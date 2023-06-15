https://ukraina.ru/20230615/1047232741.html

Дмитрий Дробницкий: Оказалось, у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО

Дмитрий Дробницкий: Оказалось, у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО - 15.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Оказалось, у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО

Американцы настолько влезли в Украину, что сами не рады. Однако Украина — очень удобный способ обрушить на Байдена и его администрацию все коррупционные... Украина.ру, 15.06.2023

2023-06-15T03:18

2023-06-15T03:18

2023-06-15T03:18

интервью

дмитрий дробницкий

валерий залужный

сша

всу

деньги

военная помощь

вооружения

впк

северный поток

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Американцы настолько влезли в Украину, что сами не рады. Однако Украина — очень удобный способ обрушить на Байдена и его администрацию все коррупционные обвинения. Об том изданию Украина.ру рассказал американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий.Он также объяснил, почему главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обвиняют в подрыве "Северных потоков".— Дмитрий Олегович, что происходит в США в преддверии выборов и как разборки между Байденом и Трампом могут отразиться на помощи Украине?— Сложно ожидать, что на фоне внутреннего конфликта Америка забудет о том, что происходит снаружи и займется только своими делами. Такого с Соединёнными Штатами давно не было. Не в традициях нынешнего Вашингтона ослаблять внимание к внешнему контуру на фоне внутренних разборок — как раз наоборот: внешний контур становится менее предсказуемым. Системность определённого рода в этой политике имеется.Другое дело, что внимание самых высоких лиц отвлечено от происходящего вне США, особенно сейчас, когда Джо Байден является не президентом, а аватаром. Нападки на него разыгрываются не только между республиканцами и демократами, но ещё и между различными кланами в вашингтонском истеблишменте, а именно — в самой демократической партии, в его администрации.— Что происходит? Демократы и республиканцы не могут поделить деньги?— Деньги на Украину на 2023 год, к сожалению, уже раскассированы. Единственная хитрость в том, что на 2024 год средств на Украину у США нет. Поэтому ястребы обеих партий надеются как-то протащить закон в обход достигнутой сделки о ликвидации потолка госдолга США. То есть в 2024 году будет отдельный билль, касающийся оборонных расходов и Украины, который будет обходить потолок в 1% роста расходов. Он ниже инфляции, и многие программы будут бороться уже осенью 2023 года. Такие планы есть у американских законодателей, а получится или не получится их осуществить, и что для это нужно — тут есть разные точки зрения.Важный момент в том, что существует определённого рода дефицит с боеприпасами. Оказывается, военно-промышленные комплексы (ВПК) так быстро не раскручиваются, победные реляции о быстром запуске оборонных предприятий не оправдываются. Это происходит по разным причинам.Кстати, президент [Байден] не даром поднял тему про снаряды с обеденным ураном. Они реально имеются на складах, их производить не надо в отличие от боеприпасов натовского калибра для танков и для 150-миллиметровой артиллерии. Это все не так быстро сделать, не говоря уже о том, что производить снаряды ВПК [США] не очень хочет — он ждет, когда пойдут деньги.Стоит отметить, что ранее средства просто перекладывали с баланса на баланс, а боеприпасы и техника ехали со складов. У европейцев, корейцев вооружения находились в американских хранилищах в рамках союзнических обязательств (то есть формально это были снаряды США). Либо, если речь шла об Австралии, это были припасы в общем пользовании, которые имели смешанный статус. Точно так же сказали Европе — отдайте свое, потом разберёмся.В этом смысле деньги, которые выделялись на военную помощь Украине, это пока по большей части лишь бухгалтерские проводки — средства, которые шли фирмам, поставляющим оружие через восточноевропейские страны. Это так называемые подрядчики, оружейные контрабандисты Пентагона, ЦРУ в Ираке, Сирии, Афганистане. Военно-промышленный комплекс Америки пока своих денег не получил, а только ручки потирал, надеясь, что склады оголятся, и он получит новые заказы. А в итоге есть лишь запрос быстро наладить производство снарядов. Поэтому пока это все разговоры.Но думаю, что в 2023 году американцы обойдут ограничение в 1% роста расходов. Там, конечно, будет большая битва, потому что инфляция сохраняется, а промышленная инфляция в смысле себестоимости производства товаров вообще двузначная. Но скорее всего никаких проблем с выделением дополнительных денег и стаскиванием на Украину дополнительной техники не произойдет.— Будут ли поставлены на Украину истребители F-16 в таком случае?— Я думаю, да. Они скорее всего поставят истребители для ВСУ. Американцы сейчас над этим думают, как все это сделать — там есть определённого рода сложности. Здесь между собой сражаются два аргумента. Первый — надо обязательно поставить [самолеты на Украину], чтобы потом сказать, что мы, дескать, поставили всё, что могли: современные танки, БМП, снаряды, ПВО. Просили истребители — и их дали. Если что-то можно будет объявить некой победой (хотя бы частично), они скажут: вот видите, каждый раз, когда мы делаем все что надо, у нас всегда получается.— А если не получится, что скажут американцы?— Тогда будет как в Афганистане. Америка провозгласит, что нельзя сражаться за демократию тех людей, которые не хотят или не могут сражаться, дескать, они не квалифицированные. Кстати, сейчас целая компания поднялась в поддержку того, что на самом деле Bradley и Leopard — отличные штуки, просто украинцы ими неправильно пользуются. То есть нужно более системное обучение. Но есть один момент, работающий против США — несмотря на все попытки сказать, что техника классная и все дело в неграмотных украинцах, явно виден отрицательный, дурной пиар всей натовской техники. Вспомните, историю с Patriot, уничтоженную российским "Кинжалом" — все увидели, что система уязвима, обходится и уничтожается. Теперь горит западная бронетехника — причём, немецкий танк Leopard, считающийся лучшим в НАТО. Abrams — роллс-ройс танков — еще не участвовал в общем зачёте. Может быть сейчас корейские К2 на Украину подтащат, хотя Корея будет теперь совсем сопротивляться, и, наверное, как со снарядами поступит: дескать, мы продаём их США в никуда — как они используют, мы не знаем.Получается, украинская армия вооружена натовским оружием, а его превосходство не просто не очевидно, а всем ясно, что это обыкновенные железки. Весь мир видит наглядное представление о том, что так называемое технологическое превосходство Запада какое-то странное. Более того — у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО.— Если республиканцы докажут, что Байден получал взятки от Украины, это повлияет на приостановку помощи Украине?— Вряд ли. Даже в республиканской партии есть люди, которые говорят: да, Байден коррумпирован, но Украине всё равно помогать надо. Они же с Путиным сражаются.Надежда на то, что внутренняя американская динамика приведёт к изменению их позиции по Украине, тщетна в определённой степени. Представим, что в 2024 году Трамп или Десантис выиграют выборы, начнут ломать глубинное государство, и к 2026 году оно будет сокрушено. Во-первых, вероятность такого сценария невелика; во-вторых, ждать долго, а результат хотелось бы раньше получить.В этом смысле результат подзарабатывается на всех фронтах третьей мировой гибридной войны. Надо гадить американцам всеми возможными способами, устраивать им неприятности, играть в гибридную войну. Гораздо с большей вероятностью решительные действия России могут сильно сократить поставки западных вооружений ВСУ, нежели какие-то разногласия внутри американской элиты помогут достичь этого эффекта. Сколько бы американцы не лупили друг друга внутри, внешнеполитический консенсус только больше укрепляется. Я напомню, что Афганистан они бросили тогда, когда талибы (организация, запрещенная в РФ) уже подходили к Кабулу. Так что нам надо к так называемому Кабулу подходить быстрее.Другое дело, что американцы настолько влезли в Украину, что многие из них уже сами не рады. Сейчас они зацепились за попытки посадить друг друга. И вот здесь Украина — это очень удобный способ обрушить на Байдена и его администрацию все коррупционные обвинения — никакой внешний проект не строится без коррупции. В этом смысле Украина удобна, чтобы посадить парочку байденов или кого-нибудь поменьше. Так взаимопроникает внутренняя и внешняя политика у Соединённых Штатов.— Американское издание Politico со ссылкой на данные разведки Нидерландов сообщило 13 июня, что подрывом российских газопроводов лично руководил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Что вы думаете по поводу такого поворота событий? Почему Британия и США пытаются сделать именно его крайним?— Там ситуация такая. Они в начале ничего не говорили, потом обвиняли русских, потом опять молчали, и, наконец, возникла версия, что в подрыве "Северных потоков" виновата некая проукраинская группа, которая в Европе села в яхточку, загрузила туда оборудование — как нырнули, как взорвали... (Заявления Херша — это вообще отдельный разговор.)Залужный во всей этой истории появился, потому что с ним, по всей видимости, что-то не так. То ли его действительно уже нет. То ли его пытаются убрать со стола непосредственно в Киеве, где он кому-то перешёл дорогу — может быть, британцам. Потому что потом, когда начнутся окончательные разборки и гамбургский расчёт, выяснится, что подрыв "Северных потоков" не очень хорошее дело. Нужен будет виноватый. Кто у нас там плохой — Залужный. И соответственно, давайте скажем, что это сделал он.Я не исключаю, что Залужный знал о подрыве, например, говорил с британцами об этом. Этого уже будет достаточно для того, чтобы его обвинили. — Что можете сказать о реалистичности самой версии с яхтой?— Версия с яхтой, конечно, не выдерживает никакой критики. На каком-то прогулочном судне кто-то куда-то поехал в исключительной зоне ответственности НАТО, недалеко от острова, с которого просматривается всё и радарами, и визуальными средствами наблюдения. Версия Херша тоже, на мой взгляд, выглядит несколько притянутой за уши. А вот британский след вполне вероятен — они могли себе такое позволить и недаром потом так забеспокоились. Они прекрасно понимают, что России известно, кто все это сделал.Чем опасна нынешняя ситуация? Тем, что это не консенсусное мнение американской администрации, а одна из многочисленных сражающихся группировок, члены которой принимают решения делать то, что считают нужным, без чьего-либо согласования. То есть раньше, условно говоря при Обаме, все властные группировки точно так же дрались, но согласовывали внешнеполитические решения консенсусно. Сейчас они считают: не то время для обсуждения — надо действовать. Тем более если можно (как показала статья Херша) каким-то образом пнуть один из политических кланов — например, сказать, что во всем виноваты Салливан с Бернсом. И неважно, каким боком тут ЦРУ — Салливан и Бернс относятся к клинтонитам, давайте их прессанем; скажем, если будут слишком выпендриваться, мы всё валить на них будем.Все это доказывает, что в Америки одни могут что угодно сотворить во внешней политике, не согласовывая это с другими. Это не какой-то приказ президента, не решение Совета по национальной безопасности, госдепартамента или объединённого командования штабов — это инициатива одной из группировок. Она, пользуясь ресурсами, которые ей подчиняются, делает, что хочет. А если ее не слушают, вытворяет что-то еще. И чего нам ожидать?Получается, нам нужно следить не за Овальным кабинетом, как раньше, а смотреть за подковерной клановой борьбой. Это, конечно, ставит мир в опасное положение.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, дмитрий дробницкий, валерий залужный, сша, всу, деньги, военная помощь, вооружения, впк, северный поток, коррупция, зарубежье, украина