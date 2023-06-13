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Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области

Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области - 13.06.2023 Украина.ру

Выросло число пострадавших от наводнения в Херсонской области

Число жителей Херсонской области, пострадавших в результате наводнения после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), выросло до 84 человек. Об этом 13 июня сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо

2023-06-13T13:24

2023-06-13T13:24

2023-06-13T13:40

каховская гэс

сальдо

новости

херсонская область

вода

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Ранее говорилось о 80 госпитализированных.По его словам, за минувшие сутки эвакуированы 107 человек, с начала подтопления — 7,2 тысячи. При этом Сальдо подчеркнул, что в регионе продолжается успешная ликвидация последствий наводнения.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ukraina.ru/20230613/1047143887.html

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каховская гэс, сальдо, новости, херсонская область, вода