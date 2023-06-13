Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области - 13.06.2023 Украина.ру
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Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области
Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области - 13.06.2023 Украина.ру
Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области
Число жителей Херсонской области, пострадавших в результате наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), выросло до 84 человек. Об этом 13 июня сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо
2023-06-13T13:24
2023-06-13T13:40
каховская гэс
сальдо
новости
херсонская область
вода
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Ранее говорилось о 80 госпитализированных.По его словам, за минувшие сутки эвакуированы 107 человек, с начала подтопления — 7,2 тысячи. При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе продолжается успешная ликвидация последствий наводнения.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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каховская гэс, сальдо, новости, херсонская область, вода
Каховская ГЭС, Сальдо, Новости, Херсонская область, вода

Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области

13:24 13.06.2023 (обновлено: 13:40 13.06.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Число жителей Херсонской области, пострадавших в результате наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), выросло до 84 человек. Об этом 13 июня сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо
Ранее говорилось о 80 госпитализированных.

"В пунктах временного размещения расселены 1,7 тысячи, госпитализированы 84 человека", - написал Сальдо.

По его словам, за минувшие сутки эвакуированы 107 человек, с начала подтопления — 7,2 тысячи.
При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе продолжается успешная ликвидация последствий наводнения.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
05:56
Спланированный террористический акт. Дмитрий Киселев о подрыве Каховской ГЭСЦентральной темой передачи "Вести недели" 11 июня 2023 года стала Каховская ГЭС, о которой теперь узнал весь мир.
 
Каховская ГЭССальдоНовостиХерсонская областьвода
 
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