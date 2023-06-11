NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины - 11.06.2023 Украина.ру
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NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины
NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины - 11.06.2023 Украина.ру
NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины
Вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, признали в США и ЕС, сообщило издание The New York Times 9 июня
2023-06-11T11:40
2023-06-11T11:40
новости
украина
россия
сергей шойгу
сша
ес
контрнаступление
наступление
запорожское направление
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Как отмечает NYT, остаётся неясным, что именно США, Европа и Украина считают „успешным“ контрнаступлением. При этом уточняется, что от результатов контрнаступления будет зависеть дальнейшее предоставление помощи Украине.Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По его данным, украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку наступления, однако за два часа боя потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.Шойгу заявил, что украинские войска остановлены на всех участках запорожского направления.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, сергей шойгу, сша, ес, контрнаступление, наступление, запорожское направление
Новости, Украина, Россия, Сергей Шойгу, США, ЕС, контрнаступление, наступление, Запорожское направление

NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины

11:40 11.06.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, признали в США и ЕС, сообщило издание The New York Times 9 июня
Как отмечает NYT, остаётся неясным, что именно США, Европа и Украина считают „успешным“ контрнаступлением. При этом уточняется, что от результатов контрнаступления будет зависеть дальнейшее предоставление помощи Украине.
"В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно", - заявляет газета.
Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По его данным, украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку наступления, однако за два часа боя потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.
Шойгу заявил, что украинские войска остановлены на всех участках запорожского направления.
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"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после УкраиныКак только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России. И на Западе это прекрасно понимают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов
 
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