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Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским
Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским - 20.06.2023 Украина.ру
Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский были честны на переговорах с лидерами стран Африки. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщили журналисты РИА Новости 20 июня
2023-06-20T14:05
2023-06-20T14:05
2023-06-20T14:05
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Делегация лидеров африканских стран 16 июня в Киеве предложила план по урегулированию украинского кризиса Зеленскому, а 17 июня в Санкт-Петербурге – президенту России Владимиру Путину.Африканская инициатива состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров между Россией и Украиной.Африканскую миссию пока рано называть успешной, так как Россия и Украина не приступили к переговорам, добавила дипломат. По ее словам, успехами можно считать уже намерение Путина и Зеленского продолжить общение в этом формате.Ранее 19 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение инициатив африканских лидеров по урегулированию конфликта на Украине продолжится на саммите Россия – Африка.
https://ukraina.ru/20230619/1047339118.html
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Новости, Зарубежье, Украина, Россия, Африка, ЮАР
Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский были честны на переговорах с лидерами стран Африки. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщили журналисты РИА Новости 20 июня
Делегация лидеров африканских стран 16 июня в Киеве предложила план по урегулированию украинского кризиса Зеленскому, а 17 июня в Санкт-Петербурге – президенту России Владимиру Путину.
Африканская инициатива состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров между Россией и Украиной.
"Мы провели очень открытые переговоры, в некоторые моменты очень обстоятельные, и это было хорошо. Оба лидера были честными с нашей делегацией. Но мы были... в равной степени открытыми и честными",- заявила Пандор.
Африканскую миссию пока рано называть успешной, так как Россия и Украина не приступили к переговорам, добавила дипломат. По ее словам, успехами можно считать уже намерение Путина и Зеленского продолжить общение в этом формате.
Ранее 19 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение инициатив африканских лидеров по урегулированию конфликта на Украине продолжится на саммите Россия – Африка.