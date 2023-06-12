"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot - 12.06.2023 Украина.ру
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"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot
"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot - 12.06.2023 Украина.ру
"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot
Разработчик зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американская компания Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять таких установок к концу 2024 года. Об этом 12 июня написал The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора корпорации Грега Хейса
2023-06-12T16:27
2023-06-12T16:27
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По его словам, ЗРК "показал высокую эффективность" на Украине, и спрос на комплекс продолжает расти.О решении поставить на Украину Patriot Вашингтон объявил в декабре 2022 года, Киев назвал это решение "психологическим переломом", который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля — его передала Германия.Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что в настоящее время на вооружении Украины находятся два полнокомплектных комплекса Patriot.Буквально на днях Пентагон объявил о том, что США направят Киеву новый пакет вооружений на сумму $2 млрд, куда войдет в том числе Patriot.Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Сегодня Raytheon производит основной радар и систему наведения этого ЗРК, а ракеты к нему делает компания Lockheed Martin, разработавшая истребители F-16 и зенитные комплексы HIMARS.Стоимость одной батареи Patriot оценивается примерно в $1,1 млрд (более 91 млрд руб.). По данным армии США, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot, каждый из которых состоит из четырех батарей.В середине мая Минобороны РФ заявило, что американский комплекс Patriot, находившийся в Киеве, был поражен ударом российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Через два дня Пентагон объявил, что поврежденный ракетный комплекс починили и вернули в строй.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
https://ukraina.ru/20230609/1047054824.html
https://ukraina.ru/20230521/1046414132.html
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Новости, Новости Украины, Украина, ЗРК Patriot, США

"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot

16:27 12.06.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Разработчик зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американская компания Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять таких установок к концу 2024 года. Об этом 12 июня написал The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора корпорации Грега Хейса
По его словам, ЗРК "показал высокую эффективность" на Украине, и спрос на комплекс продолжает расти.
О решении поставить на Украину Patriot Вашингтон объявил в декабре 2022 года, Киев назвал это решение "психологическим переломом", который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля — его передала Германия.
Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что в настоящее время на вооружении Украины находятся два полнокомплектных комплекса Patriot.
Буквально на днях Пентагон объявил о том, что США направят Киеву новый пакет вооружений на сумму $2 млрд, куда войдет в том числе Patriot.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 08:09
Еще $2 млрд: Пентагон направит Киеву новый пакет помощи с ракетами Patriot и GEM-TВ пятницу, 9 июня, Минобороны США объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $2 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники в администрации США
Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Сегодня Raytheon производит основной радар и систему наведения этого ЗРК, а ракеты к нему делает компания Lockheed Martin, разработавшая истребители F-16 и зенитные комплексы HIMARS.

Стоимость одной батареи Patriot оценивается примерно в $1,1 млрд (более 91 млрд руб.). По данным армии США, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot, каждый из которых состоит из четырех батарей.
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
21 мая, 09:44Чем воюют на Украине
Поражение Patriot. Как Российская армия разгромила самую разрекламированную систему ПВО США на УкраинеНа Украине продолжает развиваться эпопея вокруг уничтоженных российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot.
В середине мая Минобороны РФ заявило, что американский комплекс Patriot, находившийся в Киеве, был поражен ударом российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Через два дня Пентагон объявил, что поврежденный ракетный комплекс починили и вернули в строй.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
13:37
Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает МельникГермания в состоянии поставить Украине втрое больше танков Leopard 2, заявил замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Tagesspiegel 12 июня
 
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