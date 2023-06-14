https://ukraina.ru/20230614/1047198681.html
"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России
"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России - 14.06.2023 Украина.ру
"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России
На латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом 13 июня сообщило местное издание LSM
2023-06-14T09:02
2023-06-14T09:02
2023-06-14T09:02
новости
украинцы
латвия
граница
россия
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В материале сообщается, что пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе.В итоге очередь выстроилась такая, что людям приходится ждать по два дня. При этом, отмечают латвийские журналисты, никаких бытовых условий в пункте пропуска нет, в том числе воды."Мы стоим здесь уже целый день и не знаем, как долго еще будем стоять", — сказал один из украинцев, стоящих в очереди.При этом латвийская погранслужба обвиняет в сложившихся обстоятельствах российскую сторону, которая якобы "слишком медленно проверяет документы".По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года в Россию приехали более 2,8 миллионов украинцев.
https://ukraina.ru/20230614/1047196421.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украинцы, латвия, граница, россия
"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России
На латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом 13 июня сообщило местное издание LSM
В материале сообщается, что пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе.
В итоге очередь выстроилась такая, что людям приходится ждать по два дня. При этом, отмечают латвийские журналисты, никаких бытовых условий в пункте пропуска нет, в том числе воды.
"Мы стоим здесь уже целый день и не знаем, как долго еще будем стоять", — сказал один из украинцев, стоящих в очереди.
При этом латвийская погранслужба обвиняет в сложившихся обстоятельствах российскую сторону, которая якобы "слишком медленно проверяет документы".
По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года в Россию приехали более 2,8 миллионов украинцев.