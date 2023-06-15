Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов - 15.06.2023 Украина.ру
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Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов
Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов - 15.06.2023 Украина.ру
Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов
Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. Об этом 15 июня заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен
2023-06-15T11:44
2023-06-15T11:44
зарубежье
истребители
украина
нидерланды
новости
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В четверг в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав минобороны стран НАТО.Ранее голландский министр обороны сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Как отмечала Оллонгрен, первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине. Однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.
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зарубежье, истребители, украина, нидерланды, новости
Зарубежье, истребители, Украина, Нидерланды, Новости

Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов

11:44 15.06.2023
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. Об этом 15 июня заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен
В четверг в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав минобороны стран НАТО.

"Это (отправка Украине F-16 – ред.) уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США… Этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказала Оллонгрен.

Ранее голландский министр обороны сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Как отмечала Оллонгрен, первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине. Однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 16:33
Экс-командующий сухопутными войсками Польши высказал мнение, когда Киев может получить F-16Варшава поставит Киеву истребители F-16 уже через 2-3 месяца, заявил польский эксперт, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству Укринформ 9 июня
 
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