https://ukraina.ru/20230610/1047093680.html

О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов

О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов - 10.06.2023 Украина.ру

О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов

Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру прокомментировал перспективы товарооборота между Китаем и Россией и КНР и США

2023-06-10T10:15

2023-06-10T10:15

2023-06-10T10:15

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Он также рассказал о важности инициативы по деофшоризации экономики РФ и рецессии еврозоны:00:50 - О товарообороте между Россией и Китаем и США и КНР; 03:26 - О новациях Госдумы по деофшоризации экономики России; 09:30 - О блокировке Венгрией и Грецией 11-го пакета санкций ЕС против России; 12:10 - Оценка рецессии еврозоны и её значение для России; 17:11 - О национальной валюте и ситуации с турецкой лирой.

https://ukraina.ru/20230527/1046626012.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, интервью, видео, экономика, россия, товарооборот, китай, санкции