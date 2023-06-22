Они все поняли. Песков объяснил, почему фразу Путина "хрен им" иноСМИ перевели как "идите в ад"
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Иностранные журналисты не смогли дословно перевести на английский язык выражение Владимира Путина "хрен им". За трудности перевода цепляться не стоит, на Западе и так все поняли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Западные журналисты неточно перевели фразу президента России Владимира Путина "хрен им". В англоязычных изданиях русское выражение грубого отказа заменили на "идите в ад". По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, иностранные журналисты и так все поняли, цепляться за трудности перевода не стоит.
"Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", - сказал Песков.
У России больше ядерных вооружений, чем у стран Запада, заявил на Петербургском экономическом форуме 16 июня Владимир Путин. За рубежом об этом знают, и пытаются склонить Москву к переговорам по сокращению вооружений.
"Хрен им, как говорят у нас в народе", - сказал Путин.