https://ukraina.ru/20230607/1046984730.html

СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен

СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен - 07.06.2023 Украина.ру

СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен

Поселковая военная администрация Гостомеля Киевской области перечислила миллионы гривен подставным фирмам и компаниям, которые якобы вели восстановление поселка после боевых действий, сообщают украинские СМИ 6 июня

2023-06-07T11:00

2023-06-07T11:00

2023-06-07T11:01

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В 2022-2023 годах администрацией Гостомеля был заключён ряд договоров на проведение работ на восстановление жилого фонда, пострадавшего в ходе боевых действий.СМИ обратили внимание как минимум на 11 подозрительных организаций. Так, около 5 млн грн за оценку разрушенных строений и технический мониторинг работ получила некая 74-летняя Надежда Редько из Николаева. Оформлением сделки занимался ее зять.Еще почти 9 млн грн на восстановление Гостомеля получила компания "Файсер торг", зарегистрированная на руководителя религиозной общины из села Жовкини Ровенской области Юрия Теселько.Договоры заключались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам.Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.Как рассказал изданию Украина.ру политический эксперт Александр Носович, Украина, несмотря на войну и поддержку всего мира, продолжает жить своей рутинной коррупционной жизнью и внутриполитической грызней, это подтверждает арест главы Верховного суда.Когда закончится военный конфликт, Украина не изменится, никакие западные социальные технологии неспособны изменить эту страну, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230516/1046250023.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, коррупция, гостомель, киевская область, воровство