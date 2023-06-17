https://ukraina.ru/20230617/1047323559.html

Где пройдёт граница "санитарной зоны" и какой статус нужен ЧВК - Гаспарян

Где пройдёт граница "санитарной зоны" и какой статус нужен ЧВК - Гаспарян - 17.06.2023 Украина.ру

Где пройдёт граница "санитарной зоны" и какой статус нужен ЧВК - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2023-06-17T12:09

2023-06-17T12:09

2023-06-17T12:09

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Где пройдёт граница "санитарной зоны" и какой статус нужен ЧВК - Гаспарян

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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