Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо

Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожит все мосты через Днепр в глубоком тылу у ВСУ Часть мостов через Днепр, расположенных в Днепропетровске, Черкассах и Киеве, находятся в глубине позиций ВСУ. До них трудно достать даже управляемыми планирующими авиабомбами. Но это не значит, что их нельзя уничтожить. Об этом рассказал президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру