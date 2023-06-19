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Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами России

Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами России - 19.06.2023 Украина.ру

Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами России

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко рассчитывает, что Украина сможет погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ". Об этом он заявил 18 июня в эфире украинского телемарафона

2023-06-19T07:12

2023-06-19T07:12

2023-06-19T07:17

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госдолг

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Устенко рассказал о блокировке 350 миллиардов долларов золотовалютных резервов России, а также об аресте 150 миллиардов долларов, принадлежащих российским бизнесменам. При этом он отметил, что размер долга Киева намного меньше.По его словам, после окончания конфликта на Украине будет "так называемая конференция кредиторская", где и будет решаться, что будет дальше с госдолгом страны.Как сообщил в конце мая депутат Верховной Рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, по состоянию на 30 апреля госдолг Украины превысил 124 миллиарда долларов, увеличившись за апрель на 4,4 миллиарда долларов. По итогам 2022 года отношение госдолга к ВВП составило 78,4%.Главными причинами роста госдолга депутат назвал привлечение первого транша по программе расширенного финансирования от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов и третьего транша в текущем году макрофинансовой помощи от ЕС – 1,5 миллиарда евро.Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Аналогичные шаги предпринял и Киев, который решил направить вырученные с продажи активов средства на оборону и восстановление Украины. Глава департамента санкционной политики минюста Украина Инна Богатых заявляла, что на Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц из России, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://ukraina.ru/20230413/1045303708.html

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активы, россия, новости, украина, госдолг