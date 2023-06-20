Восполнить потери и выслужиться. Зачем на Западной Украине огласили тотальную мобилизацию
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСитуация в Ивано-Франковской области Украины в связи с коронавирусом
На днях в одном из украинских регионов был опубликован приказ, который изрядно перепугал население, которое в своей массе не желает погибать в украинском контрнаступе
В частности, в Ивано-Франковске городской военком Роман Плитус объявил тотальную мобилизацию всего мужского населения, а также женщин с медицинской специальностью.
Медицинским учреждениям области запрещено проводить плановую госпитализацию военнообязанных без согласования с военкоматом. Таким образом, удаление воспаленного аппендикса или грыжи может закончиться для военнообязанного пешим маршем на российские укрепления под Запорожьем.
Многие теперь триста раз подумают, прежде чем обращаться к врачу с высокой температурой, расстройством желудка или переломом, справедливо полагая, что при самолечении шанс выжить выше, чем на фронте.
Мужчинам также запрещено менять место жительства без согласования с военкоматом. Приказ также содержал требование к транспортным предприятиям всех форм собственности обеспечить доставку и передачу Вооружённым силам их транспорта.
"Предприятиям, учреждениям, организациям, всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных (частичных) нарядах на поставку техники во время мобилизации", - говорится в приказе.
18 июня, 07:44Западная Украина за неделюЗападная Украина за минувшую неделю. "Всеобщая мобилизация" и снос "памятника Юлии Тимошенко"Сообщения о "всеобщей мобилизации" в Ивано-Франковске оказались привычной бюрократической активностью военкомов. Подобные приказы издаются после каждого продления военного положения на территории Украины.
Городской военком слово в слово повторяет приказ областного военкома, который был издан неделей ранее.
Сообщение прошло на фоне безуспешных попыток ВСУ контратаковать на Запорожском направлении и гибели многих из недавно мобилизованных украинцев.
В Прикарпатских СМИ, сейчас буквально каждая третья новость касается гибели того или иного военнослужащего ВСУ. Ежедневно траурные мероприятия касаются уже не одно-двух, а четырех-пяти погибших военнослужащих из этого региона.
Поскольку добровольцы на Украине закончились, а мужчины становятся более осторожными, избегая повесток, в регионе решили обязать всех мужчин в десятидневный срок явиться в военкомат для прохождения медицинской комиссии с последующей мобилизацией.
Приказ военкомов области вызвал волну опасений и тревоги среди населения всей Украины. Люди гадают, говорит ли он об усилении мобилизации и будет ли распространен на все другие области Украины.
Украинские адвокаты утверждают, что приказ сам по себе ничтожный, а наказание, которым грозят прикарпасткие военкомы в случае неявки, не имеют юридической силы. За уклонение от призыва и неявку в военкоматы гражданам Украины грозят штрафами в 1700-3400 гривен (за повторное нарушение — 3400-5100 гривен), а также уголовной ответственностью (лишение свободы от трех до пяти лет).
Однако военнообязанный не обязан знать о публикации приказа, поэтому в любой момент может заявить, что он был не в курсе, что сложно сделать при личном вручении повестки под роспись.
"Нереально будет доказать, что человек вообще ознакомлен с приказом. Ведь, лично ему повестки не вручили, а новости он читать не обязан", — комментирует приказ украинский адвокат Ростислав Кравец.
Вместе с тем, адвокат полагает, что так военкомы Прикарпатья пытаются прикрыть себя, чтобы не отвечать за срыв планов мобилизации и предоставить начальству некую бумажку, где говорится, что они, дескать, сделали все, что смогли.
16 июня, 15:50О мобилизации в тюрьмах, санитарной зоне на Украине и русском флаге над Парижем - Ищенко. ВИДЕОПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельной программе Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал ход 26-го Петербургского международного экономического форума, а также рассказал о перспективах создания "санитарной зоны" на территории Украины и о правовом статусе ЧВК
Ростислав Кравец также полагает, что на Ивано-Франковске просто репетируют будущую общеукраинскую тотальную мобилизацию.
"На самом деле, это может быть эксперимент в сравнительно небольшом регионе, чтобы посмотреть на реакцию граждан, и, если все будет спокойно, затем перенести подобную практику на другие области, а, возможно, и всю страну", - говорит адвокат.
В том случае, если все военнообязанные граждане окажутся вдруг сознательными патриотами Украины, их массовая явка просто заблокирует работу военкоматов. В Ивано-Франковской области военнообязанных - около 80 тысяч. Очевидно, что в 10-дневный срок они не смогут встать на учет и пройти комиссию.
Еще больше вопросов возникает по поводу изъятия транспорта, о чем тоже говорится в приказе. Военкомы Прикарпатья не уточняют, какой именно транспорт имеется в виду, поэтому технически могут конфисковать любой понравившийся.
С другой стороны, за подобную конфискацию транспорта по закону полагается компенсация, хотя на практике её еще никто из украинцев, у которых отобрали автомобиль, не видел – решение вопроса отложено до конца военного положения.
Если украинские военные будут без разбора отбирать транспорт, то это нарушит логистику поставок продуктов питания и медикаментов. Бизнес просто припрячет свой транспорт от греха подальше, а вот хлеб и бензин для гражданского населения будет возить некому.
Украинские СМИ также утверждают, что целью приказа является желание припугнуть лишний раз тех военнообязанных, кто в свое время снялся с воинского учета, сменил место жительства, а на новый учет так и не встал, работая неофициально. Таковых на Украине - сотни тысяч.
Однако подобные "пугалки" украинские власти запускают почти каждый месяц, что никак не влияет на тех, кто твердо решил не погибать в контрнаступе камикадзе.