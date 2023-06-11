Потеря пленных, дроны в Калужской области, арест "Руслана". Главное на Украине на утро 11 июня - 11.06.2023 Украина.ру
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Потеря пленных, дроны в Калужской области, арест "Руслана". Главное на Украине на утро 11 июня
Потеря пленных, дроны в Калужской области, арест "Руслана". Главное на Украине на утро 11 июня - 11.06.2023 Украина.ру
Потеря пленных, дроны в Калужской области, арест "Руслана". Главное на Украине на утро 11 июня
Украине не обладает информации об освобождённых военнопленных из Закарпатья, которых передали Венгрии. В Калужской области упали два беспилотника. Правительство Канады распорядилось арестовать принадлежащий России Ан-124 "Руслан" для передачи его Украине
2023-06-11T10:03
2023-06-11T10:03
хроники
эксклюзив
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На данный момент Украина не владеет информацией, где находятся военнопленные, о передаче которых Венгрии ранее заявила Русская православная церковь, заявил в ночь на 11 июня в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов."По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, что факт состоялся, что пленные уже на территории этой страны (Венгрии – Ред.) и на свободе", - рассказал Юсов.По его словам, в ГУР МОУ надеются, что "часть украинцев окажется на свободе".Также Юсов отметил, что Украина будет выяснять детали, ведя переговоры со всеми участниками передачи военных."Тема чувствительная, здесь любое слово может повлиять на результат. Мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты", – пообещал представитель ГУР.Ранее, вечером 8 июня, пресс-служба Русской православной церкви сообщила о передаче Венгрии группы украинских военнопленных."8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения. В данной акции, обусловленной побуждениями христианского человеколюбия, от Московского Патриархата приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов", - отмечалось в сообщении на сайте РПЦ.На следующий день обмен подтвердил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. По его словам, Россия при посредничестве Русской православной церкви передала его стране 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья. Об этом он сообщил венгерскому изданию ATV."Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии",— заявил Шемьен.По его словам, он занимался координацией перевозки закарпатских военнопленных в Венгрию, и отметил, что это был его "человеческий и патриотический долг".В тот же день в министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного Венгрии."Сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных. &lt;...&gt; Украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения", - написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в соцсетях.По его словам, в "МИД Украины &lt;...&gt; был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора".Также Николенко заявил, что Украина обратилась к венгерской стороне с просьбой предоставить подробную информацию о произошедшем и обеспечить доступ украинского консула к пленным."Во время встречи [с поверенным] особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам", - подчеркнул Николенко.В Закарпатье компактно проживают венгры, которые являются автохтонным населением этого региона. В Венгрии не раз пресекали попытки Украины ущемить права этнических венгров Закарпатья, в т.ч. и в вопросе языка.Беспилотники в Калужской областиВ Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в своём телеграм-канале."Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы", — написал он.Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии обломков беспилотника."По предварительным данным он упал около половины пятого утра в лесном массиве Медынского района области. О его падении сообщили жители деревни Каляево. По словам одного из них, он слышал громкий звук, похожий на мопед, а спустя несколько секунд взрыв. По предварительным данным никто не пострадал", - подписал канал фотографии.Ранее губернатор Калужской области сообщал о другом беспилотнике."В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в своём телеграм-канале около 5 утра.Позже он опубликовал фотографии с места событий."По подтверждённой информации в результате падения на территории Жуковского района беспилотного летательного аппарата пострадавших нет. Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла", - указал губернатор Шапша.Ранее украинские беспилотники уже достигали Калужской области.Так, утром 5 июня два беспилотника упали на 299-м и 283-м километрах трассы М-3. Один дрон рухнул в семи километрах от населённого пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй — в 1,4 километра от населённого пункта Усты, расстояние до границы — 197 километров.Кроме того, 2 июня беспилотник упал в Кировском районе, произошел взрыв, повреждений не было. Днём ранее дрон самолетного типа рухнул около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.Арест "Руслана"Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый Оттавой российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан", сообщил МИД страны."Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолёта, который сейчас находится в аэропорту Торонто. &lt;…&gt; Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством", — указывалось в пресс-релизе.Если самолёт удастся конфисковать Канада намерена передать его Украине, сообщили в МИД Канады.Ранее об изъятии самолета объявил прибывший с визитом в Киеве премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.Арестованный самолёт компании "Волга — Днепр" 27 февраля 2022 года доставил в Канаду партию коронавирусных тестов из Китая. В тот же день Канада закрыла своё воздушное пространство для российской авиации и самолёту отказали в вылете.Компания-владелец, которая в Канаде оказалась под санкциями, ещё в прошлом году законсервировала самолет на стоянке и вернула экипаж на родину. Ан-124 "Руслан" стал первым российским активом, на котором канадские власти апробируют санкционный механизм "ареста и конфискации".О том, что Украина может получить выгоду от задержанного в Канаде самолёта ещё в апреле заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Тогда он заявил, что Оттава хочет использовать средства от конфискованных российских активов для помощи Киеву и упомянул российский "Руслан".
https://ukraina.ru/20230610/1047101671.html
https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html
https://ukraina.ru/20230610/1047093321.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Потеря пленных, дроны в Калужской области, арест "Руслана". Главное на Украине на утро 11 июня

10:03 11.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезентация самолетов компаний "Волга-Днепр" и AirBridgeCargо
Презентация самолетов компаний Волга-Днепр и AirBridgeCargо - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украине не обладает информации об освобождённых военнопленных из Закарпатья, которых передали Венгрии. В Калужской области упали два беспилотника. Правительство Канады распорядилось арестовать принадлежащий России Ан-124 "Руслан" для передачи его Украине
На данный момент Украина не владеет информацией, где находятся военнопленные, о передаче которых Венгрии ранее заявила Русская православная церковь, заявил в ночь на 11 июня в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.
"По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, что факт состоялся, что пленные уже на территории этой страны (Венгрии – Ред.) и на свободе", - рассказал Юсов.
По его словам, в ГУР МОУ надеются, что "часть украинцев окажется на свободе".
Также Юсов отметил, что Украина будет выяснять детали, ведя переговоры со всеми участниками передачи военных.
"Тема чувствительная, здесь любое слово может повлиять на результат. Мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты", – пообещал представитель ГУР.
Ранее, вечером 8 июня, пресс-служба Русской православной церкви сообщила о передаче Венгрии группы украинских военнопленных.
"8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения. В данной акции, обусловленной побуждениями христианского человеколюбия, от Московского Патриархата приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов", - отмечалось в сообщении на сайте РПЦ.
Эвакуационные работы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Вчера, 18:30
Визит Трюдо и признание Зеленского, последствия наводнения. Итоги 10 июня на УкраинеПремьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ начали наступление. В России и на Украине рассказали о последствиях прорыва дамбы Каховской ГЭС
На следующий день обмен подтвердил вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. По его словам, Россия при посредничестве Русской православной церкви передала его стране 11 украинских военнопленных родом из Закарпатья. Об этом он сообщил венгерскому изданию ATV.
"Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии",— заявил Шемьен.
По его словам, он занимался координацией перевозки закарпатских военнопленных в Венгрию, и отметил, что это был его "человеческий и патриотический долг".
В тот же день в министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного Венгрии.
"Сначала в СМИ, а затем и на уровне публичных заявлений венгерских чиновников появилась информация о передаче Россией Венгрии украинских военнопленных. <...> Украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами. Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения", - написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в соцсетях.
По его словам, в "МИД Украины <...> был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора".
Также Николенко заявил, что Украина обратилась к венгерской стороне с просьбой предоставить подробную информацию о произошедшем и обеспечить доступ украинского консула к пленным.
"Во время встречи [с поверенным] особо отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам", - подчеркнул Николенко.
В Закарпатье компактно проживают венгры, которые являются автохтонным населением этого региона. В Венгрии не раз пресекали попытки Украины ущемить права этнических венгров Закарпатья, в т.ч. и в вопросе языка.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Вчера, 13:00
Ракетный удар по Крыму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июняУкраинские военные продолжают наносить удары по регионам России. По Крыму ВСУ выпустили две дальнобойные ракеты, которые перехватила российская ПВО
Беспилотники в Калужской области
В Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша в своём телеграм-канале.
"Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы", — написал он.
Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии обломков беспилотника.
"По предварительным данным он упал около половины пятого утра в лесном массиве Медынского района области. О его падении сообщили жители деревни Каляево. По словам одного из них, он слышал громкий звук, похожий на мопед, а спустя несколько секунд взрыв. По предварительным данным никто не пострадал", - подписал канал фотографии.
Ранее губернатор Калужской области сообщал о другом беспилотнике.
"В Жуковском районе около деревни Стрелковка произошло падение беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет. На месте работают специальные службы", - написал он в своём телеграм-канале около 5 утра.
Позже он опубликовал фотографии с места событий.
"По подтверждённой информации в результате падения на территории Жуковского района беспилотного летательного аппарата пострадавших нет. Незначительно повреждены два садовых домика - у них выбиты стекла", - указал губернатор Шапша.
Ранее украинские беспилотники уже достигали Калужской области.
Так, утром 5 июня два беспилотника упали на 299-м и 283-м километрах трассы М-3. Один дрон рухнул в семи километрах от населённого пункта Жиздра на расстоянии от государственной границы 220 километров. Второй — в 1,4 километра от населённого пункта Усты, расстояние до границы — 197 километров.
Кроме того, 2 июня беспилотник упал в Кировском районе, произошел взрыв, повреждений не было. Днём ранее дрон самолетного типа рухнул около поселка Товарково вблизи крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Калужской области, на месте образовалась воронка диаметром более шести метров.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Вчера, 10:14
Наступление под Запорожьем, ATACMS для Украины. Главное на Украине на утро 10 июняВ ночь на 10 июня ВСУ предприняли ещё одну попытку наступать на запорожском направлении. В Конгресс США внесли резолюцию о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS
Арест "Руслана"
Правительство Канады распорядилось арестовать удерживаемый Оттавой российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан", сообщил МИД страны.
"Правительство Канады распорядилось об аресте зарегистрированного в России транспортного самолёта, который сейчас находится в аэропорту Торонто. <…> Произведя арест актива, правительство Канады будет распоряжаться им в соответствии с федеральным законодательством", — указывалось в пресс-релизе.
Если самолёт удастся конфисковать Канада намерена передать его Украине, сообщили в МИД Канады.
Ранее об изъятии самолета объявил прибывший с визитом в Киеве премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.
Арестованный самолёт компании "Волга — Днепр" 27 февраля 2022 года доставил в Канаду партию коронавирусных тестов из Китая. В тот же день Канада закрыла своё воздушное пространство для российской авиации и самолёту отказали в вылете.
Компания-владелец, которая в Канаде оказалась под санкциями, ещё в прошлом году законсервировала самолет на стоянке и вернула экипаж на родину. Ан-124 "Руслан" стал первым российским активом, на котором канадские власти апробируют санкционный механизм "ареста и конфискации".
О том, что Украина может получить выгоду от задержанного в Канаде самолёта ещё в апреле заявлял украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Тогда он заявил, что Оттава хочет использовать средства от конфискованных российских активов для помощи Киеву и упомянул российский "Руслан".
 
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10:03Потеря пленных, дроны в Калужской области, арест "Руслана". Главное на Украине на утро 11 июня
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