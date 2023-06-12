Каховская плотина и египетская акула как элементы расчеловечивания - 12.06.2023 Украина.ру
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Каховская плотина и египетская акула как элементы расчеловечивания
Каховская плотина и египетская акула как элементы расчеловечивания - 12.06.2023 Украина.ру
Каховская плотина и египетская акула как элементы расчеловечивания
Как и следовало ожидать, согласно логике жанра, во взрыве Каховской плотины немедленно, всесторонне, безапелляционно и бесповоротно "мировая демократическая пресса" немедленно обвинила Россию.
2023-06-12T20:26
2023-06-12T20:26
мнения
украина
россия
каховская гэс
памятник
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Причем иногда, соблюдая последние и уже необязательные приличия, обвинения звучали совершенно абсурдно – от ряда голословных намёков, апеллируя к "обычной жесткости агрессора", до итогового предусмотрительного вердикта, о том, что "кто бы ни стоял за уничтожением шлюзов – ответственность – на стороне, начавшей военные действия". Последнее – вообще идеальная формула для историков и журналистов, с памятью гуппи, уверенных, что до 24 февраля прошлого года в мировой, европейской и украинской истории вообще совершенно ничего не происходило.На все просьбы к распространяющим эту версию привести нам хоть какие-нибудь рациональные аргументы или достоверные факты - брызг слюны и зашкаливание эмоций, со стремительным нецензурным переходом на личности.Украинская пресса поддерживает повестку этого плача по зверушкам из зоопарка и несчастным людям, оставшимся без крова, который перебивается только мантрой проклятиями в адрес Путина и России. Мы видим попытку создания "Бучи-2", но в момент, когда переживающий не лучшие времена мир, устал от подробностей малопонятной ему войны, обходящейся ему так дорого.Как и в случае с Бучей – где реальные человеческие трагедии были превращены в кощунственное политизированное шоу, в катастрофе каховской – продолжает продвигаться тренд громких сенсационных заявлений без малейшей доли сомнения или попыток мыслить рационально. Это и есть главный результат успешного эксперимента, поставленного над Украиной профессиональными медийщиками.И всё-таки…По обе стороны Днепра, находящихся под контролем двух воюющих армий, наши прекрасные люди одинаково предлагают свои дома и квартиры оставшимся без крова "если нужно - с домашними животными". Сейчас для меня не главное - что они думают о политике или философии, важно то, как они ведут себя по отношению к пострадавшим. Мы только в самом начале затяжной гуманитарной катастрофы, при которой лишение тысяч людей жилья покажется мелочью в сравнении с огромными потерями урожая – неизбежным последствием нынешних событий. В ближайшие месяцы от людей потребуется много взаимопомощи и солидарности, того, что лучше всего проявляется при подобных катастрофах.На фоне этого благородства – жителей зоны бедствия, бескорыстно предлагающих свои дома тем, кто без крыши, еще более дико выглядит очередная пляска на костях других, празднующих в украинских социальных сетях то, что несколько дней назад в Египте молодого российского парня убила акула. Дикость этой радости еще и в том, что этот парень судя по возрасту (23 года) и многим месяцам жизни в Египте - бежал туда от мобилизации, чтобы не воевать против тех, кто сегодня празднует его смерть. Дикость даже не только сама радость, но и все пространные рассуждения на эту тему, где кем-то кому-то даются какие-то объяснения.Именно поэтому сегодня во много раз более важно и ценно, что наши люди в ночи нынешних новостей не теряют собственного света и продолжают помогать друг другу. Это они утверждают завтрашнюю победу человечности.И обращаясь к нашему счастливому человечному прошлому, я вспоминаю, как некоторых иностранцев, воспитывавшихся на ценностях мира и пацифизма, приезжавших впервые в СССР, шокировали танки на постаментах главных площадей наших городов. Мы пытались объяснять, они внимательно слушали и уважительно понимали, но не могли чувствовать того, что мы. Для нас это была не старая военная техника, а материальное доказательство торжества справедливости, которая всегда достается самой страшной ценой.Я думаю об этом, когда реальность столько уже раз доказала нам, как легко доводить самые простые и здравые вещи до полного абсурда, им противоположного. Как свобода, отданная на растерзание невеждам и манипуляторам стремительно преображается в нечто совершенно обратное. Как прямые потомки жертв фашизма и победителей над ним, с гордостью наркоманов, освободившихся от стыда и совести, публично испражняются на наше знамя победы и, как их научили, нагло рассказывают своим детям, почему "коммунизм не лучше фашизма".Старые советские танки площадей нашего детства сегодня опять выезжают из памяти, и тени танкистов вновь разворачивают дула башен в сторону всей нынешней нечисти, с улюлюканьем сносившей наши памятники и могилы наших мертвых.Потому что когда-нибудь все обязательно вернется к нормальной мирной жизни. Многие обыденные явления сегодняшней жизни – достойные изучения скорее психиатрами, чем историками – будут казаться какими-то гротескными преувеличениями плохих писателей. И среди тех. Кем потомки наверняка будут гордиться, окажутся люди с обеих сторон Днепра, предлагавшие свои дома людям, лишившимся крова.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20230612/1047139582.html
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Олег Ясинский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, украина, россия, каховская гэс, памятник
Мнения, Украина, Россия, Каховская ГЭС, памятник

Каховская плотина и египетская акула как элементы расчеловечивания

20:26 12.06.2023
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Как и следовало ожидать, согласно логике жанра, во взрыве Каховской плотины немедленно, всесторонне, безапелляционно и бесповоротно "мировая демократическая пресса" немедленно обвинила Россию.
Причем иногда, соблюдая последние и уже необязательные приличия, обвинения звучали совершенно абсурдно – от ряда голословных намёков, апеллируя к "обычной жесткости агрессора", до итогового предусмотрительного вердикта, о том, что "кто бы ни стоял за уничтожением шлюзов – ответственность – на стороне, начавшей военные действия".
Олег Ясинский, украинский журналист, латиноамериканист и путешественник
18 мая 2021, 15:05
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Последнее – вообще идеальная формула для историков и журналистов, с памятью гуппи, уверенных, что до 24 февраля прошлого года в мировой, европейской и украинской истории вообще совершенно ничего не происходило.
На все просьбы к распространяющим эту версию привести нам хоть какие-нибудь рациональные аргументы или достоверные факты - брызг слюны и зашкаливание эмоций, со стремительным нецензурным переходом на личности.
Украинская пресса поддерживает повестку этого плача по зверушкам из зоопарка и несчастным людям, оставшимся без крова, который перебивается только мантрой проклятиями в адрес Путина и России. Мы видим попытку создания "Бучи-2", но в момент, когда переживающий не лучшие времена мир, устал от подробностей малопонятной ему войны, обходящейся ему так дорого.
Как и в случае с Бучей – где реальные человеческие трагедии были превращены в кощунственное политизированное шоу, в катастрофе каховской – продолжает продвигаться тренд громких сенсационных заявлений без малейшей доли сомнения или попыток мыслить рационально. Это и есть главный результат успешного эксперимента, поставленного над Украиной профессиональными медийщиками.
Встреча президента РФ В. Путина с гендиректором МАГАТЭ Р. Гросси - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
17:18
Гросси направляется на Украину представить Зеленскому программу поддержки после ЧП на Каховской ГЭСГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси направляется на Украину для встречи в Зеленским и оценки ситуации на Запорожской АЭС, сообщил он в своём Twitter 12 июня
И всё-таки…
По обе стороны Днепра, находящихся под контролем двух воюющих армий, наши прекрасные люди одинаково предлагают свои дома и квартиры оставшимся без крова "если нужно - с домашними животными". Сейчас для меня не главное - что они думают о политике или философии, важно то, как они ведут себя по отношению к пострадавшим.
Мы только в самом начале затяжной гуманитарной катастрофы, при которой лишение тысяч людей жилья покажется мелочью в сравнении с огромными потерями урожая – неизбежным последствием нынешних событий. В ближайшие месяцы от людей потребуется много взаимопомощи и солидарности, того, что лучше всего проявляется при подобных катастрофах.
На фоне этого благородства – жителей зоны бедствия, бескорыстно предлагающих свои дома тем, кто без крыши, еще более дико выглядит очередная пляска на костях других, празднующих в украинских социальных сетях то, что несколько дней назад в Египте молодого российского парня убила акула. Дикость этой радости еще и в том, что этот парень судя по возрасту (23 года) и многим месяцам жизни в Египте - бежал туда от мобилизации, чтобы не воевать против тех, кто сегодня празднует его смерть. Дикость даже не только сама радость, но и все пространные рассуждения на эту тему, где кем-то кому-то даются какие-то объяснения.
Именно поэтому сегодня во много раз более важно и ценно, что наши люди в ночи нынешних новостей не теряют собственного света и продолжают помогать друг другу. Это они утверждают завтрашнюю победу человечности.
И обращаясь к нашему счастливому человечному прошлому, я вспоминаю, как некоторых иностранцев, воспитывавшихся на ценностях мира и пацифизма, приезжавших впервые в СССР, шокировали танки на постаментах главных площадей наших городов. Мы пытались объяснять, они внимательно слушали и уважительно понимали, но не могли чувствовать того, что мы. Для нас это была не старая военная техника, а материальное доказательство торжества справедливости, которая всегда достается самой страшной ценой.
Я думаю об этом, когда реальность столько уже раз доказала нам, как легко доводить самые простые и здравые вещи до полного абсурда, им противоположного. Как свобода, отданная на растерзание невеждам и манипуляторам стремительно преображается в нечто совершенно обратное. Как прямые потомки жертв фашизма и победителей над ним, с гордостью наркоманов, освободившихся от стыда и совести, публично испражняются на наше знамя победы и, как их научили, нагло рассказывают своим детям, почему "коммунизм не лучше фашизма".
Проезд Кривая Липа Львов
16 мая, 19:51
Советские памятники демонтируют во Львовской областиЧетыре советских памятника демонтировали во Львовской области на западе Украины, сообщил советник главы областной военной администрации Олег Радик в соцсетях 16 мая
Старые советские танки площадей нашего детства сегодня опять выезжают из памяти, и тени танкистов вновь разворачивают дула башен в сторону всей нынешней нечисти, с улюлюканьем сносившей наши памятники и могилы наших мертвых.
Потому что когда-нибудь все обязательно вернется к нормальной мирной жизни. Многие обыденные явления сегодняшней жизни – достойные изучения скорее психиатрами, чем историками – будут казаться какими-то гротескными преувеличениями плохих писателей. И среди тех. Кем потомки наверняка будут гордиться, окажутся люди с обеих сторон Днепра, предлагавшие свои дома людям, лишившимся крова.
 
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21:23WP: Администрация Байдена готовит предложение по реформированию СБ ООН
20:26Каховская плотина и египетская акула как элементы расчеловечивания
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