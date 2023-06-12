Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ - 12.06.2023 Украина.ру
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Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ
Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ - 12.06.2023 Украина.ру
Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ
В Словакии заработал германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию оружия, поставленного киевскому режиму Западом. Об этом 12 июня сообщил представитель министерства обороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге ведомства
2023-06-12T17:25
2023-06-12T17:25
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А вот сообщения российской стороны и СМИ об уничтожении на Украине как минимум семи танков Leopard и части системы ПВО IRIS-T Мюллер комментировать отказался.Постройку на территории Словакии нового центра по восстановлению украинского оружия Министерство обороны Германии анонсировало в ноябре прошлого года.Сразу после объявления СВО Словакия отправила Украине военную помощь на общую сумму 4,5 млн евро. На эти деньги Братислава передала Киеву комплексы С-300, артиллерийские установки DANA, боеприпасы к РСЗО "Град", 4 вертолёта Ми-17 и один Ми-2.В марте 2023 года правительство Словакии согласовало передачу Украине еще и 13-ти модернизированных истребителей МиГ-29.Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
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новости, новости украины, украина, ремонт, оружие, словакия, германия
Новости, Новости Украины, Украина, ремонт, оружие, Словакия, Германия

Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ

17:25 12.06.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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В Словакии заработал германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию оружия, поставленного киевскому режиму Западом. Об этом 12 июня сообщил представитель министерства обороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге ведомства
"В Словакии начал свою работу центр, введен полноценный режим работы. Какие точно системы вооружения обслуживаются, я сообщить не могу", - заявил он.
А вот сообщения российской стороны и СМИ об уничтожении на Украине как минимум семи танков Leopard и части системы ПВО IRIS-T Мюллер комментировать отказался.
Постройку на территории Словакии нового центра по восстановлению украинского оружия Министерство обороны Германии анонсировало в ноябре прошлого года.
Сразу после объявления СВО Словакия отправила Украине военную помощь на общую сумму 4,5 млн евро. На эти деньги Братислава передала Киеву комплексы С-300, артиллерийские установки DANA, боеприпасы к РСЗО "Град", 4 вертолёта Ми-17 и один Ми-2.
В марте 2023 года правительство Словакии согласовало передачу Украине еще и 13-ти модернизированных истребителей МиГ-29.
Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
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