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Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским

Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским - 20.06.2023 Украина.ру

Глава МИД ЮАР оценила переговоры африканских лидеров с Путиным и Зеленским

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский были честны на переговорах с лидерами стран Африки. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, сообщили журналисты РИА Новости 20 июня

2023-06-20T14:05

2023-06-20T14:05

2023-06-20T14:05

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Делегация лидеров африканских стран 16 июня в Киеве предложила план по урегулированию украинского кризиса Зеленскому, а 17 июня в Санкт-Петербурге – президенту России Владимиру Путину.Африканская инициатива состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров между Россией и Украиной.Африканскую миссию пока рано называть успешной, так как Россия и Украина не приступили к переговорам, добавила дипломат. По ее словам, успехами можно считать уже намерение Путина и Зеленского продолжить общение в этом формате.Ранее 19 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение инициатив африканских лидеров по урегулированию конфликта на Украине продолжится на саммите Россия – Африка.

https://ukraina.ru/20230619/1047339118.html

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2023

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