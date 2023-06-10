https://ukraina.ru/20230610/1047098794.html
Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны
Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны - 10.06.2023 Украина.ру
Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны
Правоохранительные органы Украины обнаружили восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, сообщает служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T13:23
2023-06-10T13:23
2023-06-10T13:23
новости
украина
призыв
румыния
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В ведомстве рассказали о задержании 15 организаторов незаконной деятельности, сообщив, что стоимость таких услуг составляла примерно 12 тысяч долларов.Организаторы обещали вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.Ранее корреспондент британской Би-би-си Ник Торп выяснил, сколько украинских призывников нелегально пересекли границу с Румынией.6200 мужчин призывного возраста из Украины нелегально пересекли румынскую границу с начала конфликта, сообщил он.Они рисковали своими жизнями и здоровьем для того, чтобы пересечь границу и не идти на фронт на стороне ВСУ, отметил Торп после разговора с некоторыми украинскими мужчинами.Призывники также прибегали к помощи проводников и платили им деньги, чтобы они провели их через горы, которые естественно разграничивают Украину и Румынию, подчеркнул автор.Ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что в среднем сотрудники задерживают 20 мужчин каждый день, которые пытаются нелегально покинуть Украину.
https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, призыв, румыния
Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны
Правоохранительные органы Украины обнаружили восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, сообщает служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале 10 июня
В ведомстве рассказали о задержании 15 организаторов незаконной деятельности, сообщив, что стоимость таких услуг составляла примерно 12 тысяч долларов.
"Служба безопасности системно разоблачает каналы незаконной переправки за границу граждан призывного возраста. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано 8 новых схем, и задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков"", - говорится в сообщении СБУ.
Организаторы обещали вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Ранее корреспондент британской Би-би-си Ник Торп выяснил, сколько украинских призывников нелегально пересекли границу с Румынией.
6200 мужчин призывного возраста из Украины нелегально пересекли румынскую границу с начала конфликта, сообщил он.
Они рисковали своими жизнями и здоровьем для того, чтобы пересечь границу и не идти на фронт на стороне ВСУ, отметил Торп после разговора с некоторыми украинскими мужчинами.
Призывники также прибегали к помощи проводников и платили им деньги, чтобы они провели их через горы, которые естественно разграничивают Украину и Румынию, подчеркнул автор.
Ранее в Погранслужбе Украины сообщили
, что в среднем сотрудники задерживают 20 мужчин каждый день, которые пытаются нелегально покинуть Украину.