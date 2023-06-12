https://ukraina.ru/20230612/1047138258.html
"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя
"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя - 12.06.2023 Украина.ру
"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя
Журналист Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Мариуполе, побывал на территории пострадавшего от обстрелов ВСУ Собора Святого Архистратига Михаила и узнал, как проходят восстановительные работы.
2023-06-12T16:01
2023-06-12T16:01
2023-06-12T16:01
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Из нашего материала вы узнаете, почему инициатором по восстановлению храма стал Общественный фонд имени Ахмата Кадырова и что объединяет мусульман и православных.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, мариуполь, храм, кадыров, видео
Новости, Видео, Мариуполь, храм, Кадыров
"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя
Журналист Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Мариуполе, побывал на территории пострадавшего от обстрелов ВСУ Собора Святого Архистратига Михаила и узнал, как проходят восстановительные работы.
Из нашего материала вы узнаете, почему инициатором по восстановлению храма стал Общественный фонд имени Ахмата Кадырова и что объединяет мусульман и православных.