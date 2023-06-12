"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя - 12.06.2023 Украина.ру
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"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя
"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя - 12.06.2023 Украина.ру
"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя
Журналист Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Мариуполе, побывал на территории пострадавшего от обстрелов ВСУ Собора Святого Архистратига Михаила и узнал, как проходят восстановительные работы.
2023-06-12T16:01
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мариуполь
храм
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Из нашего материала вы узнаете, почему инициатором по восстановлению храма стал Общественный фонд имени Ахмата Кадырова и что объединяет мусульман и православных.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, мариуполь, храм, кадыров, видео
Новости, Видео, Мариуполь, храм, Кадыров

"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя

16:01 12.06.2023
 
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Журналист Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Мариуполе, побывал на территории пострадавшего от обстрелов ВСУ Собора Святого Архистратига Михаила и узнал, как проходят восстановительные работы.
Из нашего материала вы узнаете, почему инициатором по восстановлению храма стал Общественный фонд имени Ахмата Кадырова и что объединяет мусульман и православных.
 
НовостиВидеоМариупольхрамКадыров
 
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