https://ukraina.ru/20230612/1047138348.html

"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot

"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot - 12.06.2023 Украина.ру

"Показал высокую эффективность": американский производитель оружия передаст Украине пять ЗРК Patriot

Разработчик зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американская компания Raytheon Technologies планирует поставить Украине еще пять таких установок к концу 2024 года. Об этом 12 июня написал The Wall Street Journal со ссылкой на гендиректора корпорации Грега Хейса

2023-06-12T16:27

2023-06-12T16:27

2023-06-12T16:27

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По его словам, ЗРК "показал высокую эффективность" на Украине, и спрос на комплекс продолжает расти.О решении поставить на Украину Patriot Вашингтон объявил в декабре 2022 года, Киев назвал это решение "психологическим переломом", который дал возможность обсуждать поставки этих систем и с другими странами. Первый ЗРК прибыл на Украину в середине апреля — его передала Германия.Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что в настоящее время на вооружении Украины находятся два полнокомплектных комплекса Patriot.Буквально на днях Пентагон объявил о том, что США направят Киеву новый пакет вооружений на сумму $2 млрд, куда войдет в том числе Patriot.Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Сегодня Raytheon производит основной радар и систему наведения этого ЗРК, а ракеты к нему делает компания Lockheed Martin, разработавшая истребители F-16 и зенитные комплексы HIMARS.Стоимость одной батареи Patriot оценивается примерно в $1,1 млрд (более 91 млрд руб.). По данным армии США, сейчас на вооружении находятся 15 батальонов Patriot, каждый из которых состоит из четырех батарей.В середине мая Минобороны РФ заявило, что американский комплекс Patriot, находившийся в Киеве, был поражен ударом российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Через два дня Пентагон объявил, что поврежденный ракетный комплекс починили и вернули в строй.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.

https://ukraina.ru/20230609/1047054824.html

https://ukraina.ru/20230521/1046414132.html

https://ukraina.ru/20230612/1047135833.html

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