Необычные войска: британские журналисты выяснили, почему возможная атака ВСУ на Крым обречена на провал - 15.06.2023 Украина.ру
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Необычные войска: британские журналисты выяснили, почему возможная атака ВСУ на Крым обречена на провал
Необычные войска: британские журналисты выяснили, почему возможная атака ВСУ на Крым обречена на провал - 15.06.2023 Украина.ру
Необычные войска: британские журналисты выяснили, почему возможная атака ВСУ на Крым обречена на провал
Журналист британского издания Naval News выяснил, почему украинские спецвойска могут провалить возможную подводную операцию по проникновению на базу Военно-морского флота РФ в Севастополе, и дело здесь, по его мнению, не только в комплексных мерах обороны этого объекта
2023-06-15T12:41
2023-06-15T12:41
новости
россия
крым
атака
всу
дельфины
севастополь
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По мнению автора, количество животных увеличилось в два раза после начала спецоперации.Ранее СМИ сообщали, что в Скандинавских странах водятся белые зубатые киты белухи, одного из которых власти этих стран признали якобы российским шпионом.Таким образом, Запад не хочет, чтобы неудача в ходе возможной военной операции ВСУ в Крыму ассоциировалась с превосходством российских войск, ведь списать всё на животных будет гораздо проще и не так больно.С другой стороны, так западные страны продолжают продвигать идею мифической российской угрозы среды своего населения, чтобы дать им понять, что она якобы существует везде.
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452
60
новости, россия, крым, атака, всу, дельфины, севастополь
Новости, Россия, Крым, атака, ВСУ, дельфины, Севастополь

Необычные войска: британские журналисты выяснили, почему возможная атака ВСУ на Крым обречена на провал

12:41 15.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Журналист британского издания Naval News выяснил, почему украинские спецвойска могут провалить возможную подводную операцию по проникновению на базу Военно-морского флота РФ в Севастополе, и дело здесь, по его мнению, не только в комплексных мерах обороны этого объекта
"В защите военного объекта также участвуют и дрессированные дельфины, которые могут обнаружить перемещение групп украинских войск под водой", – говорится в статье.
По мнению автора, количество животных увеличилось в два раза после начала спецоперации.
Ранее СМИ сообщали, что в Скандинавских странах водятся белые зубатые киты белухи, одного из которых власти этих стран признали якобы российским шпионом.
Таким образом, Запад не хочет, чтобы неудача в ходе возможной военной операции ВСУ в Крыму ассоциировалась с превосходством российских войск, ведь списать всё на животных будет гораздо проще и не так больно.
С другой стороны, так западные страны продолжают продвигать идею мифической российской угрозы среды своего населения, чтобы дать им понять, что она якобы существует везде.
В Симферополе начали продавать политические карты, на которых Крым является частью территории РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 09:59
Цель — Крым. Украина планирует под руководством западных стратегов нанести "решающее поражение" РоссииЗападные СМИ ожидают украинского наступления. Собственно, направлений для него всего два с половиной: Крымское, Луганское и Артёмовское. Последнее может иметь только тактическое значение, а вот наиболее перспективным является первое
 
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