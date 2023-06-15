https://ukraina.ru/20230615/1047250213.html

Необычные войска: британские журналисты выяснили, почему возможная атака ВСУ на Крым обречена на провал

Необычные войска: британские журналисты выяснили, почему возможная атака ВСУ на Крым обречена на провал - 15.06.2023 Украина.ру

Необычные войска: британские журналисты выяснили, почему возможная атака ВСУ на Крым обречена на провал

Журналист британского издания Naval News выяснил, почему украинские спецвойска могут провалить возможную подводную операцию по проникновению на базу Военно-морского флота РФ в Севастополе, и дело здесь, по его мнению, не только в комплексных мерах обороны этого объекта

2023-06-15T12:41

2023-06-15T12:41

2023-06-15T12:41

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По мнению автора, количество животных увеличилось в два раза после начала спецоперации.Ранее СМИ сообщали, что в Скандинавских странах водятся белые зубатые киты белухи, одного из которых власти этих стран признали якобы российским шпионом.Таким образом, Запад не хочет, чтобы неудача в ходе возможной военной операции ВСУ в Крыму ассоциировалась с превосходством российских войск, ведь списать всё на животных будет гораздо проще и не так больно.С другой стороны, так западные страны продолжают продвигать идею мифической российской угрозы среды своего населения, чтобы дать им понять, что она якобы существует везде.

https://ukraina.ru/20230322/1044612715.html

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2023

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новости, россия, крым, атака, всу, дельфины, севастополь