https://ukraina.ru/20230609/1047074500.html

В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись

В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись - 09.06.2023 Украина.ру

В Венгрии и на Украине прокомментировали передачу Будапешту военных из Закарпатья, версии не сошлись

Группу украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии РПЦ и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом ранее сообщили представители церкви, а в пятницу, 9 июня, информацию прокомментировали вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен и представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов

2023-06-09T14:59

2023-06-09T14:59

2023-06-09T14:59

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венгрия

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россия

рпц

военнопленные

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Однако украинская разведка опровергает факт передачи военнопленных, причем делает это со ссылкой на того же вице-премьера Венгрии."Мы отслеживаем информацию, которая касается украинских военнопленных. На сегодняшний день нет официального подтверждения этих данных. Наш МИД связался с вице-премьером Венгрии по вопросам религии Жолтом Шемьеном. И в их правительстве по состоянию на данный момент также не подтверждают информацию, размещенную на сайте РПЦ", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны и координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.В пресс-службе РПЦ сообщили о передаче украинских военнопленных Будапешту, отметив, что она "состоялась по просьбе венгерской стороны". По информации СМИ, освобожденные были представителями венгерского меньшинства из Закарпатья.

https://ukraina.ru/20230609/1047068641.html

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новости, венгрия, украина, россия, рпц, военнопленные