https://ukraina.ru/20230619/1047365763.html
В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области
В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области - 19.06.2023 Украина.ру
В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области
В Симферополе на Евпаторийском шоссе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидатом в депутаты от "Единой России" Владимиром Епифановым. Об этом 19 июня сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2023-06-19T14:14
2023-06-19T14:14
2023-06-19T14:14
новости
новые регионы
симферополь
запорожская область
автомобиль
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047368220_0:0:1045:588_1920x0_80_0_0_80e5de22535ab9e7d78e025178e5041c.jpg
Вице-премьер по экономическому развитию Запорожской области Владимир Епифанов пострадал при взрыве автомобиля в Симферополе. "Епифанов ехал за рулем "Ленд-Крайзера", в салоне были еще его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)", — написал Рогов.Он уточнил, что сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.Официальная причина взрыва пока не установлена, но, по словам помощника Епифанова, за день до происшествия газовый баллон проверяли на станции техобслуживания (СТО) в Симферополе.
https://ukraina.ru/20230510/1046068527.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047368220_234:0:1018:588_1920x0_80_0_0_01c0d6d35d01e97a1ca54ff5c5f6bfdf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, симферополь, запорожская область, автомобиль, взрыв
Новости, Новые регионы, Симферополь, Запорожская область, автомобиль, взрыв
В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области
В Симферополе на Евпаторийском шоссе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидатом в депутаты от "Единой России" Владимиром Епифановым. Об этом 19 июня сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
Вице-премьер по экономическому развитию Запорожской области Владимир Епифанов пострадал при взрыве автомобиля в Симферополе.
"Епифанов ехал за рулем "Ленд-Крайзера", в салоне были еще его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)", — написал Рогов.
Он уточнил, что сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.
Официальная причина взрыва пока не установлена, но, по словам помощника Епифанова, за день до происшествия газовый баллон проверяли на станции техобслуживания (СТО) в Симферополе.