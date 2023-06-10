Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны - 10.06.2023 Украина.ру
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Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны
Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны - 10.06.2023 Украина.ру
Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны
Правоохранительные органы Украины обнаружили восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, сообщает служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T13:23
2023-06-10T13:23
новости
украина
призыв
румыния
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В ведомстве рассказали о задержании 15 организаторов незаконной деятельности, сообщив, что стоимость таких услуг составляла примерно 12 тысяч долларов.Организаторы обещали вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.Ранее корреспондент британской Би-би-си Ник Торп выяснил, сколько украинских призывников нелегально пересекли границу с Румынией.6200 мужчин призывного возраста из Украины нелегально пересекли румынскую границу с начала конфликта, сообщил он.Они рисковали своими жизнями и здоровьем для того, чтобы пересечь границу и не идти на фронт на стороне ВСУ, отметил Торп после разговора с некоторыми украинскими мужчинами.Призывники также прибегали к помощи проводников и платили им деньги, чтобы они провели их через горы, которые естественно разграничивают Украину и Румынию, подчеркнул автор.Ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что в среднем сотрудники задерживают 20 мужчин каждый день, которые пытаются нелегально покинуть Украину.
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новости, украина, призыв, румыния
Новости, Украина, призыв, Румыния

Киев раскрыл новые схемы выезда украинских уклонистов из страны

13:23 10.06.2023
 
© CC0, FreepikКакая Украина нам нужна?
Какая Украина нам нужна?
© CC0, Freepik
Читать в
Правоохранительные органы Украины обнаружили восемь новых схем нелегального выезда военнообязанных за границу, сообщает служба безопасности Украины (СБУ) в телеграм-канале 10 июня
В ведомстве рассказали о задержании 15 организаторов незаконной деятельности, сообщив, что стоимость таких услуг составляла примерно 12 тысяч долларов.
"Служба безопасности системно разоблачает каналы незаконной переправки за границу граждан призывного возраста. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины ликвидировано 8 новых схем, и задержаны 15 организаторов нелегальных "трафиков"", - говорится в сообщении СБУ.
Организаторы обещали вывезти их за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Ранее корреспондент британской Би-би-си Ник Торп выяснил, сколько украинских призывников нелегально пересекли границу с Румынией.
6200 мужчин призывного возраста из Украины нелегально пересекли румынскую границу с начала конфликта, сообщил он.
Они рисковали своими жизнями и здоровьем для того, чтобы пересечь границу и не идти на фронт на стороне ВСУ, отметил Торп после разговора с некоторыми украинскими мужчинами.
Призывники также прибегали к помощи проводников и платили им деньги, чтобы они провели их через горы, которые естественно разграничивают Украину и Румынию, подчеркнул автор.
Ранее в Погранслужбе Украины сообщили, что в среднем сотрудники задерживают 20 мужчин каждый день, которые пытаются нелегально покинуть Украину.
- РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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