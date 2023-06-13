https://ukraina.ru/20230613/1047171747.html

"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада

"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада - 13.06.2023 Украина.ру

"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада

Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян". Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает 13 июня журнал Foreign Affairs

2023-06-13T14:07

2023-06-13T14:07

2023-06-13T14:07

оружие

запад

резников

новости

украина

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Согласно изданию, сначала западная помощь была ограничена.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230613/1047171417.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, запад, резников, новости, украина