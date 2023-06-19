В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области - 19.06.2023 Украина.ру
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В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области
В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области - 19.06.2023 Украина.ру
В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области
В Симферополе на Евпаторийском шоссе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидатом в депутаты от "Единой России" Владимиром Епифановым. Об этом 19 июня сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
2023-06-19T14:14
2023-06-19T14:14
новости
новые регионы
симферополь
запорожская область
автомобиль
взрыв
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Вице-премьер по экономическому развитию Запорожской области Владимир Епифанов пострадал при взрыве автомобиля в Симферополе. "Епифанов ехал за рулем "Ленд-Крайзера", в салоне были еще его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)", — написал Рогов.Он уточнил, что сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.Официальная причина взрыва пока не установлена, но, по словам помощника Епифанова, за день до происшествия газовый баллон проверяли на станции техобслуживания (СТО) в Симферополе.
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новости, новые регионы, симферополь, запорожская область, автомобиль, взрыв
Новости, Новые регионы, Симферополь, Запорожская область, автомобиль, взрыв

В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области

14:14 19.06.2023
 
© Владимир Рогов / Telegram
© Владимир Рогов / Telegram
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В Симферополе на Евпаторийском шоссе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидатом в депутаты от "Единой России" Владимиром Епифановым. Об этом 19 июня сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале
Вице-премьер по экономическому развитию Запорожской области Владимир Епифанов пострадал при взрыве автомобиля в Симферополе.
"Епифанов ехал за рулем "Ленд-Крайзера", в салоне были еще его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)", — написал Рогов.
Он уточнил, что сейчас пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь.
Официальная причина взрыва пока не установлена, но, по словам помощника Епифанова, за день до происшествия газовый баллон проверяли на станции техобслуживания (СТО) в Симферополе.
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