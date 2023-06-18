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Черноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги"

Черноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги" - 18.06.2023 Украина.ру

Черноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги"

Один из трагических эпизодов Гражданской войны, нашедший своё освещение в советском искусстве (пьеса Александра Корнейчука и фильм Александра Довженко "Гибель эскадры") – самозатопление Новороссийской эскадры Черноморского флота 18 июня 1918 года.

2023-06-18T15:30

2023-06-18T15:30

2023-06-18T15:30

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Вплоть до октября 1917 года Черноморский флот сохранял высокую боеспособность и большевизировался относительно медленно.Сторонники Ленина взяли под свой контроль Севастопольский совет военных и рабочих депутатов, Центральный исполком советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы (РУМЧЕРОД) в середине декабря 1917 года. Сопротивление командиров ЧФ большевистскому перевороту было сломлено в ходе резни флотских офицеров в ночь на 16-е декабря.27 декабря власть над ЧФ перешла базировавшемуся в Севастополе Центральному комитету флота. Он одновременно являлся представительным органом моряков, руководил оперативным отделом и штабом флота.Черноморцы обеспечили успех январского вооружённого восстания в Одессе, которое завершилось провозглашением 18 января 1918 года Одесской Советской Республики. В самом же Крыму десятью днями позже прошла конференция военно-революционных комитетов, сформировавшая Таврический ЦИК во главе с большевиками.Однако в феврале 1918 года ситуация в Причерноморье изменилась. УНР заключила мир с Германией. В обмен на поставки продовольствия германские и австро-венгерские войска должны были обеспечить суверенитет Центральной Рады УНР над "украинскими" губерниями бывшей Российской империи.3 марта советское правительство вынуждено было заключить мир ("похабный", как выражался сам Ленин) с Германией.Россия обязалась вернуть в свои порты военные корабли, с предписанием интернировать и разоружить их до заключения всеобщего мира. В какие порты передавались корабли, конкретно не определялось, что позволяло Германии трактовать текст договора по собственному усмотрению.Применительно к черноморскому побережью немцы могли занять хоть все российские гавани на том основании, что они оспариваются Украиной.14 марта, за день до взятия войсками интервентов и УНР Одессы, Ленин указывал эмиссару Совнаркома на Юге России Серго Орджоникидзе на необходимость создания в Крыму и Донбассе "единого боевого фронта против нашествия с Запада".Но флот оказался не в состоянии помешать немцам и их союзникам занять Одессу. Дивизион миноносцев был направлен в Николаев, но корабли смогли отбуксировать в Севастополь лишь некоторые торговые суда и недостроенные подводные лодки.19 марта в преддверии вторжения немцев в Таврическую губернию на её территории провозгласили Таврическую Республику Советов. Теперь она не включала в себя три материковых уезда: Мелитопольский, Бердянский и Днепровский, чтобы не давать повода для вторжения немцам.Основной задачей советских республик в Причерноморье являлось ведение "гибридной войны" с интервентами. Республики действовали против германо-австрийских войск в условиях, когда между РСФСР и странами Центрального блока формально сохранялся мир.Ленинское правительство рассматривало ЧФ как структуру в подчинении Совнаркома ССР Тавриды. После его создания финансирование флота осуществлялось из Москвы через Симферополь. Это также позволяло ослабить влияние Центрофлота, где было сильно влияние сил, осуждавших Брестский мир и ратовавших за развёртывание "революционной войны".28 марта пал Херсон. В руки немцев там попали баржи с остатками имущества российской Дунайской армии. В обороне города участвовал лишь небольшой отряд моряков ЧФ.Руководство флота получило постановление Высшего военного совета при Совнаркоме РСФСР приготовить все исправные суда ЧФ к переходу в Новороссийск. Однако и Ценрофлот, и даже СНК Тавриды стали оспаривать решение о немедленной эвакуации.4-5 апреля немцы форсировали Днепр и начали наступление на Перекоп. Центральное советское правительство протестовало, поскольку УНР при провозглашении независимости не претендовала на Крымский полуостров. В ответ на это МИД Германии заявил, что действия кайзеровских войск обусловлены нападениями российского флота "на военно-морские силы союзников".13 апреля в Севастополе было объявлено военное положение, фактическая власть сосредоточилась в руках Центрофлота. Уже 19 апреля оборона Крыма рухнула и начались бои за Симферополь. СНК РСФСР вновь попытался взять управление флотом в свои руки. Переназначенному Москвой командующему ЧФ Михаилу Саблину (изначально был избран Центрофлотом) предлагалось "оказывать энергичное сопротивление захвату Севастополя", в случае невозможности удержать город, перейти со всеми судами в Новороссийск.Но единоначалия на флоте уже не было. На прошедших митингах часть моряков высказалась за немедленную эвакуацию, другие призывали сражаться в Севастополе до последней возможности и уходить только при падении сухопутной обороны. Ещё одна группа призывала поднять на кораблях украинский флаг в надежде, что в таком случае немцы ЧФ не тронут.Дискуссии сами собой прервались 29 апреля. В этот день положение Севастополя стало критическим.Первым действием Саблина был шаг, который вызывает споры и по сей день. "Вступаю в командование Украинским (!) Черноморским флотом – адмирал Саблин" - гласил первый сигнал нового командующего. Поднять флаги УНР он распорядился на всех судах ЧФ.30 апреля из Симферополя вернулась делегация, сообщившая, что генерал Кош не будет отказаться от оккупации Севастополя, требует немедленного разоружения и расформирования личного состава ЧФ. В этих условиях Саблиным было принято решение о выводе кораблей в Новороссийск.Тем не менее, значительная часть флота решила остаться в Севастополе: 7 линкоров (в их число входили устаревшие эскадренные броненосцы, в том числе "Борец за свободу" – бывший "Потёмкин"), 3 крейсера, 12 эсминцев, 15 подводных лодок, 5 плавучих баз, 3 румынских вспомогательных крейсера и др.1 мая в командование оставшейся частью флота вступил капитан 1-го ранга Михаил Остроградский, признавший над собой юрисдикцию УНР. Однако через два дня украинские флаги на кораблях были спущены и подняты германские, на чём история "украинской фльоты" завершилась.В Новороссийск под командованием Саблина прибыла эскадра из более, чем двадцати судов: флагманы "Воля" ("Император Александр III") и "Свободная Россия" ("Екатерина Великая"), 10 эскадренных миноносцев и др. Личный состав эвакуированной части флота составил до 5 тыс. человек. Вместе с моряками прибыли около 15-ти тыс. беженцев.Торговый порт Новороссийска не был готов к приёму такого количества судов. Огромной проблемой города являлось продовольственное обеспечение эвакуированных.3 мая, на следующий день после прибытия в Новороссийск, на ЧФ состоялся референдум о полномочиях командующего. После того как Саблин получил абсолютную поддержку (2433 голоса из трёх тысяч голосовавших), он объявил о радикальных изменениях: поднятие на всех судах Андреевского флага, введение единоличной власти командующего, отмена выборного начала, ужесточение дисциплины. На состоявшемся в тот же день делегатском собрании моряков адмирал произнёс: "сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги и фразы избранных вами революционных вождей". Это, правда, не помешало ему признать власть Совнаркома РСФСР.Ещё одним его неординарным действием стало освобождение из городской тюрьмы 50-ти пленных корниловских офицеров. Они были зачислены в штат флота.Немецкое командование не смирилось с уходом из Севастополя части ЧФ и 11 мая фельдмаршал Эйхгорн под угрозой оккупации Кубани потребовал вернуть корабли.Секретная директива Совнркома об уничтожении флота поступила 24 мая. Этот шаг обосновывался "явными намерениями Германии захватить суда Черноморского флота". Саблин от выполнения миссии самоустранился.9 июня в Новороссийске было получено из Москвы две телеграммы. Первая (секретная) требовала немедленного уничтожения флота, вторая (незашифрованная) предписывала идти в Севастополь.Конечно же приоритет имела первая телеграмма, вторая же должна была показать немецкому командованию, что РСФСР принимает ультиматум. В дальнейшем же планировалось объяснить затопление кораблей самоуправством флотских командиров.Однако новый командующий ЧФ Александр Тихменев (командир линкора "Воля") отказывался уничтожать корабли "до получения открытого приказа".12 июня делегатское собрание флота постановило: "в Севастополь не идти, флот не топить, а в случае наступления немцев сражаться до последней возможности и лишь только при явной невозможности отстоять флот – его затопить". Против затопления высказался и ЦИК Кубано-Черноморской Советской республики."Германские военные власти хотят вызвать флот на какую-то авантюру, чтобы занять Новороссийск, как они заняли Севастополь... Подтверждаем приказ: немедленно уничтожить суда. В противном случае флот будет объявлен вне закона", – говорилось в телефонограмме подписанной Свердловым, Лениным и Троцким. 13 июня Ленин направил в Новороссийск заместителя наркома по военным и морским делам Фёдора Раскольникова.Немецкий ультиматум о возвращении Новороссийской эскадры в Севастополь истекал в ночь на 18 июня. На флоте нарастали панические настроения. Лишь за одну ночь на 16 июня с линкоров дезертировало 200 членов экипажей.Около 11 часов 17 июня Тихменев отдал приказ о выходе судов эскадры в Севастополь. На него откликнулись линкор "Воля" и несколько эскадренных миноносцев. На мачтах оставшихся кораблей был поднят сигнал: "судам, идущим в Севастополь: позор изменникам России".Днём 18 июня состоялось уничтожение оставшейся в Новороссийске части ЧФ. Перед этим с судов были сняты Андреевские флаги, часть артиллерии и радио-телеграфные приборы.Последним был потоплен расстреливавший другие суда миноносец "Керчь". Его финальная радиограмма гласила: "погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии".Морякам с потопленных кораблей предлагалось на выбор - продолжить службу на Балтийском море, Мурманске или на Волге. 150 человек вступили в левоэсеровский отряд Попова и приняли участие в антибольшевистском восстании июля 1918 года.Корабли, вернувшиеся в Севастополь были укомплектованы немецкими командами. После Ноябрьской революции в Германии они были реквизированы Антантой. Часть из них повторила судьбу Новороссийской эскадры, а другие были переданы для формирования Белого флота. Адмирал Саблин руководил им несколько месяцев до своей смерти в Севастополе в 1920 году.Трагической точкой в истории императорского, а за тем революционного ЧФ стала эвакуация белых войск и беженцев в Константинополь осенью 1920 года. Из этого похода в Россию судам некогда прославленного военно-морского соединения вернуться уже не довелось.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, история новороссии, крым, черноморский флот, 1918 г, революция, гражданская война