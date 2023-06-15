https://ukraina.ru/20230615/1047246883.html

Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов

Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов - 15.06.2023 Украина.ру

Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны Нидерландов

Поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. Об этом 15 июня заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен

2023-06-15T11:44

2023-06-15T11:44

2023-06-15T11:44

зарубежье

истребители

украина

нидерланды

новости

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В четверг в Брюсселе начинается двухдневная встреча глав минобороны стран НАТО.Ранее голландский министр обороны сообщила, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Как отмечала Оллонгрен, первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине. Однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.

https://ukraina.ru/20230609/1047080736.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зарубежье, истребители, украина, нидерланды, новости