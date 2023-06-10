https://ukraina.ru/20230610/1047098794.html

Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны

Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны - 10.06.2023 Украина.ру

Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны

Правоохранительные органы Украины обнаружили восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, сообщает служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале 10 июня

2023-06-10T13:23

2023-06-10T13:23

2023-06-10T13:23

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украина

призыв

румыния

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В ведомстве рассказали о задержании 15 организаторов незаконной деятельности, сообщив, что стоимость таких услуг составляла примерно 12 тысяч долларов.Организаторы обещали вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.Ранее корреспондент британской Би-би-си Ник Торп выяснил, сколько украинских призывников нелегально пересекли границу с Румынией.6200 мужчин призывного возраста из Украины нелегально пересекли румынскую границу с начала конфликта, сообщил он.Они рисковали своими жизнями и здоровьем для того, чтобы пересечь границу и не идти на фронт на стороне ВСУ, отметил Торп после разговора с некоторыми украинскими мужчинами.Призывники также прибегали к помощи проводников и платили им деньги, чтобы они провели их через горы, которые естественно разграничивают Украину и Румынию, подчеркнул автор.Ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что в среднем сотрудники задерживают 20 мужчин каждый день, которые пытаются нелегально покинуть Украину.

https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, призыв, румыния