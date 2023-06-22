Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо - 22.06.2023 Украина.ру
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Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо
Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо - 22.06.2023 Украина.ру
Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо
Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 22 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
2023-06-22T08:09
2023-06-22T08:09
мост
новости
обстрелы
новые регионы
сальдо
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"По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв &lt;...&gt; нет", - написал он.Сальдо заверил, что проезд машин будет восстановлен "в самом скором времени".Сообщение между Херсонской областью и Крымом временно организовано по резервному маршруту.Информацию также подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.На севере Крыма в последнее время действуют два пункта пропуска - в Джанкое и Армянске.
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мост, новости, обстрелы, новые регионы, сальдо
мост, Новости, обстрелы, Новые регионы, Сальдо

Мосты между Херсонской областью и Крымом попали под ракетный обстрел - Сальдо

08:09 22.06.2023
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
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Мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара были повреждены в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 22 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
"По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв <...> нет", - написал он.
Сальдо заверил, что проезд машин будет восстановлен "в самом скором времени".
Сообщение между Херсонской областью и Крымом временно организовано по резервному маршруту.
Информацию также подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", - написал он в своем телеграм-канале.

На севере Крыма в последнее время действуют два пункта пропуска - в Джанкое и Армянске.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Военный эксперт рассказал, как Россия уничтожит все мосты через Днепр в глубоком тылу у ВСУЧасть мостов через Днепр, расположенных в Днепропетровске, Черкассах и Киеве, находятся в глубине позиций ВСУ. До них трудно достать даже управляемыми планирующими авиабомбами. Но это не значит, что их нельзя уничтожить. Об этом рассказал президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
 
мостНовостиобстрелыНовые регионыСальдо
 
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