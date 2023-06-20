https://ukraina.ru/20230620/1047389079.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 20.06.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Ресурсная база новых проектов по добыче жидких углеводородов в России сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире, заявил на ПМЭФ-2023 глава "Роснефти" Игорь Сечин

2023-06-20T11:57

2023-06-20T11:57

2023-06-20T11:57

хроника энергетической войны

эксклюзив

газ

роснефть

украина

сво

запад

углеводороды

сша

игорь сечин

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"На энергорынке – Содом и Гоморра": глава "Роснефти" на ПМЭФУже десять лет главный исполнительный директор нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин взбадривает мировую общественность своими речами о будущем глобальной нефтегазовой отрасли.Довольно долго Сечин был непубличным человеком, но в 2013 году он впервые выступил с докладом "Новая эра нефти" на конференции IHS CERAWeek в Хьюстоне (США), буквально поразив публику своими оценками и прогнозами. С тех пор он неоднократно выступал с масштабными программными заявлениями на Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне.С началом российской СВО на Украине этот форум "переехал" в Баку, хотя и сохранил в названии слово "Веронский". Выступление Игоря Сечина на нём в октябре 2022 года традиционно было резонансным, как и его речь в рамках Индийской энергетической недели (India Energy Week) в феврале 2023-го, когда Сечин выдал прогноз формирования референтной цены на российскую нефть.А на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 17 июня 2023 года Игорь Сечин сосредоточился на кризисных тенденциях, представив доклад "Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может". Глава "Роснефти" не только проанализировал кризисные тенденции, в частности, проблемы энергетического перехода, но также представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики в условиях беспрецедентных внешних вызовов.Стандарты "зелёного перехода" Запад навязывает в одностороннем порядке, не учитывая тех, у кого есть производственные возможности и ресурсная база. При этом нефтегазовые технологии в настоящее время находятся на пике своего развития, по технико-экономической эффективности им нет равных, отметил Сечин."По физическим показателям – плотности энергии и теплоте сгорания – их могут превзойти только неосвоенные пока водород и термоядерный синтез", – сказал глава "Роснефти". Поэтому фактически углеродная нейтральность недостижима в мировом масштабе с учетом текущего пула "зелёных" технологий, многие из которых всё ещё находятся на стадии опытных разработок.Идея "зелёного перехода" привела к катастрофическим последствиям, считает Сечин, поскольку иностранные регуляторы, по сути, ввели запрет на инвестиции в традиционную энергетику и запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике. Расходы на энергопереход будут постоянно расти: по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в "чистую" энергетику к 2030 году должны вырасти почти втрое – до $4,6 трлн в год, то есть до 5% мирового ВВП. Оценка McKinsey еще выше: не менее $9,2 трлн в год до 2050 г.Западные нефтегазовые компании, такие как BP, Eni, ExxonMobil и Shell, уже признают ошибочность и дороговизну отказа от нефти и газа и наращивают инвестиции в традиционную энергетику. При этом сейчас совершенствование технологий в традиционной добыче дает больший эффект с точки зрения реального снижения выбросов, чем вложения в недозрелые "альтернативные" технологии, подчеркнул Сечин. Сам нефтегазовый сектор должен стать приоритетным направлением на нынешнем этапе "зелёного перехода".По прогнозам МЭА и ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет на 2,4 миллиона баррелей в сутки до рекордных 102 млн барр./сутки, напомнил Игорь Сечин. В долгосрочной перспективе потребление нефти увеличится на около 15 млн барр./сутки (на 15%) к 2045 году, а нефть и газ будут обеспечивать более 53% мирового спроса на первичную энергию, отметил глава "Роснефти".При этом недоинвестирование происходит не только в добыче нефти, но и в геологоразведке, что уже привело к недостаточному приросту новых запасов, отмечает Сечин. "Недоинвестирование с неизбежностью создаст дефицит на рынке, что приведет к росту цен на нефть", – заявил Сечин.Кроме того, странам – экспортёрам нефти становится сложнее достигать консенсуса из-за разницы в структуре экономики и динамике добычи. Часть стран ОПЕК+ экспортирует до 90% добываемой нефти, а Россия – около 50%. Это "ставит нашу страну в менее выгодное положение", считает глава "Роснефти". По его мнению, нужно обеспечить мониторинг не только квот на добычу нефти, но и объемов ее экспорта, учитывая разницу в размерах внутренних рынков.В ближайшие годы, отметил глава "Роснефти", появится проблема дефицита добычи. Страны ОПЕК не смогут удовлетворить растущий спрос, под вопросом находится поддержание уровней добычи нефти в США. "Потенциал долгосрочного роста добычи жидких углеводородов в мире фактически имеется только у некоторых стран ОПЕК, а также у России, где ресурсная база новых проектов сопоставима с ресурсной базой всех новых регионов перспективной добычи в мире", – подчеркнул Сечин.Глава "Роснефти" также представил "дорожную карту", которая, по его мнению, позволит повысить эффективность российской энергетики. Так, Игорь Сечин считает, что необходимо как можно быстрее создать платежно-расчетную систему, которая не будет зависеть от "токсичных" валют. Также нужно проработать вопросы логистики, транспорта и страхования. Для развития системы страхования понадобится помощь Банка России, отметил он.Нужно сделать кредитование доступным для компаний, поскольку высокая стоимость займов тормозит развитие промышленности, добавил глава "Роснефти". Кроме того, России необходимо решать проблемы в электроэнергетике: например, за последние десять лет цены на электроэнергию выросли более чем втрое. При этом на электроэнергию приходится около 25% операционных расходов компаний, пояснил Сечин.Подводя итоги обзора состояния энергорынка и стоящих перед нефтяной отраслью задач, Сечин процитировал Гегеля: "Противоречие ведет вперед". При этом, по словам главы "Роснефти", российская энергетика готова к вызовам, "наша устойчивость, несмотря на любое давление, гарантирована".Жара в Европе привела к резкому росту цен на газВ упомянутом выше докладе Игорь Сечин также отметил, что на вентиляцию и системы кондиционирования приходится 10% от производимой в мире электроэнергии, а к 2050 году мировой спрос на поддержание микроклимата в помещениях может вырасти втрое. По объему энергопотребления он превысит потребление США и Евросоюза вместе взятых, уверен главный исполнительный директор "Роснефти". События последних дней в Европе продемонстрировали, что рост температуры воздуха, а с ним и затрат на кондиционирование, уже сейчас серьёзно влияет на энергосектор Старого Света.Так, спотовые цены на газ в ЕС 15 июня впервые с апреля 2023 года преодолели отметку $500 за 1000 кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. Июльские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах в этот день достигли отметки 49,6 евро/МВт ч ($554/1000 куб. м), и лишь к вечеру цена скорректировалась до 42,8 евро/МВт ч ($478/1000 куб. м).Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии изданию "Ведомости" заявил, что одной из причин текущего роста цен на газ в ЕС является подъем температуры воздуха. "В Европе начинается жара, во многих странах уже больше 30 °C. На кондиционирование воздуха нужно много энергии, а выработки ГЭС и АЭС не хватает", – сказал Юшков.По данным информационного агентства Bloomberg, сейчас температура в ряде стран Европы (Франции, Нидерландах, Норвегии) выше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, жара сохранится на следующей неделе, например, температура в Германии достигнет 34 °C. А в Испании в конце июня ожидается зной до 45 °C в тени.Погода в этом году уже вносила заметный вклад в снижение цен на газ. В Европе газ дешевел на фоне теплой погоды прошедшей зимой, и процесс снижения цен продолжился по завершению отопительного сезона. 25 мая газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, стоил ниже $300/1000 куб. м впервые с января 2021 года. Это позволило странам ЕС сохранить высокий уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ).Также этому способствовали снижение спроса со стороны промышленности, высокий уровень выработки ветроэлектростанций и стабильные поставки сжиженного газа (СПГ). Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на середину июня в европейских ПХГ находилось 79,3 миллиарда кубометров газа. Хранилища были заполнены на 72,9%, что примерно на 20% выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.При этом уже в мае 2023 года на фоне резкого снижения спотовых цен в Европе на азиатском рынке установились стабильные премии к цене на газ – по отношению к ценам на рынке ЕС. В мае размер азиатской премии колебался в диапазоне от $10 до $80 за 1000 кубометров, в начале июня премия достигла $90/1000 куб. м.Спрос на газ в Азии в мае также рос из-за аномальной жары. Например, в Шанхае в конце мая, по данным Bloomberg, был зафиксирован температурный рекорд за 150 лет. Жаркая погода приводит к росту объемов электрогенерации для охлаждения помещений, что увеличивает потребление газа в Азиатском регионе.При возникновении азиатской премии поставки СПГ в Европу, которые в апреле и мае были рекордными, начали падать. По данным GIE, с 1 по 13 июня поставки снизились до 384,7 млн куб. м/сутки (на 2% к среднему уровню мая). Таким образом, цены на газ в Европе растут, отыгрывая азиатскую премию, которой сейчас уже нет: газ в Азии 14 июня продавался по $336/1000 куб. м.Аналитик Финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман в комментарии "Ведомостям" отметил, что значительных рисков для заполнения европейских ПХГ к отопительному сезону сейчас нет, поэтому резкий рост цены "носит краткосрочный характер" – хотя локальный максимум цен может быть в пределах 10–15% от текущего уровня, т. е. более $600/1000 куб. м.В свою очередь, эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Игорь Галактионов считает, сейчас цены на газ в Европе выше $500/1000 куб. м выглядят "избыточными" – но ввиду волатильности фьючерсов он не исключает роста котировок. По мнению же Игоря Юшкова, летний пик цены газа в Европе придется на июль – август.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, газ, роснефть, украина, сво, запад, углеводороды, сша, игорь сечин, нефть