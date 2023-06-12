https://ukraina.ru/20230612/1047138258.html

"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя

"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя - 12.06.2023 Украина.ру

"Спасибо Матушке России, что она пришла!" Поразительные истории жителей Мариуполя

Журналист Украина.ру Александр Чаленко, находясь в Мариуполе, побывал на территории пострадавшего от обстрелов ВСУ Собора Святого Архистратига Михаила и узнал, как проходят восстановительные работы.

2023-06-12T16:01

2023-06-12T16:01

2023-06-12T16:01

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Из нашего материала вы узнаете, почему инициатором по восстановлению храма стал Общественный фонд имени Ахмата Кадырова и что объединяет мусульман и православных.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, мариуполь, храм, кадыров, видео