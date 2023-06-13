"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада - 13.06.2023 Украина.ру
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"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада
"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада - 13.06.2023 Украина.ру
"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада
Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян". Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает 13 июня журнал Foreign Affairs
2023-06-13T14:07
2023-06-13T14:07
оружие
запад
резников
новости
украина
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Согласно изданию, сначала западная помощь была ограничена.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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оружие, запад, резников, новости, украина
оружие, Запад, Резников, Новости, Украина

"Убивайте больше россиян": министр обороны Украины рассказал о жестоком призыве Запада

14:07 13.06.2023
 
© Фото : пресс-служба Минобороны УкраиныАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны Украины
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Западные страны в начале конфликта на Украине вместо предоставления помощи сказали Киеву "рыть окопы и убивать как можно больше россиян". Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников, передает 13 июня журнал Foreign Affairs
Согласно изданию, сначала западная помощь была ограничена.

"Мы спросили: "Можно нам (ПЗРК) Stinger?". Нам сказали: "Нет, ройте окопы и убивайте как можно больше россиян, прежде чем все закончится", - отметил Резников.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
13:59
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