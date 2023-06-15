"Максимальное уничтожение россиян": Подоляк рассказал о кровожадном плане Украины - 15.06.2023 Украина.ру
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"Максимальное уничтожение россиян": Подоляк рассказал о кровожадном плане Украины
"Максимальное уничтожение россиян": Подоляк рассказал о кровожадном плане Украины - 15.06.2023 Украина.ру
"Максимальное уничтожение россиян": Подоляк рассказал о кровожадном плане Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона 15 июня заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян
2023-06-15T13:47
2023-06-15T13:47
россияне
новости
михаил подоляк
украина
уничтожение
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"Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё давайте теперь что-то думать и разговаривать... Это единственно возможный сценарий для Украины - выйти на границы 1991 года", – сказал Подоляк.Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.Также глава украинской разведки заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию. При этом он указал, что по-прежнему "не может проверить" подлинность цитат Буданова.
https://ukraina.ru/20230613/1047171747.html
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россияне, новости, михаил подоляк, украина, уничтожение
россияне, Новости, Михаил Подоляк, Украина, уничтожение

"Максимальное уничтожение россиян": Подоляк рассказал о кровожадном плане Украины

13:47 15.06.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона 15 июня заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян
"Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё давайте теперь что-то думать и разговаривать... Это единственно возможный сценарий для Украины - выйти на границы 1991 года", – сказал Подоляк.
Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений главы главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.
Также глава украинской разведки заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. По его словам, "очень многих уже достали", среди жертв есть "медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности".
Реагируя на высказывания Буданова, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал воздерживаться от риторики, которая "разжигает", а не "умиротворяет" ситуацию. При этом он указал, что по-прежнему "не может проверить" подлинность цитат Буданова.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 14:07
"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве ЗападаЗападные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян". Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает 13 июня журнал Foreign Affairs
 
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