https://ukraina.ru/20230616/1047299364.html

На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ

На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ - 16.06.2023 Украина.ру

На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ

В Ивано-Франковске на западе Украины на днях объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов. Об этом сообщило издание "Западный курьер"

2023-06-16T13:24

2023-06-16T13:24

2023-06-16T13:24

мобилизация

запад

украина

новости

приказ

документы

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"Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Роман Плитус подписал приказ "О проведении всеобщей мобилизации". В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в 10-дневный срок", — сказано в публикации.Согласно документу, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской области, необходимо явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа. Кроме того, предприятиям, учреждениям, организациям, всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных нарядах на поставку техники во время мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html

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мобилизация, запад, украина, новости, приказ, документы