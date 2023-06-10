https://ukraina.ru/20230610/1047093680.html
О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов
О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов - 10.06.2023 Украина.ру
О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов
Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру прокомментировал перспективы товарооборота между Китаем и Россией и КНР и США
2023-06-10T10:15
2023-06-10T10:15
2023-06-10T10:15
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Он также рассказал о важности инициативы по деофшоризации экономики РФ и рецессии еврозоны:00:50 - О товарообороте между Россией и Китаем и США и КНР; 03:26 - О новациях Госдумы по деофшоризации экономики России; 09:30 - О блокировке Венгрией и Грецией 11-го пакета санкций ЕС против России; 12:10 - Оценка рецессии еврозоны и её значение для России; 17:11 - О национальной валюте и ситуации с турецкой лирой.
https://ukraina.ru/20230527/1046626012.html
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2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, интервью, видео, экономика, россия, товарооборот, китай, санкции
Новости, Интервью, Видео, экономика, Россия, товарооборот, Китай, санкции
О главной проблеме экономики в России, борьбе с пятой колонной и печатном станке в США - Катасонов
Профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире Украина.ру прокомментировал перспективы товарооборота между Китаем и Россией и КНР и США