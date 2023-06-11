NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Вытеснение всех российских войск с Украины маловероятно, признали в США и ЕС, сообщило издание The New York Times 9 июня
Как отмечает NYT, остаётся неясным, что именно США, Европа и Украина считают „успешным“ контрнаступлением. При этом уточняется, что от результатов контрнаступления будет зависеть дальнейшее предоставление помощи Украине.
"В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно", - заявляет газета.
Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По его данным, украинские войска численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники предприняли попытку наступления, однако за два часа боя потеряли до 350 человек личного состава и 30 танков.
Шойгу заявил, что украинские войска остановлены на всех участках запорожского направления.
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