"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян". Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает 13 июня журнал Foreign Affairs
Согласно изданию, сначала западная помощь была ограничена.
"Мы спросили: "Можно нам (ПЗРК) Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится", - отметил Резников.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.