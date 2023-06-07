СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен - 07.06.2023 Украина.ру
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СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен - 07.06.2023 Украина.ру
СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
Поселковая военная администрация Гостомеля Киевской области перечислила миллионы гривен подставным фирмам и компаниям, которые якобы вели восстановление поселка после боевых действий, сообщают украинские СМИ 6 июня
2023-06-07T11:00
2023-06-07T11:01
новости
украина
коррупция
гостомель
киевская область
воровство
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В 2022-2023 годах администрацией Гостомеля был заключён ряд договоров на проведение работ на восстановление жилого фонда, пострадавшего в ходе боевых действий.СМИ обратили внимание как минимум на 11 подозрительных организаций. Так, около 5 млн грн за оценку разрушенных строений и технический мониторинг работ получила некая 74-летняя Надежда Редько из Николаева. Оформлением сделки занимался ее зять.Еще почти 9 млн грн на восстановление Гостомеля получила компания "Файсер торг", зарегистрированная на руководителя религиозной общины из села Жовкини Ровенской области Юрия Теселько.Договоры заключались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам.Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.Как рассказал изданию Украина.ру политический эксперт Александр Носович, Украина, несмотря на войну и поддержку всего мира, продолжает жить своей рутинной коррупционной жизнью и внутриполитической грызней, это подтверждает арест главы Верховного суда.Когда закончится военный конфликт, Украина не изменится, никакие западные социальные технологии неспособны изменить эту страну, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, коррупция, гостомель, киевская область, воровство
Новости, Украина, коррупция, Гостомель, Киевская область, воровство

СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен

11:00 07.06.2023 (обновлено: 11:01 07.06.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Поселковая военная администрация Гостомеля Киевской области перечислила миллионы гривен подставным фирмам и компаниям, которые якобы вели восстановление поселка после боевых действий, сообщают украинские СМИ 6 июня
В 2022-2023 годах администрацией Гостомеля был заключён ряд договоров на проведение работ на восстановление жилого фонда, пострадавшего в ходе боевых действий.
СМИ обратили внимание как минимум на 11 подозрительных организаций. Так, около 5 млн грн за оценку разрушенных строений и технический мониторинг работ получила некая 74-летняя Надежда Редько из Николаева. Оформлением сделки занимался ее зять.
Еще почти 9 млн грн на восстановление Гостомеля получила компания "Файсер торг", зарегистрированная на руководителя религиозной общины из села Жовкини Ровенской области Юрия Теселько.
Договоры заключались с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности по завышенным ценам.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Как рассказал изданию Украина.ру политический эксперт Александр Носович, Украина, несмотря на войну и поддержку всего мира, продолжает жить своей рутинной коррупционной жизнью и внутриполитической грызней, это подтверждает арест главы Верховного суда.
Когда закончится военный конфликт, Украина не изменится, никакие западные социальные технологии неспособны изменить эту страну, добавил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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НовостиУкраинакоррупцияГостомельКиевская областьворовство
 
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Заголовок открываемого материала
11:00СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
10:57Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
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