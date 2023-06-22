https://ukraina.ru/20230622/1047471468.html
Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом 21 июня заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Британии Джеймс Клеверли, пишет Independent
2023-06-22T11:30
2023-06-22T11:30
2023-06-22T11:30
нато
украина
новости
британия
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_80de4f6f0cbd90ffa16b5e031426a2e4.jpg
Лондон "весьма благосклонно" отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок, отметил глава Форин офис. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на июльском саммите примет многолетний пакет помощи для приведения Вооруженных сил Украины к необходимым для вступления альянс стандартам. По словам Столтенберга, благодаря помощи членов блока украинская армия сможет "совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ukraina.ru/20230621/1047450158.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_64c4859e8c57d948e2ca784cba453061.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, новости, британия, зарубежье
НАТО, Украина, Новости, Британия, Зарубежье
Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом 21 июня заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Британии Джеймс Клеверли, пишет Independent
Лондон "весьма благосклонно" отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок, отметил
глава Форин офис.
"Своими действиями на поле боя украинцы продемонстрировали готовность реформировать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями НАТО", — заверил дипломат.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на июльском саммите примет многолетний пакет помощи для приведения Вооруженных сил Украины к необходимым для вступления альянс стандартам. По словам Столтенберга, благодаря помощи членов блока украинская армия сможет "совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.