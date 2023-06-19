https://ukraina.ru/20230619/1047360033.html

Красная линия вместо красной дорожки. Визит госсекретаря США Блинкена в Пекин начался со скандала

Красная линия вместо красной дорожки. Визит госсекретаря США Блинкена в Пекин начался со скандала - 19.06.2023 Украина.ру

Красная линия вместо красной дорожки. Визит госсекретаря США Блинкена в Пекин начался со скандала

Вечером 18 июня в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Китая и госсекретаря США Блинкена

2023-06-19T13:03

2023-06-19T13:03

2023-06-19T13:55

эксклюзив

кнр (китай)

сша

зарубежье

энтони блинкен

цинь ган

визит

тайваньский пролив

тайвань

сми

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По результатам встречи, министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что на данный момент отношения между Китаем и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Высокопоставленный дипломат также отметил, что подобное состояние китайско-американских отношений противоречит как фундаментальным интересам народов обеих стран, так и чаяниям мирового сообщества. Китай стремится к построению стабильных, предсказуемых и конструктивных отношений с США. Как далее было заявлено, в Китае надеются, что американская сторона научится объективно рассматривать Китай, сможет принимать соответствующие меры, будет поддерживать курс, заложенный ранее, и сможет адекватно реагировать на изменение обстановки. Цинь Ган был предельно ясен в выражении позиции по Тайваню и выдвинул конкретные требования, призвав США соблюдать принцип «одного Китая», выполнять обязательства по отказу от поддержки «тайваньской независимости». Также было заявлено, что в ходе переговоров стороны обменялись мнениями по крупным международным и региональным вопросам, то есть в первую очередь по Украине, касающимся обеих сторон.Визит Блинкена привлёк внимание китайских СМИ. В сети широко обсуждался момент прибытия американской делегации. В аэропорту госсекретаря США встречал не лично Цинь Ган, а заведующий канцелярией по делам Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао, чей ранг на порядок ниже, — и это весьма существенная деталь.Ещё более примечательный момент заключается в отсутствии красной ковровой дорожки. Как правило, для высоких гостей ранга госсекретаря принято расстилать красную дорожку. Однако на этот раз принимающая сторона проигнорировала эту важную деталь дипломатического этикета, что, конечно же, является весьма неординарным событием. Таким образом, Пекин дал понять и Вашингтону и всему миру , что отношения между двумя странами достигли исторического минимума.Сравнив беспрецедентный по своему масштабу приём, оказанный главам пяти бывших советских среднеазиатских республик в мае этого года, нетрудно догадаться, что демарш китайской дипломатии не остался незамеченным самим Блинкеном и его свитой. Вопрос в том, принесёт ли всё это какие-либо изменения в отношении США к народной республике. Хотя красный ковёр не был подготовлен, наблюдательные пользователи сети заметили, что на пути госсекретаря после выхода из самолёта была чётко видна красная линия, вдоль которой он должен был следовать. Какие смыслы это несло — можно лишь гадать. Некоторые китайские комментаторы считают, что это могла быть маркировочная полоса для прокладки красного ковра, но видя, что США не проявляют требуемой открытости, дорожку просто решили не стелить. Как указывает политический обозреватель Чжан Цзе, видеооператор намеренно снял красную полосу, как бы показывая тем самым Вашингтону, что с точки зрения Пекина неприемлемо в истории отношений двух стран, Китая и США, последним переходить границы, то есть красные линии.То, что Блинкен не получит теплый уважительный прием приём, было ясно ещё за несколько дней до визита. Китайское руководство именно так и должно было отреагировать на действия администрации Байдена. Видимо, ни направление военных кораблей в Тайваньский пролив, ни полёты разведывательных самолётов близкого наблюдения вблизи Китая, ни визит Пелоси на Тайвань, — ничего из этого не прошло даром. Впрочем, приниженный вид Блинкена в аэропорту сопровождался жёсткими действиями Вашингтона. За два дня до визита в южнокорейский порт Пусан прибыла самая современная подводная лодка «Мичиган», начинённая крылатыми ракетами, своего рода попытка оказания давления на Пекин.Скептицизм сквозит из медийных сообщений: Пекин пытался сгладить шероховатости в отношениях двух стран, но США всё-таки серьёзно не воспринимают попытки китайских дипломатов найти компромисс. Целью визита Блинкена, скорее всего, была попытка прощупать позицию Китая как по тайваньскому вопросу, по отношению к российско-украинскому конфликту, и подготовить почву для более изощрённых провокаций. Вероятно, в Пекине также хорошо понимают, что дипломатическим путём вряд ли получится разрешить имеющиеся проблемы, в действиях Китая явно прослеживается уверенность в своей силе. Вероятнее всего, всё высшее руководство КНР понимает, что противостояния с США не избежать. Вопрос лишь в том, какую позицию занимать. Действовать по лекалам Мао Цзэдуна и идти на открытую военную конфронтацию с сильнейшей мировой державой либо до конца пытаться использовать многовековой опыт китайского народа и путём переговоров попытаться одержать победу?

https://ukraina.ru/20230619/1047350763.html

https://ukraina.ru/20230618/1047344807.html

тайваньский пролив

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Азат Рахманов

эксклюзив, кнр (китай), сша, зарубежье, энтони блинкен, цинь ган, визит, тайваньский пролив, тайвань, сми