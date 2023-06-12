https://ukraina.ru/20230612/1047139803.html
Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ
Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ - 12.06.2023 Украина.ру
Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ
В Словакии заработал германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию оружия, поставленного киевскому режиму Западом. Об этом 12 июня сообщил представитель министерства обороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге ведомства
2023-06-12T17:25
2023-06-12T17:25
2023-06-12T17:25
новости
новости украины
украина
ремонт
оружие
словакия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_70f72d52c015a06494c3f04bea8143e5.jpg.webp
А вот сообщения российской стороны и СМИ об уничтожении на Украине как минимум семи танков Leopard и части системы ПВО IRIS-T Мюллер комментировать отказался.Постройку на территории Словакии нового центра по восстановлению украинского оружия Министерство обороны Германии анонсировало в ноябре прошлого года.Сразу после объявления СВО Словакия отправила Украине военную помощь на общую сумму 4,5 млн евро. На эти деньги Братислава передала Киеву комплексы С-300, артиллерийские установки DANA, боеприпасы к РСЗО "Град", 4 вертолёта Ми-17 и один Ми-2.В марте 2023 года правительство Словакии согласовало передачу Украине еще и 13-ти модернизированных истребителей МиГ-29.Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
https://ukraina.ru/20230612/1047138348.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_548:0:3277:2047_1920x0_80_0_0_0c9960e720ead5efe297c42136640607.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина, ремонт, оружие, словакия, германия
Новости, Новости Украины, Украина, ремонт, оружие, Словакия, Германия
Словакия приступила к ремонту западного оружия, ранее переданного ВСУ
В Словакии заработал германо-словакский центр по ремонту и обслуживанию оружия, поставленного киевскому режиму Западом. Об этом 12 июня сообщил представитель министерства обороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге ведомства
"В Словакии начал свою работу центр, введен полноценный режим работы. Какие точно системы вооружения обслуживаются, я сообщить не могу", - заявил он.
А вот сообщения российской стороны и СМИ об уничтожении на Украине как минимум семи танков Leopard и части системы ПВО IRIS-T Мюллер комментировать отказался.
Постройку на территории Словакии нового центра по восстановлению украинского оружия Министерство обороны Германии анонсировало в ноябре прошлого года.
Сразу после объявления СВО Словакия отправила Украине военную помощь на общую сумму 4,5 млн евро. На эти деньги Братислава передала Киеву комплексы С-300, артиллерийские установки DANA, боеприпасы к РСЗО "Град", 4 вертолёта Ми-17 и один Ми-2.
В марте 2023 года правительство Словакии согласовало передачу Украине еще и 13-ти модернизированных истребителей МиГ-29.
Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.