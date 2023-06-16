На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ - 16.06.2023 Украина.ру
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На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ
На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ - 16.06.2023 Украина.ру
На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ
В Ивано-Франковске на западе Украины на днях объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов. Об этом сообщило издание "Западный курьер"
2023-06-16T13:24
2023-06-16T13:24
мобилизация
запад
украина
новости
приказ
документы
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"Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок", — сказано в публикации.Согласно документу, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской области, необходимо явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа. Кроме того, предприятиям, учреждениям, организациям, всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах на поставку техники во время мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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мобилизация, запад, украина, новости, приказ, документы
мобилизация, Запад, Украина, Новости, приказ, документы

На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ

13:24 16.06.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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В Ивано-Франковске на западе Украины на днях объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов. Об этом сообщило издание "Западный курьер"
"Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок", — сказано в публикации.
Согласно документу, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской области, необходимо явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа.
Кроме того, предприятиям, учреждениям, организациям, всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах на поставку техники во время мобилизации.

"За уклонение от призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации граждане, уклоняющиеся от призыва, не появляющиеся по вызову в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, несут административную и уголовную ответственность", - сказано в документе.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
украинские артиллеристы - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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