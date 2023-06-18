https://ukraina.ru/20230618/1047327035.html

Украинские фейки и их разоблачение. Безопасно ли купаться в Крыму и что такое "очки Книповича"

Украинские фейки и их разоблачение. Безопасно ли купаться в Крыму и что такое "очки Книповича" - 18.06.2023 Украина.ру

Украинские фейки и их разоблачение. Безопасно ли купаться в Крыму и что такое "очки Книповича"

Безопасно ли в Крыму купаться сегодня? Загорать? Пить воду? После подрыва украинским режимом Каховской ГЭС, большие опасения вызывает эпидемиологическая обстановка в акватории Черного моря.

2023-06-18T06:51

2023-06-18T06:51

2023-06-18T06:51

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каховская гэс

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Санитарные службы Крыма постоянно мониторят ситуацию. Каждый день поступают свежие данные. На вчера, позавчера и сегодня ответ: абсолютно безопасно, патогенов нет.Никаких вибрионов, палочек и других страшных бактерий не обнаружено.Но вот службы создания фейков с украинской стороны работают без остановки.Фейки укропропагандыУкраинская пропаганда давно пошла по пути: врите больше, о правдоподобности не думайте. Пытаются взять не качеством, а количеством.В соцсетях опубликовано и широко распространяется украинскими пабликами поддельное сообщение Минздрава Республики Крым о проведении мероприятий против начинающейся эпидемии.Постоянно вбрасываются украинскими аккаунтами фейковые сообщения санитарных служб."Постановление главного санитарного врача" Крыма, в котором сообщается: страшная угроза плывет к Крыму. Смертей будет больше, чем от коронавируса!Сообщение мало того, что совершенно ложное. И исполнение убогое. Как будто в Крыму живут люди без образования.Всё это с тупой настойчивостью вбрасывают в чаты школ, детских садов, домов. Продолжаются звонки на телефоны крымчан о начале эвакуации, о поступлении днепровской воды с бактериями в систему водоснабжения полуострова.На крымчан это действует мало, к украинским фейкам привыкли, информацию проверяют.Как пишет советник Главы Крыма Аксёнова Олег Крючков:"Вода из взорванной украинцами ГЭС идёт в сторону Николаева, а потом морскими течениями к Одессе.Зная информацию, рекомендовал бы анализы на холерный вибрион, сибирскую язву и чуму - брать именно там. И учить географию и гидрологию."Все эти подделки видны невооружённым глазом. Но на кого-то, особенно на приезжих, они могут и подействовать. А вдруг? Вдруг всё-таки в Черном море не безопасно?Давайте посмотрим, действительно, на географию и гидрологию."Очки Книповича"Чёрное море имеет очень интересную структуру течений. В научном просторечии, если так можно выразиться, эта схема имеет название "очки Книповича". По имени русского учёного гидролога, который эту схему течений открыл и описал.Николай Михайлович Книпович - знаменитый русский учёный-исследователь. В его честь названы гора в Антарктиде, бухта, мыс и подводный хребет в Арктике. И есть вот такое неофициальное название течений в Черном море.Но вначале - о движении пресной воды из Днепра.Вода из Днепра поворачивает с течением на запад, на Николаев и Одессу. Далее - Румыния, Болгария, Турция, частично через Босфор дальше на запад.Дальше течение продолжает нести пресные воды (уже смешанные, конечно, с солёной водой моря, но всё же более пресные, чем обычная морская вода) - вдоль северного побережья Турции, к Грузии, к сочинскому побережью, и наконец, это течение приходит к берегам Крыма. К восточным его берегам.По сообщениям учёных, уже к Грузии вода, прибывшая в море после разрушения Каховской ГЭС, придёт в безопасном для человека состоянии.Пострадают украинское побережье в районе Одессы и Николаева, и возможно, пляжи Болгарии и Турции.Видео из Одессы демонстрируют цветение воды, много мусора возле берега. Возможно, это происходит не во всех местах и не на всех пляжах. Но такое явление есть. Гидрологи предупреждали об этом сразу.Из-за того, что с полей вымыты удобрения, химические и биологические отходы, в морской воде возле берегов Украины повысится содержание азота и фосфора, а это приведёт к росту водорослей.Это явление имеет название "эвтрофикации водоёмов".В самом этом явлении нет ничего особо страшного. Но при жаркой погоде начнётся, действительно, неконтролируемое размножение бактерий и кишечных инфекций.Уже сейчас министр здравоохранения Украины Ляшко предупреждает: украинское побережье Черного моря непригодно для купания и использования."Запрещено купание, отлов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот." На вопрос о болезнях он ответил: "все болезни возможны - паразитарные, вирусные, бактериологические".К этому надо добавить то, что система очистки воды в Украине не модернизировалась уже очень давно, эпидемиологические службы были сокращены при "реформах Супрун" (бывшая министр здравоохранения Украины, по прозвищу "Доктор Смерть").Здравоохранение при тех же реформах исчезло или стало платным.Поэтому легко можно спрогнозировать, действительно, вспышку "всех возможных болезней" на территории, которую контролирует Украина.В украинских пабликах пытаются это опровергать, с патетическими криками: "Верите ли вы в то, что это не коснётся России?"Но ответ на этот вопрос совершенно не зависит от уровня украинского патриотизма в голове отвечающего.Что на курортах?Вернёмся к схеме течений.Кроме большого течения, которое огибает Чёрное море по направлению "против часовой стрелки", то есть от берегов Одессы, вдоль Болгарии, Румынии, севера Турции, к Грузии, Сочи, Новороссийску и к Крыму в самом конце пути, есть знаменитые "очки КНИПОВИЧА".На расстоянии 20 километров от берега в Черном море существуют два огромных "водоворота", с длиной волны в 300-400 километров!Они вращаются, опять же, по направлению против часовой стрелки, со средней скоростью 5 километров в час.Эти водовороты перемещают и перемешивают гигантские объемы водыИменно благодаря этому течению всё побережье Крыма получает чистую морскую воду.Вот эти два гигантских водоворота, которые занимают территорию почти всего Черного моря, и называют "очки Книповича".Благодаря этой схеме течений, вода на побережье Крыма остается безопасной и чистой. И есть полная уверенность, что так и будет.А в Крыму уже начался курортный сезон. И хотя отдыхающих меньше, чем в прошлом году, в Ялте, Алуште, Евпатории на пляжах уже много загорающих и довольно много купающихся.Температура воды - уже 20-22 градуса. Воздуха - 24-25 градусов.Курортная жизнь в Крыму идёт своим чередом, как всегда. Никаких эксцессов.И никакой эвтрофикации! Даже временной.

https://ukraina.ru/20230616/1047299033.html

https://ukraina.ru/20230615/1047250213.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, крым, украина, россия, каховская гэс