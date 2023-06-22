Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру
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Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО
Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом 21 июня заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Британии Джеймс Клеверли, пишет Independent
2023-06-22T11:30
2023-06-22T11:30
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Лондон "весьма благосклонно" отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок, отметил глава Форин офис. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на июльском саммите примет многолетний пакет помощи для приведения Вооруженных сил Украины к необходимым для вступления альянс стандартам. По словам Столтенберга, благодаря помощи членов блока украинская армия сможет "совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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нато, украина, новости, британия, зарубежье
НАТО, Украина, Новости, Британия, Зарубежье

Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО

11:30 22.06.2023
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом 21 июня заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Британии Джеймс Клеверли, пишет Independent
Лондон "весьма благосклонно" отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок, отметил глава Форин офис.

"Своими действиями на поле боя украинцы продемонстрировали готовность реформировать свои вооруженные силы в соответствии с требованиями НАТО", — заверил дипломат.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на июльском саммите примет многолетний пакет помощи для приведения Вооруженных сил Украины к необходимым для вступления альянс стандартам. По словам Столтенберга, благодаря помощи членов блока украинская армия сможет "совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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