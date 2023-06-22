https://ukraina.ru/20230622/1047471468.html

Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО

Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО - 22.06.2023 Украина.ру

Глава МИД Британии поддержал идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО

Великобритания намерена содействовать ускоренному и упрощенному вступлению Украины в НАТО. Об этом 21 июня заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Британии Джеймс Клеверли, пишет Independent

2023-06-22T11:30

2023-06-22T11:30

2023-06-22T11:30

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Лондон "весьма благосклонно" отнесется к решению о снятии необходимости с Киева проходить все этапы для вступления в блок, отметил глава Форин офис. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на июльском саммите примет многолетний пакет помощи для приведения Вооруженных сил Украины к необходимым для вступления альянс стандартам. По словам Столтенберга, благодаря помощи членов блока украинская армия сможет "совершить переход от старой советской модели к современной военной силе, работающей по стандартам НАТО".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

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нато, украина, новости, британия, зарубежье