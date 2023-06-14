"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230614/1047198681.html
"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России
"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России - 14.06.2023 Украина.ру
"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России
На латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом 13 июня сообщило местное издание LSM
2023-06-14T09:02
2023-06-14T09:02
новости
украинцы
латвия
граница
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f9fb5aadc2c7582ab6ada617c1d06ac.jpg.webp
В материале сообщается, что пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе.В итоге очередь выстроилась такая, что людям приходится ждать по два дня. При этом, отмечают латвийские журналисты, никаких бытовых условий в пункте пропуска нет, в том числе воды."Мы стоим здесь уже целый день и не знаем, как долго еще будем стоять", — сказал один из украинцев, стоящих в очереди.При этом латвийская погранслужба обвиняет в сложившихся обстоятельствах российскую сторону, которая якобы "слишком медленно проверяет документы".По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года в Россию приехали более 2,8 миллионов украинцев.
https://ukraina.ru/20230614/1047196421.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103209/29/1032092908_103:0:1810:1280_1920x0_80_0_0_44b524dd8afaafaa6c8d565fea79df84.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украинцы, латвия, граница, россия
Новости, украинцы, Латвия, граница, Россия

"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России

09:02 14.06.2023
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Читать в
На латвийском пункте пропуска "Виентули" выстроилась очередь из украинцев, которые хотят въехать в Россию. Об этом 13 июня сообщило местное издание LSM
В материале сообщается, что пункт по оказанию помощи жителям Украины, желающим вернуться в родные места в новых российских регионах, заработал на прошлой неделе.
В итоге очередь выстроилась такая, что людям приходится ждать по два дня. При этом, отмечают латвийские журналисты, никаких бытовых условий в пункте пропуска нет, в том числе воды.
"Мы стоим здесь уже целый день и не знаем, как долго еще будем стоять", — сказал один из украинцев, стоящих в очереди.
При этом латвийская погранслужба обвиняет в сложившихся обстоятельствах российскую сторону, которая якобы "слишком медленно проверяет документы".
По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года в Россию приехали более 2,8 миллионов украинцев.
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
07:25
Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭССотрудники МЧС России спасли 2237 человек, в том числе 194 ребенка, в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ведомства
 
НовостиукраинцыЛатвияграницаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами
09:27В Госдуме назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США
09:02"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России
09:00Провальные атаки ВСУ, причастность Залужного к взрывам на "СП". Главное на Украине на утро 14 июня
08:41ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ
08:30Республиканцы внесли в Конгресс статьи об импичменте Байдену
08:17Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него
08:00Нацист-сладкоежка Евгений Коновалец
07:54За три года почти на 13%: в России выросло число IT-компаний
07:40Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватили в Херсоне дорогие особняки - СМИ
07:25Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС
07:12Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться: а что потом, как жить после войны
07:04Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту
06:56Контрнаступление Байдена. Почему для Запада так важны хоть какие-нибудь успехи ВСУ
06:45"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
06:42Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак
06:25Олег "Кан" Ликонцев: Под Бахмутом мы поняли - скорость и взаимодействие - главное, что даст победу
06:15Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
06:00Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины
05:49Несовместимое реально. Русский писатель Шевченко, он же — украинский националистический бренд "Тарас"
Лента новостейМолния