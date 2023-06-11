https://ukraina.ru/20230611/1047118816.html

Членство в НАТО, тероборона Пскова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 июня

Членство в НАТО, тероборона Пскова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 июня - 11.06.2023 Украина.ру

Членство в НАТО, тероборона Пскова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 июня

Членство Украины в НАТО поддержало 20 стран-членов Альянса. В Псковской области заявили о создании оперативных отрядов содействия обороне и безопасности. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-06-11T13:07

2023-06-11T13:07

2023-06-11T13:07

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 35 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 222 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы девяти населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Озеряновка, Минеральное, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Луганское, Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Центрально-Городском районе Горловки и Александровке", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню 11 июня Вооружённые силы Укрины нанесли выпустили по Ясиноватой в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм, по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — 5 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм.Утром 11 июня администрация Новокаховского городского округа сообщила о нанесённых по Херсонской области ударах ВСУ."Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии снарядов: Песчаное – 7; Казачьи Лагеря – 8; Старая Збурьевка – 7; Голая Пристань – 18; Нечаево – 12; Алешки – 14. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Великой Лепетихи, Софиевки, Саг, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - указывалось в публикации в официальном телеграм-канале администрации.Также утром 11 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о сходе с рельс 15 железнодорожных вагонов."Ночью в Алексеевском округе произошло ЧП. Сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. Они были пустые. Пострадавших среди работников РЖД и жителей нет. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы – разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено", - отметил Гладков.В феврале в Белгороде был вынесен приговор по делу о попытке диверсии на железной дороге. Два местных жителя получили по три с половиной года строгого режима за планы повредить железную дорогу, по которой ходят военные эшелоны.Позже он опубликовал сводку по ударам ВСУ по региону. Согласно ей, по селу Журавлёвка, хутору Старый, селу Сподарюшино, селу Новостроевка-Вторая, а также по Шебекинскому городскому округу: Шебекино, Мурому и Новой Таволжанке ВСУ наносили удары из миномётов, ствольной артиллерии и гранатомётов. Пострадавших нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Членство Украины в НАТОДвадцать стран НАТО документально поддержали членство Украины в Альянсе, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква в соцсетях."Прошло всего десять дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, где мы подписали совместную декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня у нас уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами", — написал он.Жовква напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский и прибывший ранее в Киев с визитом премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подписали совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в НАТО."Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", - указывалось в декларации.Примечательно, что 11 июня замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в рядах альянса сейчас нет консенсуса по теме присоединения Киева.Ранее, 1 июня, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что любые будущие гарантии безопасности для Украины, которые предоставит Запад, должны отличаться от статуса европейских членов Североатлантического Альянса."Учитывая текущую ситуацию, о приобретении членства (Украины в НАТО. — Ред.) речь не идёт", – рассказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.Он также ответил на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины."Они (гарантии. — Ред.) должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить Украине необходимую безопасность от угрозы нападения, чтобы они одновременно стабилизировали Украину... и конечно, это всегда является частью гарантии безопасности, что её воспринимают серьезно", — описал Шольц своё видение гарантий.Практически одновременно в интервью The Washington Post министр обороны Великобритании Бен Уоллес, кандидатуру которого, как сообщали британские СМИ, премьер-министр Великобритании Риши Сунак продвигает на пост генсека НАТО, заявил, что Украине не стоит надеяться на членство в НАТО в обозримом будущем."Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдёт в Вильнюсе; этого не произойдет в ближайшее время"", — заявил Уоллес в интервью, имея в виду саммит лидеров НАТО, запланированный на июль.В то же время он заявил, что ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние "пакты о взаимной обороне" с Украиной и взять на себя обязательства по долгосрочным планам развития военного потенциала страны.Тероборона ПсковаВ Псковской области появятся оперативные отряды содействия обороне и безопасности, которые будут помогать силовым структурам в случае возможных чрезвычайных ситуаций, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."Сейчас наша задача — сделать всё, чтобы Псковская область была готова к любому развитию событий. В этой части по максимуму используем опыт Белгородчины. Мы давно его внимательно изучаем. В ближайшее время проведём все необходимые работы по созданию отрядов содействия обороны и безопасности", - заявил он 10 июня.По его словам, отряды будут действовать во всех муниципалитетах области, в первую очередь в приграничных районах. Их главной задачей будет содействие силовым структурам в случае чрезвычайных ситуаций: оказывать помощь с тушением пожаров, ликвидацией последствий ЧС и патрулированием важных объектов."Как минимум это даст нам дополнительные возможности в части реагирования на сложные ситуации и информирование из первых уст с мест событий. <...> Ещё раз подчеркну, что никаких оснований для паники нет. Есть задачи, которые нужно решать, и делать это вместе: заниматься безопасностью региона, помогать передовой и пострадавшим территориям. И делать это необходимо взвешенно, спокойно, профессионально, ну и, конечно, доверяя друг другу. Вместе со всем справимся. Берегите себя", - обратился губернатор к населению региона.Инициативу губернатора уже оценили."Ого! В Пскове формируют тероборону. <...> Псковская область, если что, граничит не с Украиной, а с НАТО. Вообще, есть мнение, которое я разделяю, что отряды теробороны должны быть в каждом регионе России. Помимо всего прочего, как недавно верно подметил братишка Андрей Руденко, это увеличит процент вовлечённости наших людей в происходящее не Украине. Не физически - информационно и эмоционально", - отметил 11 июня военкор, член Совета по правам человека при президенте России Александр Коц.Ранее на территории Псковской области был осуществлён ряд диверсий. Так, 31 октября стало известно, что в регионе получили повреждения при взрывах два вертолёта Ка-52. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 30 октября, на территории вертолётной площадки в Островском районе. Тогда произошли три взрыва, в результате которых и пострадали вертолеты Ка-52, принадлежащие 2-й эскадрилье 17-й бригады армейской авиации Западного военного округа. 1 ноября СМИ сообщили о том, что на месте повреждения двух вертолётов обнаружили взрывное устройство.

https://ukraina.ru/20230611/1047110362.html

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https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники