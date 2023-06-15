Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов
© CC0, PixabayF-16
© CC0, Pixabay
Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. Об этом 15 июня заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен
В четверг в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав минобороны стран НАТО.
"Это (отправка Украине F-16 – ред.) уже следующий шаг, но для этого необходимо новое решение, в том числе от США… Этот вопрос не стоит на повестке дня", - сказала Оллонгрен.
Ранее голландский министр обороны сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Как отмечала Оллонгрен, первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине. Однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.
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