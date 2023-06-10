О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов - 10.06.2023 Украина.ру
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О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов
О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов - 10.06.2023 Украина.ру
О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов
Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру прокомментировал перспективы товарооборота между Китаем и Россией и КНР и США
2023-06-10T10:15
2023-06-10T10:15
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экономика
россия
товарооборот
китай
санкции
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Он также рассказал о важности инициативы по деофшоризации экономики РФ и рецессии еврозоны:00:50 - О товарообороте между Россией и Китаем и США и КНР; 03:26 - О новациях Госдумы по деофшоризации экономики России; 09:30 - О блокировке Венгрией и Грецией 11-го пакета санкций ЕС против России; 12:10 - Оценка рецессии еврозоны и её значение для России; 17:11 - О национальной валюте и ситуации с турецкой лирой.
https://ukraina.ru/20230527/1046626012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, интервью, видео, экономика, россия, товарооборот, китай, санкции
Новости, Интервью, Видео, экономика, Россия, товарооборот, Китай, санкции

О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов

10:15 10.06.2023
 
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Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру прокомментировал перспективы товарооборота между Китаем и Россией и КНР и США
Он также рассказал о важности инициативы по деофшоризации экономики РФ и рецессии еврозоны:
00:50 - О товарообороте между Россией и Китаем и США и КНР;
03:26 - О новациях Госдумы по деофшоризации экономики России;
09:30 - О блокировке Венгрией и Грецией 11-го пакета санкций ЕС против России;
12:10 - Оценка рецессии еврозоны и её значение для России;
17:11 - О национальной валюте и ситуации с турецкой лирой.
27 мая, 07:24
Топить танкеры не получится. Почему не работают санкции против нефти и алмазовЦентр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA)– независимый аналитический центр, который мониторит ситуацию на рынке энергоресурсов, опубликовал доклад о результатах санкционной политики против Москвы.
 
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10:15О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов
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