https://ukraina.ru/20230620/1047391527.html

Восполнить потери и выслужиться. Зачем на Западной Украине огласили тотальную мобилизацию

Восполнить потери и выслужиться. Зачем на Западной Украине огласили тотальную мобилизацию - 20.06.2023 Украина.ру

Восполнить потери и выслужиться. Зачем на Западной Украине огласили тотальную мобилизацию

На днях в одном из украинских регионов был опубликован приказ, который изрядно перепугал население, которое в своей массе не желает погибать в украинском контрнаступе

2023-06-20T12:01

2023-06-20T12:01

2023-06-20T12:01

эксклюзив

украина

мобилизация

потери всу

западная украина

контрнаступление

ивано-франковск

прикарпатье

военкоматы

приказ

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В частности, в Ивано-Франковске городской военком Роман Плитус объявил тотальную мобилизацию всего мужского населения, а также женщин с медицинской специальностью.Медицинским учреждениям области запрещено проводить плановую госпитализацию военнообязанных без согласования с военкоматом. Таким образом, удаление воспаленного аппендикса или грыжи может закончиться для военнообязанного пешим маршем на российские укрепления под Запорожьем. Многие теперь триста раз подумают, прежде чем обращаться к врачу с высокой температурой, расстройством желудка или переломом, справедливо полагая, что при самолечении шанс выжить выше, чем на фронте.Мужчинам также запрещено менять место жительства без согласования с военкоматом. Приказ также содержал требование к транспортным предприятиям всех форм собственности обеспечить доставку и передачу Вооружённым силам их транспорта."Предприятиям, учреждениям, организациям, всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных (частичных) нарядах на поставку техники во время мобилизации", - говорится в приказе.Городской военком слово в слово повторяет приказ областного военкома, который был издан неделей ранее. Сообщение прошло на фоне безуспешных попыток ВСУ контратаковать на Запорожском направлении и гибели многих из недавно мобилизованных украинцев.В Прикарпатских СМИ, сейчас буквально каждая третья новость касается гибели того или иного военнослужащего ВСУ. Ежедневно траурные мероприятия касаются уже не одно-двух, а четырех-пяти погибших военнослужащих из этого региона. Поскольку добровольцы на Украине закончились, а мужчины становятся более осторожными, избегая повесток, в регионе решили обязать всех мужчин в десятидневный срок явиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии с последующей мобилизацией.Приказ военкомов области вызвал волну опасений и тревоги среди населения всей Украины. Люди гадают, говорит ли он об усилении мобилизации и будет ли распространен на все другие области Украины. Украинские адвокаты утверждают, что приказ сам по себе ничтожный, а наказание, которым грозят прикарпасткие военкомы в случае неявки, не имеют юридической силы. За уклонение от призыва и неявку в военкоматы гражданам Украины грозят штрафами в 1700-3400 гривен (за повторное нарушение — 3400-5100 гривен), а также уголовной ответственностью (лишение свободы от трех до пяти лет).Однако военнообязанный не обязан знать о публикации приказа, поэтому в любой момент может заявить, что он был не в курсе, что сложно сделать при личном вручении повестки под роспись."Нереально будет доказать, что человек вообще ознакомлен с приказом. Ведь, лично ему повестки не вручили, а новости он читать не обязан", — комментирует приказ украинский адвокат Ростислав Кравец.Вместе с тем, адвокат полагает, что так военкомы Прикарпатья пытаются прикрыть себя, чтобы не отвечать за срыв планов мобилизации и предоставить начальству некую бумажку, где говорится, что они, дескать, сделали все, что смогли. Ростислав Кравец также полагает, что на Ивано-Франковске просто репетируют будущую общеукраинскую тотальную мобилизацию. "На самом деле, это может быть эксперимент в сравнительно небольшом регионе, чтобы посмотреть на реакцию граждан, и, если все будет спокойно, затем перенести подобную практику на другие области, а, возможно, и всю страну", - говорит адвокат.В том случае, если все военнообязанные граждане окажутся вдруг сознательными патриотами Украины, их массовая явка просто заблокирует работу военкоматов. В Ивано-Франковской области военнообязанных - около 80 тысяч. Очевидно, что в 10-дневный срок они не смогут встать на учет и пройти комиссию.Еще больше вопросов возникает по поводу изъятия транспорта, о чем тоже говорится в приказе. Военкомы Прикарпатья не уточняют, какой именно транспорт имеется в виду, поэтому технически могут конфисковать любой понравившийся. С другой стороны, за подобную конфискацию транспорта по закону полагается компенсация, хотя на практике её еще никто из украинцев, у которых отобрали автомобиль, не видел – решение вопроса отложено до конца военного положения. Если украинские военные будут без разбора отбирать транспорт, то это нарушит логистику поставок продуктов питания и медикаментов. Бизнес просто припрячет свой транспорт от греха подальше, а вот хлеб и бензин для гражданского населения будет возить некому.Украинские СМИ также утверждают, что целью приказа является желание припугнуть лишний раз тех военнообязанных, кто в свое время снялся с воинского учета, сменил место жительства, а на новый учет так и не встал, работая неофициально. Таковых на Украине - сотни тысяч. Однако подобные "пугалки" украинские власти запускают почти каждый месяц, что никак не влияет на тех, кто твердо решил не погибать в контрнаступе камикадзе.

https://ukraina.ru/20230618/1047299559.html

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