях русское выражение грубого отказа заменили на "идите в ад". По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, иностранные журналисты и так все поняли, цепляться за трудности перевода не стоит. У России больше ядерных вооружений, чем у стран Запада, заявил на Петербургском экономическом форуме 16 июня Владимир Путин. За рубежом об этом знают, и пытаются склонить Москву к переговорам по сокращению вооружений. "Хрен им, как говорят у нас в народе", - сказал Путин.
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новости, россия, владимир путин, ядерное оружие, москва, запад
Новости, Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие, Москва, Запад

Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"

12:34 22.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Иностранные журналисты не смогли дословно перевести на английский язык выражение Владимира Путина "хрен им". За трудности перевода цепляться не стоит, на Западе и так все поняли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Западные журналисты неточно перевели фразу президента России Владимира Путина "хрен им". В англоязычных изданиях русское выражение грубого отказа заменили на "идите в ад". По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, иностранные журналисты и так все поняли, цепляться за трудности перевода не стоит.
"Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", - сказал Песков.
У России больше ядерных вооружений, чем у стран Запада, заявил на Петербургском экономическом форуме 16 июня Владимир Путин. За рубежом об этом знают, и пытаются склонить Москву к переговорам по сокращению вооружений.
"Хрен им, как говорят у нас в народе", - сказал Путин.
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