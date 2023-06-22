Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 22 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
"По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв <...> нет", - написал он.
Сальдо заверил, что проезд машин будет восстановлен "в самом скором времени".
Сообщение между Херсонской областью и Крымом временно организовано по резервному маршруту.
Информацию также подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", - написал он в своем телеграм-канале.
На севере Крыма в последнее время действуют два пункта пропуска - в Джанкое и Армянске.
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