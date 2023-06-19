https://ukraina.ru/20230619/1047354468.html

Президент ЮАР объяснил, как завершить конфликт на Украине

Президент ЮАР объяснил, как завершить конфликт на Украине - 19.06.2023 Украина.ру

Президент ЮАР объяснил, как завершить конфликт на Украине

В ЮАР считают, что конфликт на Украине нужно завершить путем переговоров и дипломатии, учитывая основные принципы неприсоединения к военным блокам. Об этом говорится в заявлении президента республики Сирила Рамафосы по итогам визита африканских лидеров в Россию и на Украину, опубликованном на сайте его администрации

2023-06-19T09:22

2023-06-19T09:22

2023-06-19T11:13

юар

зарубежье

конфликт

украина

россия

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«Как Южная Африка, мы продолжаем придерживаться позиции, что конфликт должен быть урегулирован с помощью переговоров и дипломатическими путями с соблюдением основополагающих принципов Движения неприсоединения, а также учитывая, что его завершение соответствует коллективным интересам всех», — отметил Рамафоса.Он добавил, что африканские лидеры во время визитов в Россию и на Украину объяснили влияние конфликта на жителей их стран, а также считают, что они могут способствовать международным усилиям по его урегулированию.Президент РФ провел в субботу встречу с представительной делегацией африканских лидеров. В делегацию вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, президент Коморских островов Отман Газали и президент Замбии Хакаинде Хичилема. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из 10 пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. До этого африканские лидеры встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

https://ukraina.ru/20230616/1047285500.html

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юар, зарубежье, конфликт, украина, россия