NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины

"Вы хотите Третью мировую?" Полковник запаса о том, как Россия будет говорить с Западом после Украины

Как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России. И на Западе это прекрасно понимают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов