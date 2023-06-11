https://ukraina.ru/20230611/1047089396.html

Западная Украина за минувшую неделю.Фейковые страницы губернаторов и передача пленных закарпатцев Венгрии

Западная Украина за минувшую неделю.Фейковые страницы губернаторов и передача пленных закарпатцев Венгрии - 11.06.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю.Фейковые страницы губернаторов и передача пленных закарпатцев Венгрии

Группу украинских военнопленных из Закарпатья Россия передала Венгрии по её просьбе. Судя по всему, речь идет об этнических венграх, которые вряд ли захотят в ближайшее время вернуться на Украину.

2023-06-11T08:42

2023-06-11T08:42

2023-06-11T08:42

западная украина за неделю

эксклюзив

западная украина

венгрия

фейки

украина

пленные

рпц

россия

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_d16467d52cbc1465d17998095d83cc50.jpg.webp

В Facebook* появились фейковые страницы четырех губернаторов регионаВечером 8 июня в социальной сети Facebook* появились фейковые страницы глав Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Закарпатской областных военных администраций (ОВА). Первым об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, попросивший своих подписчиков пожаловаться на его фальшивый профиль, чтобы его заблокировали.Как выяснило львовское издание ZAXID.NET, фейковая страница губернатора была создана 12 марта 2023 под названием Design Greenbox. Она ведёт несколько активных рекламных кампаний – первые, запущенные в мае, рекламировали телеграмм-каналы с названиями "Черкассы Новости" и "Винница Новости". 7 июня страницу переименовали в "Максим Козицкий – Львовская ОВА", хотя официальная публичная страница главы Львовской ОВА называется просто "Максим Козицкий" и имеет отметку верифицированного аккаунта.В разделе "О себе" на фейковой странице написано "Три вещи нельзя скрыть: солнце, эхо и истину". В профиле 7 июня также появилось фото Максима Козицкого, при этом страница начала продвигать телеграмм-канал "Львов Новости". За страницей следят 23 человека, тогда как за официальным профилем Козицкого – 73 тысячи.Сообщение к каждому рекламному посту касается важных для украинцев вопросов – денежной помощи, отключений электричества, подрыва Каховской ГЭС и т.д. Все сообщения написаны манипулятивно, так, чтобы как можно сильнее нажать на эмоции читателей, в то же время информативными они не являются, но пугают и подстрекают к негативу, утверждают журналисты ZAXID.NET.По ссылкам в этих постах посетитель попадает на соответствующий региональный телеграмм-канал, присоединиться к которому можно только после одобрения администратора. При попытке присоединиться к определенному каналу бот предлагает также отправить запросы в другие, причем также манипулятивно, с фразами "если вы верите в победу Украины", "если вы поддерживаете Украину" и т.д. Все вышеперечисленные каналы продают рекламу. Они позиционируют себя как сеть, охватывающая 5 миллионов пользователей.При этом фейковый профиль содержит контакты, принадлежащие человеку из села Энергетиков в Харьковской области. В программе Getcontact номер телефона профиля подписан как "Вова Лансер". У самого Максима Козицкого есть ещё и частный профиль в этой социальной сети, в нем губернатор также призвал жаловаться на фальшивую страницу со своим именем.Губернатор Прикарпатья Светлана Онищук была более патетичной, обращаясь к 43 тысячам подписчиков своего официального профиля. "Мошенники создали фейковую страницу с моим именем. Прошу не распространять оттуда никакой информации и не реагировать на какие-либо сообщения, которые могли вам поступить в приват", – написала председатель Ивано-Франковской ОВА. На данный момент у фальшивой страницы "Онищук Светлана – Ивано-Франковская ОГА" всего 51 читатель.Следует отметить, что ни во Львове, ни в Ивано-Франковске на ситуацию не отреагировали коммуникационные подразделения областных администраций или пресс-службы губернаторов. При этом на Прикарпатье свою бдительность решил доказать пресс-секретарь предприятия "Ивано-Франковскводоэкотехпрома" Владимир Шпег.В тот же день сообщил о "своей" фейковой странице и глава Волынской областной военной администрации Юрии Погуляйко. "Сегодня благодаря пользователям Фейсбука* узнал, что злоумышленники создали фейковую страницу якобы от моего имени. По всей видимости, это работает наш враг для вброса недостоверной информации", – написал чиновник. Как и его коллега из Львова, Погуляйко попросил пожаловаться на фейковый профиль, и отметил, что имеет только две страницы в этой социальной сети: личную и публичную. За последней следят 4,6 тысячи человек, тогда как за фейковой страницей "Юрий Погуляйко – Волынская ОГА" всего 23.А вот губернатор Закарпатья Виктор Микита на появление страницы "Виктор Никита – Закарпатская ОГА" лично не отреагировал, поручив это своим подчиненным. "Злоумышленники создали фейковую Facebook+-страницу главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты. Они пытаются имитировать официальный ресурс, дублируя посты и распространяя другую вроде бы полезную информацию. Напоминаем, что официальный профиль главы области в фейсбуке верифицирован и имеет соответствующую отметку. На него подписано более 54 тысяч пользователей. Призываем людей блокировать такие аккаунты и доверять только официальным и проверенным источникам информации" – говорится на официальном профиле Закарпатской областной военной администрации. При этом призыва жаловаться на фейковую страницу губернатора нет.Анализируя ситуацию в целом, создается впечатление, что упомянутые выше фейковые страницы создавали разные люди без достаточной координации между собой. Во-первых, только у губернатора Львовщины место его работы указано корректно – областная военная администрация, тогда как у трех других применен "довоенный" термин "областная государственная администрация". Во-вторых, в названии страницы Прикарпатского губернатора на первом месте стоит фамилия, а затем имя, тогда как на других трех страницах сначала указано имя.Правоохранительные органы на создание упомянутых страниц пока не отреагировали, хотя это подпадает под статью Уголовного кодекса о незаконном вмешательстве в деятельность государственного деятеля. Этот факт вызвал у пользователей социальных сетей подозрение, что к фейкам причастны сотрудники СБУ.Пленные из Закарпатья переданы Венгрии, но в регионе об этом молчатСтоит отметить, что на официальном Facebook*-профиле главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты нет информации не только о его фейковой странице, но и о важнейшем событии последних дней для жителей области – передаче 11 пленных закарпатцев Венгрии при посредничестве Русской православной церкви (РПЦ).В тот же день издание РБК-Украина написало, что с венгерской стороны посредником при передаче пленных выступила благотворительная организация "Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров". При этом неназванный киевский чиновник фактически выразил недовольство увольнением своих сограждан."Передача военнопленных никак не согласована с Украиной, а её целесообразность объясняется "закарпатским происхождением" военных. Важно понимать, что все упомянутые военные – украинские граждане, поэтому перемещение их в любую третью страну невозможно без согласия и непосредственного участия Украины. Конечно, освобождение любого из украинских граждан из плена – положительное событие. Но бесконтрольная передача наших военных другим странам – опасный путь. Даже несмотря на то, что в этом принимают участие уважаемые международные организации", – заявил он в комментарии РБК-Украина.Официальный Киев ситуацию не комментировал до тех пор, пока 9 июня венгерский вице-премьер-министр Жолт Шемьен не подтвердил, что группу украинских военнопленных из Закарпатья Россия 8 июня передала Венгрии по ее просьбе. При этом Жолт Шемьен лично координировал передачу 11 пленных."Это мой человеческий и патриотический долг", – сказал он венгерскому изданию ATV. Шемьен отказался от более подробных комментариев, ссылаясь на "интересы дела и народа". Однако он отметил, что это "жест РПЦ по отношению к Венгрии, и эти люди обязаны ей своей свободой". При этом венгерские власти в прошлом году несколько раз заблокировали попытки Евросоюза ввести санкции против патриарха Кирилла.Стоит отметить, что первая информация о подготовке передачи Венгрии находящихся в российском плену этнических венгров из состава вооружённых формирований Украины появилась ещё в феврале 2023 года. Тогда украинские СМИ назвали ее "фейком и дезинформацией". Собственно, ещё утром 9 июня в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что информация об освобождении пленных закарпатцев не соответствует действительности, и всё это – "информационно-психологическая операция врага".Однако после заявлений венгерского вице-премьера в МИД Украины признали передачу Россией Венгрии "одиннадцати украинцев венгерского происхождения".При этом ни одно СМИ в Закарпатской области по состоянию на вечер 9 июня об увольнении земляков не сообщило. Зато в них есть информация о гибели в последние дни двух как минимум этнических венгров: Ласло Шебештьена из Берегово и Эдуарда Горонди из Мукачево. Поэтому можно прогнозировать, что освобождённые закарпатские военные не будут спешить на Родину, где их ждет либо отправка на фронт, либо даже тюрьма за "коллаборационизм". Тем более что, судя по всему, они являются этническими венграми, имеющими право на гражданство Венгрии.* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230611/1047083263.html

https://ukraina.ru/20230518/1046294463.html

https://ukraina.ru/20230605/1046919268.html

https://ukraina.ru/20230609/1047074500.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, венгрия, фейки, украина, пленные, рпц, россия, спецоперация