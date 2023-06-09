В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись - 09.06.2023 Украина.ру
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В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись
В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись - 09.06.2023 Украина.ру
В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись
Группу украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии РПЦ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом ранее сообщили представители церкви, а в пятницу, 9 июня, информацию прокомментировали вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен и представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов
2023-06-09T14:59
2023-06-09T14:59
новости
венгрия
украина
россия
рпц
военнопленные
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Однако украинская разведка опровергает факт передачи военнопленных, причем делает это со ссылкой на того же вице-премьера Венгрии."Мы отслеживаем информацию, которая касается украинских военнопленных. На сегодняшний день нет официального подтверждения этих данных. Наш МИД связался с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. И в их правительстве по состоянию на данный момент также не подтверждают информацию, размещенную на сайте РПЦ", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны и координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.В пресс-службе РПЦ сообщили о передаче украинских военнопленных Будапешту, отметив, что она "состоялась по просьбе венгерской стороны". По информации СМИ, освобожденные были представителями венгерского меньшинства из Закарпатья.
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новости, венгрия, украина, россия, рпц, военнопленные
Новости, Венгрия, Украина, Россия, РПЦ, военнопленные

В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись

14:59 09.06.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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Группу украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии РПЦ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом ранее сообщили представители церкви, а в пятницу, 9 июня, информацию прокомментировали вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен и представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов

"Все это - жест РПЦ в сторону Венгрии, эти люди могут благодарить за свою свободу ее (РПЦ - ред.)", - сказал Шемьен.

Однако украинская разведка опровергает факт передачи военнопленных, причем делает это со ссылкой на того же вице-премьера Венгрии.
"Мы отслеживаем информацию, которая касается украинских военнопленных. На сегодняшний день нет официального подтверждения этих данных. Наш МИД связался с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. И в их правительстве по состоянию на данный момент также не подтверждают информацию, размещенную на сайте РПЦ", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны и координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.
В пресс-службе РПЦ сообщили о передаче украинских военнопленных Будапешту, отметив, что она "состоялась по просьбе венгерской стороны". По информации СМИ, освобожденные были представителями венгерского меньшинства из Закарпатья.
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